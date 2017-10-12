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Sinema>  Sinema Haberleri
12 Ekim 2017 13:57

Bu görüntüler olay oldu

Ben Affleck'in 13 yıl önce çekilmiş videosu sosyal medyada hızla yayıldı.

Hollywood ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın taciz skandallarıyla sarsılırken sektörün bir başka ünlü ismi Ben Affleck de 13 yıl önce çekilmiş bir video nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.



Videoda Ben Affleck ve sunucu Anne-Marie Losique röportaj yapıyor. Ancak röportajın ilerleyen dakikalarında sunucu Anne Marie'yi dizlerine oturtan Ben Affleck onunla açıkça flört ederek sohbet ediyor.



Videonun bir anda sosyal medyada viral hale gelmesinin ardından sunucu Anne-Marie Losique bir açıklama yaptı ve bu röportajın kameralara karşı oynanan bir oyun olduğunu, Affleck'in kendisini taciz etmediğini söyledi.



Çekimin, o dönem yapımcısı olduğu bir program için gerçekleştiğini belirten Losique, "Kesinlikle bir kurban değilim" dedi.



Hollywood'un en güçlü yapımcılarından Harvey Weinstein'ın 30 yıllık kariyeri boyunca onlarca kadın oyuncu ve çalışanı taciz ettiği iddia edilmiş, Angelina Jolie ve Gwyneth Paltrow da yapımcıyla kötü anıları olduğunu açıklamışlardı.

Haberin ardından Weinstein bazı çalışma arkadaşlarının acı çekmesine neden olduğunu ve bunun için özür dilediğini açıklamıştı. Hemen ardından Harvey Weinstein, kurucusu olduğu şirket The Weinstein Company'den kovulmuştu.



Son olarak Harvey Weinstein'in taciz ettiği onlarca kadın oyuncu arasında ünlü Fransız oyuncu Léa Seydoux ile manken ve oyuncu Cara Delevingne'nin de olduğu ortaya çıkmıştı.

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