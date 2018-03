Bu filmler size intiharı sorgulatacak

İntihar kavramı sizde hangi duygu ve düşünceleri çağrıştırıyor? Bazı anlarda gerekli olabilecek bir tercih mi yoksa hiçbir zaman düşünülmemesi gereken bir eylem midir? Hangi düşüncede olursanız olun, aşağıda göreceğiniz yapımlar, sizin üzerinizde intihara dair ciddi etkilerde bulunacak. Sadece sıradan bir “bilek kesmeden” bahsetmiyoruz. Hayata artık tutamayacağınız anlar, ötenazi fikri ya da kürtaj da listemize dahil edebileceğimiz temalar da bu listenin konusunu oluşturuyor.





The Virgin Suicides (1999)

The Virgin Suicides Türkçe'ye "Masumiyetin İntiharı" olarak çevrilmiştir. Bu çarpıcı isim bile filmi listeye sokmaya yeter de artar bile. 5 kız kardeşin en küçüğünün acı dolu intiharı ile başlayan film, geri kalan 4 kız kardeşin ailesi ve çevresi ile ilişkisini konu ediniyor. En büyüğü 16-17’sinde olan kız kardeşler yaşlarının getirisiyle bazı sorunlar yaşamaktadır. Tabi ailenin ve "mahallenin" onların üzerindeki etkisi büyüktür. Film, ünlü yönetmen Francis Ford Coppola'nın kızı Sofia Coppola tarafından çekilmiştir. Geçtiğimiz sene Fransa’nın Yabancı Oscar Adayı olan Fransa – Türk ortak yapımı” Mustang” ile de ciddi benzerlikleri olan film aynı zamanda da Coppola’nın ilk uzun metrajlı denemesidir.

I. Dünya Savaşı'nda çarpışan bir asker olan Johnny, ciddi şekilde yaralanmıştır. Ciddi şekilde tanımlamamızdan ne anlıyorsunuz emin değiliz ama Johnny, kollarını bacaklarını ve hatta neredeyse tüm duyularını kaybetmiştir. Kendinizi böyle bir durumda hayal edebiliyor musunuz? Kimseyle iletişim kuramıyorsunuz, herkes size bir eşya gibi bakıyor. Ancak sözde "hayattasınız". Johnny'nin, küçükken babası tarafından öğretilen mors alfabesini hatırlaması etrafındakilerle "konuşmasına" yardım edecektir. Peki ilk söylediği şeyi tahmin edebiliyor musunuz? Evet listenin konusunu düşünün, intihar. Kendisini öldürmelerini ister. Geçtiğimiz sene Oscar’da yarışan “Trumbo” isimli filmin asıl kahramanı olan Dalton Trumbo’nun kendi romanından uyarladığı film 2008 yılında Bradley Rand Smith tarafından tekrar senaryolaştırılıp Rowan Joseph tarafından filme alınmıştır.Kendini öldürtmek isteyen Johnny'den sonra sıra geldi Javier Bardem'in oyunculuğu ile efsaneleştiği Roman Sampedro'ya. Yüzme tutkusu ile yaşayan Sampedro, geçirdiği bir kaza sonucunda yatağa bağlı bir yaşam sürmeye başlar. Kendini yeniden özgür hissetmesi içinse gereken seçim ötenazidir. Alejandro Amenabar'ın çektiği film tüm seyircilerin, intiharı gerçekten bir seçim olarak düşündürtmüştür. Sampedro'nun sıkışmışlık hali herkesin üzerine çökmüştür. Ötenaziyi kötü bir tercih görenler bile Amenabar'ın bu filmi yüzünden "Acaba?" diye sormuştur kendi kendine.Madem intihardan, ötenaziden bu kadar bahsettik, bu kavramlara en yakın tartışma konusunu da masaya yatıralım, "Kürtaj". Ancak film sıradan bir kürtajı konu almaz. Çünkü kadının gebeliği kürtajın standart zamanını aşmıştır. Bu sebeple yapması gereken şey illegal yollardan kürtajdır. İki genç kadının kurtulmaya çalıştığı bu "bebeğin" öyküsü, Rumen sinemasının yükselen yıldızı Christian Mingiu tarafından filme alınmıştır. Böylesine zor bir konuyu ustalıkla anlatan yönetmen, dünya sinemasına kendini bu filmle tanıtmıştır.Türk asıllı Alman yönetmenin çıkış filmi olan "Duvara Karşı" intihar eşiğindeki bir adam ve kadının hayat öykülerine odaklanıyor. Hatta intihar eşiği demek yanlış olur, direkt olarak intihar teşebbüsünde bulunurlar. Ancak kader ya da her ne derseniz diyin bu olaylara izin vermez. Almanya'da kısa süre içinde oynadığı cinsel içerikli filmlerle kötü bir şöhrete sahip olan Sibel Kekili'nin başarılı performansı, etrafındaki kara bulutların biraz olsun dağılmasını sağlamaktadır. Almanya'da başlayan iki Türk'ün Türkiye'ye uzanan öyküsü hem aşka hem ölüme hem de yaşama dair içerisinde etkileyici öğeler bulunduruyor.Bu seferki yapım içerisinde fantastik bir öykü barındırıyor. Ancak bu fantazi, intiharı ve aşka seyirciye yeteri kadar düşündüren bir hikaye. Chris ve Annie, bir trafik kazasında çocuklarını kaybetmiş bir çiftir. Bu elim kaza her ikisi için de zor günlere gebe olacaktır. Daha sonra gelen Chris'in ölümü ise Annie'yi intihara sürükleyecektir. Cennet'e gitmiş Chris, bu haberi duyunca kendisine sunulan tüm imkanları elinin tersiyle itip büyük aşkını aramaya koyulur. Her ne kadar ana fikri "Aşk için neleri göze alırsınız?" sorusu olsa da içerik olarak intiharı içermesi sebebi ile listemize eklemiş bulunmaktayız.AHMET TOĞAÇ