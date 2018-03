Bu filmler bizi kandırdı

Bir ya da birkaç insanın hayal ürünü olan senaryolar her ne kadar beyazperdede bizi etkilese de onların bir "film" olduğunu biliriz. Kimi zaman ağlarız kimi zaman güleriz, izlediğimiz şeylerin bir an için gerçek olduğunu hayal ederiz ancak film bitip salonun ışıkları yandığında aslında her şeyin bir rüyadan ibaret olduğunu fark ederiz. Ancak bazı filmler var ki bize gerçeği olduğu gibi gösterdiğini söyler. Hayır belgesellerden bahsetmiyorum. Değinmek istediğim alan "gerçek bir hikayeden uyarlanmış" filmler. Peki tamamen kurmaca filmlerden bile daha etkileyici şeylerin ne kadarı gerçek hiç düşündünüz mü? Acaba sinemacılar bize bir miktar yalan söylüyor olamaz mı? Belki sinemanın olanakları, yaşanan tüm gerçekleri ekrana yansıtmayaya elverişli olmayabilir. Ancak birazdan göreceğiniz "yalanlara" karşı bu kadar insaflı yorumlarda bulunmayabilirsiniz.





The Perfect Storm - 1991

Film, 1991'de Atlantik kıyılarından meydana gelen üç büyük fırtınanın birleşimi ile meydana gelen olağanüstü bir fırtınada hayatta kalmaya çalışan 6 balıkçının yaşadıklarına odaklanıyor. Koca koca dalgaların arasında minicik görünen balıkçı teknesindeki adrenalinin gerçek olduğunu bilmek seyirciyi, daha da gergin bir atmosferde film izlemeye davet etmektedir. Peki beyazperdede gördüklerimizin gerçekten ne kadarı "gerçek". Evet böyle bir fırtına tarih sayfalarındaki yerini almıştır ancak filmin kurmaca evreninden bir an için çıkıp "Böyle bir şey gerçekten bu şekilde yaşanmış mıdır?" diye bir soru sorsak herhalde cevabı bulabiliriz. Sebastian Junger 1997'deki romanından uyarlanan film Hollywood'un sürekli yaptığı şeyi tekrarlayarak yaşananları olabildiğince abartır. Tekne dalgalar arasında sürüklenirken seyircilerin içinden biri de çıkıp asla "Bu bir film." diyecek inancı kendinde bulamamıştır.





Unutulmaz Titanlar - 2000

1970'lerde Virginia eyaletine bağlı bir lisede yetkililerce siyahlar ile beyazların bir arada eğitim görmesine olanak sağlar. Ancak ırkçılığın halk arasında henüz durulmadığı zamanlarda bu kadar devamında bazı tartışmaları getirir. Futbol takımının başına geçen siyahi bir koç gibi. Ancak siyahi koç tüm tepkilere karşı direnip takımını, ırkçılık gibi önyargılardan arındırmaya başlar. Bu zorluğu atlatan bir takım için birkaç galibiyet ve kupanın nasıl bir zorluğu olabilir ki? Daha çokm seyirciyi filme çekebilmek için filmin yaratıcaları birkaç hileye başvurur. Mesela başarısız bir takımı son dakikada maç çeviren "titanlara" dönüştürmek gibi. Yoksa hangi seyirci sadece ırkçılığı yenen bir koçun başarısız bir takımla ilgili anılarını izlemek ister ki.





