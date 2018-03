Bu filmleri sakın izlemeyin

Yasaklı filmler her zaman insanların ilgisini çekmiştir. Ancak bazen gerçekten bu filmler haddi aşabiliyor. İşte uygunsuzlukları ile dünya çapında ün yapmış filmlerin bir derlemesi.





Cannibal Holocaust (1980)

Türkçe'ye "Yamyam İşkencesi" diye çevrilen film, adıyla bile taliplerini korkutmayı başarıyor. Bir grup antropologun bir kabile üzerine araştırma yapmak için çıktığı yolculuğu anlatan film, içerdiği birçok "gerçekçi efekt" yüzünden ilk çıktığı dönemlerde "Acaba bu izlediklerimiz gerçek mi?" algısını birçok kişi üzerinde oluşturmuştu. Tabi ki siz bu dedikodulara inanmayan film aslında bir kurmaca. Yine de kabilenin antropologlar üzerinde öyle ritüelleri kaydediliyor ki kurmaca olduğuna inanmak güç geliyor. Günümüzdeki "amatör gerçekçi" yani amatör kamera ile çekildiği algısı oluşturan filmlerin atası olan Cannibaş Holocaust, İtalya'da vizyona girdiği ilk dönemlerde böyle bir film için ciddi bir hasılat elde etmişti. 10 günde yaklaşık 200 milyon dolar kadar...





The Exorcist (1973)

Bir Amerikan yapımına göre fazlası ile uygunsuz sahneleri olan "The Exorcist" dünyanın birçok bölgesinde sinemaya yeniden uyarlanan bir yapıt olmuştur. Herkesin bildiği gibi bir kızın içine giren şeytan hem ona hem çevresine fazlası ile zarar vermeye başlar. Filmdeki küçük kızı canlndırqn Linda Blair, hayli şirin bir yüze sahip olmasına rağmen o dönemlere kadarki en ürkütücü makyajlardan birine sahip olması sebebiyle beyazperdede fazlaca korkunç gözüktü. Filmin rahibe, rahibin annesine ve dini sembollere karşı "salgırgan" bir tavır içinde oluşu fazlası ile tartışılmıştı. Hatta içine şeytan kaçmış kızın bir haç ile mastürbasyon yapıyor oluşu akıl alır bir sahne değildi. Metin Erksan'ın 1974'te Türkiye'ye uyarladığı bu filmde içine şeytan kaçmış kıza da aslında gizli bir mastürbasyon yaptırmıştır. Bu filmde kız, elindeki sivri uçlu ve ucunda şeytan kafası olan figürü karnının altına batırıp çıkartmaktadır. Hatta sahne kızın arkasından çekildiği için böyle bir algı da oluşmuş olabilir belki direkt olarak cinsel organına batırıyordur, kim bilir?





Faces of Death (1978)

İlk çıktığı dönemlerde yönetmeni tarafından bir belgesel olduğu iddia edilen film, aslında bir kurmacadan ibarettir. En azından büyük insan kitleleri, filmin böyle olduğuna inanmaktadır. "Shocking documentary" diye bir kurmaca belgesel alt türü olarak nitelenen film, "gerçek ölüm sahneleri" içerdiği iddiası ile bir dönemin kültlerindendi. Birkaç sene boyunca seri olarak taliplerine sunulsa da Faces of Death, artık eski bir "fake snuff"tan fazlası değildir. (Snuff: Gerçek şiddet/işkence sahneleri barındırdığı iddia edilen filmler.)





The Last House on The Left (1972)

"A Nightmare of the Elm Street" ve "Scream" gibi korku klasiklerini yapmadan önce ilk sinema deneyimini The Last House on The Left ile yaşayan Wes Craven, sinema dünyasına tartışmalı bir giril yapmıştır. Ailesinin izin vermemesine rağmen arkadaşı ile konsere gitmek isteyen bir kızın başından geçen felaketi anlatan film Türkçe'ye "Kanlı Tecavüz" olarak çevrilmilştir. Filmin 2009'daki remake yapımı ise ilginç bir şekilde "Soldaki Son Ev" başlığı ile vizyona çıkmıştır. Dönemin yapısına ve korku filmi içerklerine göre bir isim belirlenmesi pazarlama açısından makul görünse de aynı filmin farklı başlıklarla çevrilmesi biraz gariptir. Her neyse, kadın ve erkeklerden oluşan bir grup "manyağın" kaçırdığı bu iki kız başlarına büyük bir bela aldıklarını fark ettikleri anda kaçacak fırsat bulamazlar. Daha sonrasını merak ediyorsanız ya filmi izleyin ya da ben böyle şeyleri kaldıramam diyorsanız sadece filmin "ilk ismine" dikkat edin.





Human Centipede (2009)

Öteki yapımlara göre yeni bir film olan Human Centipede 2009'daki çıkışı ile yeni milenyum çocukları için gerçek bir şiddet ve ahlaksızlık miti olmuştur. "Naif" bir deneyim kayda alındığı filmde, insandan bir kırk ayak yapma niyetinde olan bir bilim adamının çabaları konu ediniyor. Günümüzde birçok kişinin "iğrenç" diye yorumda bulunduğu film uygunsuz ve tartışmalı bir sevdalıları için bulunmaz modern bir örnek konumunda.





Srpski Film (2010)

Madem lafı yeni filmlere getirdik, o halde bu yüzyılın en tartışmalı filmi olmaya aday "Bir Sırp Filmi"nden bahsetmesek olmazdı. Günümüzde ağızdan ağıza yayılarak görece büyük bir üne sahip olan film, eski bir porno yıldızının dramatik yaşantısını konu edinmektedir. Filmi daha önce izlemiş olanlar bu dramatizmin ne denli farklı ve acılı olduğunu hatıtlayacaklardır. Eğer sinemanın şiddeti ve cinselliği kaydetmede belli sınırları olduğunu düşünüyorsanız bu film sizin için biraz aşırı gelebilir. Çünkü o düşündüğünüz sınırları yerle bir edecektir. Dünyanın birçok bölgesinde yasaklanan Srpsli Film, ilk bakışta "pis bir film" olarak algılansa da içerik olarak aslında göründüğünden daha çok şey anlatmaktadır. Tabi mideniz kaldırırsa ancak bu "görünmeyeni" görmeye yaklaşabilirsiniz.



AHMET TOĞAÇ