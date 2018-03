Bu güzelim filmleri asla göremeyeceğiz

Hollywood her sene yüzlerce filmi piyasaya sürüyor. Birçoğunu yakından takip ettiğimiz bu filmler hangi şartlar sağlandıktan sonra çekime hazır hale geliyor, bunu hiç düşündünüz mü? Ya da belli şartları sağlayamayıp hiçbir zaman sinemalarda gösterilemeyecek filmler oluyor mu? Eğer aklınızda böyle bir soru varsa cevaplayalım, "Evet". Her sene bir o kadar film iptal oluyor diye bir iddiada bulunamayız ancak iptal edilen yapımların sayısı da pek az değil. Gelin hep beraber bakalım neymiş bu "iptal edilen filmler".





Star Trek: Planet of The Titans

Star Trek, TV’de geçirdiği üç sezonun ardından 1969’da iptal edilmişti. Ama popülerliği, tekrar gösterimlerde patlama yaptı. Yaratıcısı Gene Roddenberry, yapım şirketi olan Paramount’la erken bir tarihte anlaşmazlığa düştüğü için film, senaryo masasında kaldı. Daha sonra Planet of The Titans denen yepyeni Star Trek filmi, planlanmaya başlandı. Roddenberry sayısız hikaye fikrini gözden geçirdi. Senaryo yazarları Chris Bryant ve Alan Scott, bir geminin uzayda kayboluşunu araştıran ekibin filmini yarattılar. Kaptan Kirk’in kayboluşu da bu öykünün içinde olacaktı. Antik Yunan Mitolojisine de dayandırılan öykü, 1997’de, 10 milyon dolarlık bir bütçeyle çekimlere başlayacaktı. Ancak sonra, tam film çekime hazırken, Paramount başkanı Barry Diller her şeyi iptal etti. Neden mi? Senaryonun çok gösterişli olmadığını düşünüyordu. Ayrıca bir başka uzay filmi “Star Wars” da o sene seyirci ile buluşmuştu. İki uzay filmine yetecek bilim kurgu hayranının yaşamadığını düşünen yapımcılar filmi iptal etti.





Pyongyang

Guy Delisle’ın aynı isimli çizgi romanına dayanan Pyongang’ın, asşonda 2015’in başlarında çekilmesi gerekiyordu. Delilse bu eser için, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’ın üzerine hem çalıştı hem de orada iki ay boyunca yaşadı. Sonunda kitap, tek particiliğin mücadelelerini yayınladı. Pirates of The Caribbean’ın yönetmeni Gore Verbinski, yapımın yönetmenliğe seçildi. Komedyen Steve Carell ise başrol olmaya hazırdı. Fakat Sony Pictures 2014’te Kuzey Kore’yi işleyen Seth Rogen komedisi The Interview, tüm planları suya düşürdü. Çünkü Kuzey Kore’nin bombalarını, Amerika’ya ve Amerikan sinemasına çevireceği yönde tehditler alınmış. Böylelikle New Regency Films, Pyongyang’ı daha çekilmeye başlamadan iptal etti.





Newt

2008’de Pixar, gelecek yıllar için kararlaştırdığı filmleri açıkladı ve “Newt” onların arasındaydı. Ancak filmin “akıl dışı” teması, daha sonra bu yapımı durduracaktı. Ayrıca filmin 2011’de yayınlanacak olan “Rio”ya olan benzerliği de yapımcıları bu işten vazgeçirdi. Halbuki herkes “Newt”e hazırdı. Pixar animatörleri, Toy Story 3’te (2010), newt'e gönderme yapan küçük paskalya yumurtalarını filmin içine bırakmıştı. Bir başka örnek de Andy'den gelecekti. Yatak odasının kapısında bir "Newt Xing" işareti bulunuyordu. Rio’nun taklidi olarak piyasaya sürülmektense Newt’in hiç doğmamasına neden olan yapımcıların gerçekten iyi bir iş yapmış olduğunu düşünenlerin sayısı herhalde çok azdır.





Inhumans

Marvel hayranlarından bazı kesimlerin heyecanla beklediği Inhumans, bir türlü izleyici ile buluşamıyor. Aslında Inhumans’ın, sürekli olarak ertelenen takviminin suçlusu, Spider – man olarak görebilirsiniz. Niye mi? Marvel ve Marvel Sinematik Evreni’nin kuruluşundan önce, şirketin ünlü örümceğimsi-insan hakları Sony tarafından kontrol ediliyordu. Marvel son zamanlarda haklarını geri kazandı ve süper bir hızla “Spiderman: Homecoming”i prodüksiyona koydu. Artık şirketin filmlerde, Inhumans gibi daha az bilinen mülklerinin iyi iş yapıp yapmayacağı hakkında risk almasına gerek yoktu. Yine de Marvel Stüdyolarının şefi Kevin Feige, belirsiz bir gelecekte bir tür Inhumans filmi yapmayı umduğunu söylüyor. Umarız gerçekleşir.





Terminator: Salvation’ın iki serisi

2009’da Terminator: Salvation, 2003’ün Rise of The Machines’inden beri Skynet destanının ilk girişiydi. Filmin Amerika hasılatı 125 milyon dolarken uluslar arası çapta 246 milyon dolar kazandı. Artık film yapımcıları, Terminator serisinin yepyeni üçlemesini yapmayı planlıyorlardı. Ancak yapımcı The Halycon Company şirketi iflasa gitti. Çünkü Pacificor denen yatırım fonuna borçlarını ödeyememişti. Buradaki gerçek ahmaklık, 371 milyon dolarlık gelirin, Pacificor’a olan 39 milyon dolarlık borcu karşılayamamasından ötürü gelmektedir. Halycon, kendi mülklerini ve özellikle de Terminator’ün haklarını satarak yönetmenlerini kurtarmaya çalıştı. Bunlar toplam 70 milyon dolar etti. Bu fiyat o kadar yüksek geldi ki ilk teklifi duyan yapımcı şirket herhalde şoke olmuştu. Avengers’ın Joss Whedon 10 bin dolarlık “ciddi” bir teklifle yapımcının kapısını çaldı. Tabi ki reddedildi. Sonradan, Lionsgate 15 milyon dolarlık bir teklifi ortaya koymu fakat Halcyon bu fiyatı çok düşük olduğu için reddetmiş. Sonunda kazanan, tahmin ettiğiniz gibi, 29.5 milyon dolarlık fiyatla Pacificor oluyor. 2015’te yapılan Terminator: Genisys ise işte bu pazarlığın meyvesi.



