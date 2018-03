Bu filmlerin notunu siz belirlediniz

Bu yazın vizyonu genel itibariyle, seyircilerin yüksek beklentilerle gittiği filmlerden oluştu. Gözde olan yapımlar ise ya serilerin devam filmleri ya da klasikleşmiş öykülerin yeniden uyarlamaları arasından çıkıyordu. Bu beklenen yapımlardan çoğusu da ticari olarak kendini rahatlatttı. Ancak seyircinin gözünde çoğusu "sınıfta kaldı". Şimdi de bu karnesi kırıklarla dolu yaz filmlerine genel olarak göz atalım. Bu işlemi uygularken de dünyada sinema takipçilerinin en fazla kullandığı sitelerden derlenmiş puanları da sizin için paylaşacağız.





Alis Harikalar Diyarında 2 - Aynanın İçinden IMDb: 6,4 / Rotten Tomatoes: %30

Listemize, filmlerin Türkiye'deki vizyon sırasına göre başlamayı tercih ediyoruz. 27 Mayıs'ta seyirci ile buluşan "Alice Harikalar Diyarında"nın ikinci filmi "Aynanın İçinden", orjinal hikayenin yazarı Lewis Carroll'ın Alice'den sonra yazdığı bir devam hikayesinden uyarlanmıştır. Ancak geçmişteki birçok uyarlama gibi bu da, ilk hikayenin yarattığı etkiyi yaratamamıştır. Alice'yi sinemaya uyarlayan birçok sinemacı gibi Tim Burton da bu ikinci hikaye olan "Aynanın İçinden"de muhtemelen istediği verimi sağlayamayacağını düşünmüştür. Yoksa neden filmin yönetmenlik koltuğuna James Bobin'i oturtup kendisi sadece yapımcı olarak görev yapsın ki? Alice için açılan “Harikalar Diyarının Kapıları” bu sefer biraz daha farklı bir yapı ile seyirciye sunuluyor. Tabi ki harikalar diyarı değişmemiştir ancak Alice’nin buraya bir ağaç kovuğu yerine bir aynanın içinden dahil olması elbet bazı şeyleri değiştirecektir.





Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması IMDb: 7,3 / Rotten Tomatoes: %28

3 Haziran’da seyirci ile buluşan film, internet ağı üzerinden oynanan oyunlar arasında en çok kullanıcıya sahip oyunlardan biri olan “Warcraft”ın ilk beyazperde uyarlamasıdır. Bu ilk oluşu sebebiyle hem oyunun kullanıcılarını hem de sinemada fantastik öyküler severleri akın akın sinema salonlarına götürdü. Filmin pazarlama alanındaki çekiciliği, gişe anlamında da devam etti. 150 milyon doları aşan bütçesinden yaklaşık iki katı kadar gelir elde eden filmin “düzlüğe çıktığını” söyleyebiliriz. Bazı kesimler filme bayılsa da film, Warcraft’ın oyuncuları ve özellikle yurt dışındaki sinema eleştirmenleri tarafından yerildi. Bu eleştirilerin en büyük odağı, bilgisayar ekranlarında yaratılmış görkemli evrenin beyazperdeye aktarımdaki kesintilerde yatıyor.





Sihirbazlar Çetesi 2 IMDb: 6,9 / Rotten Tomatoes: %34

2013’te yayınlanan ilk filmden üç sene sonra gelen devam filmi, çetenin yaptığı illüzyon marifetlerini katlıyor. “Yeni transferle” taze kan kazanan film, bırakın yeni hayranlar kazanmayı eski hayranlarını bile kaybetmişe benziyor. Her ne kadar bazı sinema salonlarında hala gösteriliyor olsa da vizyondaki 9. haftasını aşmış bir film olarak, serinin ilk yapımının çıktığı düzeye ulaşmayacağa benziyor. Modern Robin Hood’lardan oluşan çete genel görüntü itibariyle kötü bir durumda olmasa da serinin ilk filminin eziciliğinden kurtulamıyor.





Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit IMDb: 5,4 / Rotten Tomatoes: %32

Roland Emmerich’in 1996 yapımlı meşhur “Indepence Day”inden yıllar yıllar sonra, yine aynı yönetmen tarafından çekilen “Kurtuluş Günü” seyircilerle buluşuyor. Dünya, 1996’da insan ırkını yok etmek isteyen uzaylıları def ettikten 20 yıl sonra yeni bir istilaya ev sahipliği yapar. Godzilla’dan 10.000 BC’ye, Yarından Sonra’dan 2012’ye kadar onlarca felaket filminin yönetmenliğini yapan Roland Emmerich, türün sevdalılarını yine tatmin etmeyi başarıyor. Tabi bu “Amerikan milliyetçisi felaket filmlerine” karşı çok net şekilde tavır alan seyirciler de yok değil. Onlar artık bu filmlerden sıkılmış durumdalar. Ancak Roland Emmerich’den, herkesi yeniden hareketlendirecek bir haber daha var, “Kurtuluş Günü 3” geliyor. Hareketlendiğinizden şüphe yok ama bunun olumlu veya olumsuz olduğuna artık siz karar verin.





Tarzan Efsanesi IMDb: 6,6 / Rotten Tomatoes: %36

İsmi gibi gerçekten bir efsaneye dönüşen Tarzan, belki de onlarca film, dizi ve animasyona ilham kaynağı olmakla beraber orijinal hikayesi ile defalarca beyazperdeye uyarlanmıştır. Ancak bu sefer Tarzan, ezberlediğimiz şekliyle bir çocuğun ormanda nasıl hayatta kaldığını anlatan bir film değildir. “Ormanın insan kralı” Tarzan artık diplomatik bir kimlik de kazanma yolundadır. Tabi bu durum ne derece gerçekleşecektir o da meçhul. “Yabani” olarak görülen Tarzan mı medeniyet sahibidir yoksa gerçek medeniyet sahibi olarak sanılan “gerçek yabaniler” mi? 5-6 haftadır vizyonda olan filmi izlemiş olanlar bunun kararını vermişlerdir.





Buz Devri 5: Büyük Çarpışma IMDb: 5,8 / Rotten Tomatoes: %11

2002’den beri sinema salonlarına gelen her yaştan insanı büyük bir zevk ile izlediği film “Ice Age” hayranları gözünde en kötü yapımını bu sene çıkarmışa benziyor. Serinin hiçbir devam filminin ilk film kadar iyi olmadığını kabul eden ancak yine de tüm seriyi büyük bir hayranlıkla takip edenler bile bu sefer, Buz Devrine karşı biraz “soğuk” bir tavır takınmış vaziyette. Her zamanki gibi açgözlü Scrat’ın bir meşe palamudunun peşinden koşması ile başlayan olayla bu sefer uzaya taşınıyor. Uzay düzenini yerle bir eden Scrat, acaba dünyanın sonunu mu getirecek? Neredeyse bütün kariyerini Buz Devri üzerine kuran yapımcı Lori Forte, bakalım bu uzun soluklu dünyanın devamını seyircilerle buluşturmak isteyecek mi?





Suicide Squad: Gerçek Kötüler IMDb. 6,9 / Rotten Tomatoes: %27

Listemizi belki de yılın en çok beklenen filmi ile kapatıyoruz. Çizgi roman hayranı olmayanları dahi daha filmin çekim aşamalarında cezbeden yapım, geçtiğimiz Cuma Türkiye’de vizyona çıktı. Film, Amerika’da, çıktığı ilk hafta sonunda 130 milyon doların üzerinde bir hasılat elde etmiştir. Türkiye’deki rakamlara baktığımızda ise ilk hafta 250.000’den fazla seyircinin salonlara gittiğini görüyoruz. Bu da yaklaşık 3.5 milyon liralık bir hasılat demektir. Böylesine popüler olan bir filmden seyircinin bekleyebileceği tek bir şey vardır, güzel vakit geçirmek. Ancak Suicide Squad, izleyicilerin bu temel ihtiyacını bile neredeyse gideremeyecek vaziyette. İnsanların büyük umutlarla gittiği film, herhalde sadece yaz aylarının değil yılın hayal kırıklığı olarak hatırlanmaya devam edecektir.



AHMET TOĞAÇ