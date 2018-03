Bu filmlerin ikincileri yolda kaldı

Bazı devam filmlerinin neden çekildiğine anlam veremeyiz. Ya da devam filmleri öyle peş peşe vizyona çıkar ki “Ya ne zaman bu filmin 4.sü çıktı?” diye şaşıp kalırsınız. Bir de hiç çekilmeden iptal edilen devam filmleri var ki bu yapımlar sizi gerçek anlamda heyecanlandırabilir. İçlerinde neler mi var? Hadi gelin hep beraber bakalım.Genellikle aksiyon filmlerinin veya komedilerin devamı gelmesi beklenirken Forrest Gump gibi bir hikayenin kimse seriye dönüşmesini beklemezdi. Ancak filmin senaristi Eric Roth, yönetmen Robert Zemeckis ile beraber Forrest Gump 2 için paçalı sıvamıştı. İlk filmden hatırlayacağınız üzere Forrest, bir banka oturmuş beklediği otobüsün geçene kadar yanına oturan insanlara hikayesini anlatıyordu. Forrest Gump 2’de ise Tom Hanks’in canlandırdığı bu muhteşem karakter, bu sefer yine orada olacaktı. Ancak bu sefer Jenny’e gitmek için değil, okula giden çocuğunu beklemek için o bankta oturuyor bulacaktık Forrest’ı. Neticede film çekilmedi hatta çünkü Amerika’da yaşanan 11 Eylül olayları Forrest Gump’ın yaratıcı ekibini de hayli etkilemişti Roth, Zemeckis ve Hanks ile bu felaketten sonraki bir diyaloglarını anlatırken şöyle diyor. “Oturduk ve birbirimize baktım. Onunla (Forrest Gump) ilgili bir şey düşünmüyorduk. Dünya değişmişti ve bu değişimin ardından kalanlar belki de sadece orada kalmayıldı.”E.T. gibi bir klasiğe ikinci film çekmek kadar ticari olarak cazibeli bir düşünce olamaz. Filmi iyi ya da kötü yapmanıza gerek yok nasılsa ilk filmi izleyen herkes sinema salonlarına hücum edecektir. Tabi o sinemadan çıkanlar arkadaşlarına filmin kötü olduğunu söylemeden önce onlar çoktan bilet almış olacaklardı. Devam filmlerinin durmadan “devam etmesindeki” mevzu da buradadır. İlk hayranlar otomatik olarak bilet alacağı için film kendi kendini bir şekilde amorti edecektir. Ancak E.T.’nin ikinci hikayesi iyi ki çekilmedi. Yoksa gerçekten kötü olabilirdi. Apar topar kendi ülkesine gönderilmiş bir yaratık neden dünyaya geri dönmek istesin ki. Steven Spielberg de bizimle aynı fikirde olmuş olacak ki daha filme girişmeden böyle bir işe başlamamak istediğini belirtti. Ve E.T. tek orijinal hikayesi ve dünyanın birçok ülkesine uyarlanmış kötü kopyaları ile hafızalarımızda kaldı.Charlie’nin Çikolata Fabrikasını sevmeyenimiz herhalde yoktur. Filmi izlemeyen kişilerin bile içten içe sempati duyduğu bu film, 1971 ve 2005’te iki defa sinemaya uyarlandı. İlk filmin senaryosunu da orijinal hikayenin yazarı Roald Dahl yazmıştır. Ancak kendi yaptığı filmden daha sonra memnun olmamıştır. Çünkü film “Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası” başlığıyla çıkmış ve Charlie’nin öyküsüne yeteri kadar odaklanamamıştır. Daha sonra ise hikayenin devamı niteliğinde olan Charlie and the Great Glass Elevator (Charlie'nin Büyük Cam Asansörü) kitabını uyarlama isteği ile doldu. Ancak seyircilerin cam asansörü görmesi için 2005’i beklemeleri gerekiyordu. Gerçi Tim Burton’un Charlie’nin Çikolata Fabrikası da sadece cam asansörü göstermekle yetiniyordu. Yoksa bu kitabın hikayesine dair net bir şey film içinde bulunmuyordu.filmin ilk yapımını hatırlayan var mı? Aslında hatırlamıyor oluşunuz çok normal çünkü gişede dibe çakılan bir filmdi Super Mario. Daha doğrusu şöyle anlatalım, 20 milyon dolarlık bir hasılat elde etmişti ancak filmin bütçesinin 50 milyon dolarak yakın olduğu düşünüldüğünde bu miktar çok da önemli görünmüyordu. 80’lerde böylesine patlamış bir oyunu sinemada zarar ettirmek de gerçekten büyük bir başarı hikayesidir. Yapımcılar herhalde zararın neresinden dönsek kardır mantığı ile ikinci filmi alelacele iptal ettiler. Kimse bir daha 30 milyon dolar kaybetmeyi göze alamazdı.Çocuklarıyla görüşebilmek için kadın bir hizmetçi rolüne giren adamın öyküsünü hatırlıyorsunuz öyle değil mi? Robin Williams’ın en sevilen karakterlerinden biri olan Mrs Doubtfire ilk çekildiği yıldan yaklaşık yirmi yıl sonra tekrardan sinemalarda olacaktı. Hatta bir uyarlama halinde değil direkt olarak devam filmi şeklinde karşımıza gelecekti. Ancak Robin Williams’n trajik ölümü sebebiyle film askıya alındı ve daha sonra da iptal edildi. Yine de önümüzdeki senelerde bir uyarlama filmi gelirse hiç şaşırmayın. Çünkü insanları heyecanlandırmışken yeni bir bombayı her an patlatabilir yapımcılar.AHMET TOĞAÇ