Bu filmlerde büyük paralar dönüyor

Hayatlarımız artık para üzerine kurulu. En ufak ihtiyacımızı bile banknotlar ile yerine getiriyoruz. Hatta banknot dönemi bile bitti sayılır. Modern ekonomi, ekranda gördüğümüz birkaç sayıdan ibaret. Bu sayılarla oynayan ekonomistlerin veya borsacıların hayatlarını hiç merak ettiniz mi? Bazıları bu konuya hayli meraklı ki borsa üzerine film çekmişler. İşte size o yapımlar içinden derlediğimiz borsa filmleri.





The Big Short - 2015

Geçtiğimiz dönem Oscar'ının en ilginç filmlerinden olan The Big Short, ekonomiyi ve onun yönlendiriği insanları konu ediniyor. Gayrimenkul alım satımında Amerika ile beraber tüm dünyayı büyük bir krizin eşiğine getiren "mortgage" sistemi içindeki birimlere yönelen film, hem dramatik komedi içeriği ile hem de kurgusal biçimi ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Karakterlerin arasındaki diyalog fazla resmi ekonomik bir dil olsa da film, asla seyirciyi konu dışı bırakmıyor. Sadece bu resmiyetin sürati, borsa işleri ile ilgilenmeyen seyirci üzerinde biraz yorgunluk bırakabilir ancak böylesine ilgi çekici bir Amerikan yapımında da biraz yorulmanın lafı mı olur?

2008 ekonomik krizinde yerle bir olması öngörülen bir yatırım bankasındaki son derece gergin geçen 24 saatini anlatan film, yönetmen J. C. Chandor'un ilk uzun metraj deneyimidir. Bir ilk yapıma göre yönetmenin, gayet profesyonel çalıştığı filmin her yönünden belli oluyor. Gerek senaryo kullanımo gerekse de oyuncu yönetimleri bunu gösteriyor. Derdini seyirciye açık ve kesin olarak aktaran film, her ne kadar olağaüsgü başarılara imza atmasa da filmi izleyip de tatmin olmayan birine rastlayamazsınız. Krizin eşiğine gelmiş bu yatırım bankasının felaketi ertelemeye çalışması ancak bunu yaparken yarattıkları kaos ilk olarak üst düzey yöneticileri rahatsız edecektir. Onların homurtuları da bu bankanın müşterilerini endişeye sürüklemesi an meselesidir. Bankanın 24 saat içindeki bıçak sırtı durumu iki saate yakın bir süre boyunca izleyiciyi de diken üstünde oturtacaktır.Büyük bir ticaret ağının yöneticisi olan Robert Miller (Richard Gere), usulsüz olarak muhasebesini yaptığı fonları elinden çıkartarak servetine servet katma niyetindedir. Ancak yasak aşkı ile geçirdiği kaza, her iki gayriresmi meseleyi açığa çıkartacaktır. Kazadan sonra Miller'in peşine takılan dedektif git gide olanlardan şüphelenmeye başlarken Miller'ın aklından tek bir şey geçmektedir, olaydan sıyrılmak. Bu kazadan önce şirkette her şeyi yoluna soktuğu sanan Miller, kaza ile beraber son derece riskli bir plan kurar. Bakalım her yenilmeye oynasa da bir şekilde işten sıyrılmayı başaran Richard Gere figürünün bu seferki planı tutacak mıdır?Yine Amerika'dan dünyaya dalga dalga yayılan ekonomik kriz döneminde geçen film, bu sefer şirketler bazlı değil de Amerikan hükümeti ile ilgili bir hikayeyi seyirciye sunuyor. Beyazperdede değil de televizyon ekranlarından insanlara ulaşan bu film, ekonomik krizi bir şekilde hafifletmek ve sorunu çözmek için dönemin başbakanı George W. Bush tarafından göreve atanan Henry Paulsen'i kademeli yükselişini anlatıyor. L.A. Confidental gibi polis teşkilatındaki sorunları ifşa eden bir filmin yönetmenliği yapan Curtis Hanson, ne yazık ki bu filmde kendinden beklenen performansın bir miktar altında kalıyor. Polisiye alanında artık bir klasiğe dönüşen L. A. Confidental'dan sonra birçok kişi, Too Big To Fall'ın da borsa filmleri içinde bir klasik olmasını dilerdi.Martin Scorcesse'nin Leonardo DiCaprio ile çalıştığı son film olan "Para Avcısı" Scorsesse'nin filmografisindeki uzun soluklu ancak akıcı filmlerden sadece biridir. "Sıkıysa Yakala" filminde de yine bir arada çalışan ikili, yeterince büyük paralarla oynadıktan sonra nihayet borsaya atıldı. Tam bir para avcısını canlandıran DiCaprio, 90'ların piyasasında hem çalışma arzusu hem de bir miktar "üç kağıtçılığı" ile hızlıca yükselir. Kazanma arzusunun yanında "kirli zevkleri" olan bu adamın sonsuza kadar büyümesi de tabi ki beklenemez, en azından bir film evreni içinde. Sinema tarihinin en karizmatik zenginlerinden Tony Montana'nın sonunu bilenler herhalde Leonorda DiCaprio'nun canlandırdığı Jordan Belfort'un para içinde öleceğini düşünmüyorlardır.Borsadan girdik laf açtı ve söz Tony Montana'ya kadar ulaştı. O halde Scarface'nin senaristinin borsa konulu hatta Türkç'ye direkt olarak "Borsa" diye çevrilen bir filmi es geçmek olmazdı. Oliver Stone'nin yazıp yönettiği Wall Street, listenin öteki filmleirne göre biraz eskide kalmasına rağmen günümüz seyirciye en az onlar kadar çekici gelecek bir film. Genç banker Bu Fox (Charlie Sheen) bir para avcısı olan Gordon Gekko'nun (Micheal Douglas) kıskacına düşer. Gekko tarafından "şeytanca" eğitilen Fox, bu piyasada ancak bu taktiklerle ayakta kalınacağına ikna olur. Ancak ilerleyen zamanlarda vicdanını anımsayan Fox, Gekko ile sıkıntılar çekmeye başlar. Tom Cruise'nin yerine rolü alan Martin Sheen, Fox karakterinin hakkını vermesine rağmen yapımcıların aklında hala "Acaba?" sorusunun yer ettiğine şüphe duyanınız yoktur herhalde?AHMET TOĞAÇ