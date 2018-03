Bu filmleri izlemeye ömür yetmez

Neye göre bir filmin uzun olduğunu söylersiniz? Tabi burada belirleyici etken filmin kaç dakika olduğudur ama bazen çok da uzun olmayan bir film size geçmek bilmez dakikalar yaşatabilir. Ancak biz bu seferlik sıkıcı yapımlarla değil de gerçekten “uzun” filmleri sizlere sunalım. Bakalım bu filmler sizin standartlarınızın ne kadar üzerine çıkıyor?





Şeytanın Tangosu (1994) -450 dakika

Hayır yanlış okumuyorsunuz. Filmin süresi gerçekten de yedi buçuk saat. Bir günün yedi saatini uyuyarak geçirseniz, yedi saatini işinizde ya da okulunuzda geçirseniz ve ardından bu filmi tek oturuşta izlemeye kalsanız haddinden fazla dakik olmanız gerekecektir. Çünkü her şeyin az önce bahsettiğimiz gibi planlı işlediği günde bile öteki tüm ihtiyaçlarınız için sadece iki buçuk saatlik zamanınız kalacaktır. László Krasznahorkai’nın aynı isimli romanından uyarlanan film en azından size bir özgürlük alanı sunuyor. Çünkü yapım, kronolojik sırayı takip etmek zorunda olmadığınız 12 bölümden oluşmaktadır. Şimdi biraz rahatladınız mı? Demek ki filmin yönetmeni Bela Tarr o kadar da gaddar bir adam değilmiş.





Novecento (1976) - 317 dakika

“Kral Şeytan” kadar olmasa da süresi ile yüreklere korku salan film, temel olarak iki çocukluk arkadaşının yaşamlarını konu edinir. 1900’lerin başında, İtalya’da geçen hikaye bu ikilinin yazgılarını, aşkları, dostluklarını anlatmasının yanı sıra dönemin İtalya ve Avrupa’sının politikasına da ışık tutmaktadır. Yani film sizin beş saatinizi alıyor ancak onun yerine size çok da güzel şeyler vermesini biliyor. Bugünlerde bir oturuşta bitirilen mini dizileri düşündüğümüzde Bernardo Bertolucci bu epik yapıtına burun kıvırmak biraz şımarıklık olabilir.





Gone With The Wind (1939) - 238 dakika

İşte karşınızda tam bir rekortmen. Belki süresi ile listenin birinci sırasına oturmasa da film, geri kalan tüm öğeleriyle maddi manevi birçok alanın “efendisi” konumundadır. 400 milyon dolardan fazla hasılat yapan filmin bu kazancı, enflasyona göre gereken düzenlemelerin ardından şu an dahi ulaşılamayan bir gişe başarısını ortaya koyuyor. Margaret Mitchell’in aynı isimli romanından uyarlanan filmin dünya çapında büyük bir ilgi ile seyredildiği ayrıntısından herhalde bahsetmeye lüzum bile yoktur. Amerikan İç savaşında geçen filmin neredeyse dört saati bulan süresi, hikayenin hem tarihi hem de romantik yapısı ile seyirci için “su gibi akıp geçmektedir”.





Lawrence of Arabia (1962) - 216 dakika

Üzerinde ciddi spekülasyonlar olan bir adamın biyografik filmi, yine spekülasyonlar barındırmak zorundadır. I. Dünya Savaşı’nda Arapları Osmanlı’ya karşı “kışkırtmak” ile ünlenen İngiliz diplomat Thomas Edward Lawrence’nin hayatını anlatan film bazı kişilerce hala daha eleştirilmeye devam edilse de sinema tarihinin önemli yapımları arasındaki yeri sarsılmayacaktır. Film, vizyona çıktığı vakitte bütçesine oranla elde ettiği %500’e yakın gelirin yanına bir de tamı tamına 7 adet Oscar “sıkıştırmıştır”. Bir yapımcı bir filmden daha ne isteyebilir ki?





Ben-Hur (1959) - 212 dakika

Yakın zamanda yeniden uyarlamasını gördüğümüz Ben-Hur hikayesi, sinema tarihinin ilk yıllarından bu yana belli aralıklarla seyirciye takdim edilmiştir. Ancak biz burada bu yapımların hem en uzunu hem de en başarılısı olarak kabul edilen 1959 yapımlı filmi listemize ekliyoruz. Ben-Hur’un çocukluk arkadaşı Messala ile olan mücadelenin ne denli heyecanlı olduğu herhalde hepimiz biliyoruzdur. Peki 1925’te de 2016’da da iki saati aşan Ben-Hur hikayelerine rağmen ilk Ben-Hur filminin sadece 15 dakika olduğunu söylesek ne tepki verirdiniz? Eğer şaşırdıysanız birazdan tüm hevesinizi kıracak bir şey söyleyeceğiz. İlk Ben-Hur filmi 1907’de çekilmiştir, haliyle bu dönemin imkanları da ancak böyle sürelere izin vermektedir. O yüzden şaşılacak pek de bir şey yok.





Malcom X (1992) - 202 dakika

Amerika'nın hatta dünya tarihinin en büyük insan haklarını savunucularından biri olan Malcolm Little, bir önceki filmin işlediği konuya benzer bir biçimde suikaste kurban gitmiştir. Malcolm'un küçük yaşlarda hapishaneye girmesi, orada "İslam Milleti" isimli bir gruba katılışı ve daha sonra gruptan ayrılışı ile beraber ölümünü içeren film Malcolm X'in Alex Haley ile beraber yazdığı otobiyografiden uyarlanmıştır. Amerikan tarihindeki en etkili Afroamerikanlardan biri olarak görülen Malcolm, siyaseten halk üzerinde etkin olmaya başladığı ilk yıllarda fazlası ile sert bir kimliğe bürünmüştü. "Mavi gözlü beyaz şeytanlara" karşı siyahiler için her şeyi yapmaya hazırdı. Zaten İslam Milleti isimli grup da eşitlikçi değil ayrışmacı bir politika izliyordu. Malcolm X'in bu gruptan ayrılıp Sünni bir Müslüman oluşu da zaten bu sebeptendir. Filmin türdeşlerine göre hayli uzun olmasına rağmen bu liste için biraz “kısa” diyebileceğimiz bir süreye sahip.



AHMET TOĞAÇ