4 Eylül 2018 10:33 Bruce Willis’li Zor Ölüm geri dönüyor Aksiyon filmlerinin usta ismi Bruce Willis, sevilen seri Zor Ölüm’de bir kez daha John McClane karakterini canlandırmaya hazırlanıyor.

Zor Ölüm serisine bir devam halkası daha ekleniyor. Bruce Willis’in başrolünü üstlendiği yeni filmin adının McClean olacağı açıklandı. Filmde, New York Polis Departmanı’nın sevilen polisi John McClane’in hem 60 yaşındaki hem de 20 yaşındaki maceralarını konu alacak.

Daha önce “Die Hard: Year One” olarak anılan devam halkasının yönetmen koltuğundaLen Wisemanoturuyor. “Karanlıklar Ülkesi” ve “Gerçeğe Çağrı” filmleriyle tanınan yönetmen serinin dördüncü filmine de imza atmştı. Filmin senaryosunu ise “Mumya Evi”, “Korku Seansı” ve “Korku Seansı 2” gibi korku filmlerinde imzası bulunanCarey W. HayesveChad Hayesikilisi yazıyor.Lorenzo di Bonaventura’nın yapımcılığını üstlendiği filmin prodüksiyon tarihi henüz belli değil.

1988 yılından bu yana beş film vizyona sokan aksiyon serisi “Zor Ölüm” tüm dünyada toplam 1.4 milyar dolardan fazla gişe hasılatı elde etti. Bir süredir beyaz perdeden uzak kalan seri son olarak 2013 yılında “Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün” filmiyle karşımıza çıkmıştı. 300 milyon dolardan fazla gişe hasılatı yapan film yapımcılarını sevindirse de, izleyiciler ve eleştirmenler tarafından fazla beğenilmemişti.