Umudunu Kaybetme - 2006

Umudunu Kaybetme, bir babanın oğlu için ne denli zorluklara göğüs gereceğini anlatan "gerçek" bir filmdir. En azından film bize bunu söylemektedir, "Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmıştır.". Filmde Will Smith'in canlandırdığı Chris Gardner karakteri, tıpkı beyazperdede izlediğimiz gibi tıbbi malzeme satıp geçimini sağlamaya çalışan bir adamdır. Ayrıca Wall Street'in görkemli plazalara olan yolculuğu da bire bir olarak aktarılmasa da gerçeğe yakındır. Film çekimlerinden önce ve çekimler sırasında sık sık Chris Gardner ile buluşan Will Smith, onun nasıl biri olduğunu anlamaya çalışmıştır. Yine de tüm gerçekler filmde gördüğümüz gibi değildir. Örneğin Gardner'in o sevimli çocuğu gerçek karısından değildir. Yine de insanın çocuğuna fedakarlık yapması için birkaç resmi imzaya ihtiyacı olmamalı ancak film bize gerçeğin dışında daha kutsi bir karakter yaratmak istediği için Gardner'in bu yaşadıklarını biraz daha farklı anlatmış. Sinemanın işi bu değil mi zaten, kitleleri ekranda gösterdiği şey ile kandırmak?





The Last King of Scotland - 2006

1971'de Uganda'da yaptığı darbe ile iktidarı ele geçiren İdi Amin'in hayatından bir kesitinin anlatıldığı film de tabi ki "gerçeklerden uyarlanmıştır". İngilizlerin desteği ile iktidarı ele geçiren Amin, İskoçya ve İngiltere arasındaki mevzularda İskoçya'nın yanında tavır aldığı için eski dostları ona "İskoçya'nın Son Kralı" lakabını uygun görmüşlerdir. Film ise İdi Amin ile tanışan maceracı bir İskoç doktorun gözünden hikayesini seyircilere aktarır. Nicholas Garrigan isimli bu doktor, diktatör sanılan İdi Amin'in aslında çok iyi bir adam olduğunu sanması ile başlar. Bu çocuk ruhlu dev adam, ilerleyen zamanlarda etrafındakilere karşı paranoyak fikirler üretmeye başlar. Tabi bir gün sıra Nicholas Garrigan'e de gelecektir. Ancak şöyle bir gerçek var ki Nicholas Garrigan adında biri yaşamamıştır. O sadece filmin uyarlandığı romandaki kurmaca bir karakterdir. Romanın yazarı Giles Foden, İdi Amin'in danışmanlarından İngiliz yüzbaşı Bob Astles ile yaptığı röportajlardan sonra böyle bir karakteri yarattığını açıklamıştır. Yani yine izlediğimiz gerçek bir hikayenin külliyen hayal ürünü olduğu ortaya çıktı.





The Strangers - 2008

Kristen McKay (Liv Tyler) ve James Hoyt (Scott Speedman) bir düğün davetinden sonra kendi evlerine dönmek erine geceyi, James'in ailesinin yazlığında geçirmeyi karar verirler. Güzel başlayan gece evi basan üç "ziyaretçi" ile felakete dönecektir. Filmin yazarı ve yönetmeni olan Bryan Bertino, çocukluğunda yaşadığı bir travmadan böyle bir film yaratmıştır. Başına da "gerçek olaylardan uyarlanmıştır" demeyi de unutmamıştır. Yoksa "Funny Games" vari bir hikayeye kim inanır öyle değil mi? Ancak etrafta yönetmenin otobiyografik bir izdüşümü olarak herhangi bir çocuğu gören olmamıştır. Bu eksikliği es geçip devam edelim, ne de olsa yönetmen olaya dışarıdan da şahit olmuş olabilir. Ancak daha sonra ortaya çıkıyor ki böyle bir çiftin başından da bu kadar trajik bir olay geçmemiş daha doğrusu tek bir çiftin başından geçmemiş. Yönetmen, yaşadığını iddia ettiği olaya farklı "ziyaretçilerin" hikayesini de ekleyerek ortaya bir film çıkarmıştır. 1969'da yönetmenin kendi yaşadığı olayların üzerine, Jeffrey R. MacDonald'ın 1981'de Kaliforniya'daki işlediği cinayetlerin eklenmiş olduğunu kim fark edebilir ki?



