Bu hafta 10 yeni film vizyonda!

ASSASSIN'S CREED
GİZLİ GÜZELLİK
IMDB Puanı: 5.9 / 10
Orijinal Adı: Collateral Beauty
Tür: Dram
Yönetmen: David Frankel
Oyuncular: Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley
Ülke: ABD
KONU
New York'ta başarılı bir reklamcı, kişisel bir trajedi yaşar ve bu onun tüm hayatını etkiler. İş arkadaşları ise onu yaşadıklarıyla yüzleştirmek için benzersiz bir yola başvurur.
FRAGMAN
MEÇHUL KIZ
IMDB Puanı: 6.6 / 10
Orijinal Adı: La fille inconnue (The Unknown Girl)
Tür: Dram
Yönetmen: Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
Oyuncular: Adèle Haenel, Olivier Bonnaud, Jeremie Renier
Ülke: Belçika, Fransa
KONU
Jenny, mesleğinde hızla yükselme hırsıyla dolu, çalışkan, genç bir pratisyen hekimdir. Bir akşam, muayenehanesinin mesai saatinden sonra çalan kapısını açmaz. Ertesi gün ise polislerden akşam gelenin genç bir kız olduğunu ve kapıyı çalmasından bir süre sonra nehir kenarında ölü bulunduğunu öğrenir. Polisin, kızın kimliğini bir türlü teşhis edemediğini söylemesi üzerine Jenny'nin kariyer endişesinin yerini artık tek bir şey almıştır: Kızın kim olduğunu öğrenmek. Kızın isimsiz olarak gömülüp sonsuza dek unutulmaması için elinden geleni yapmaya kararlıdır.
FRAGMAN
DÖNERSE SENİNDİR
Tür:Romantik, Komedi
Yönetmen: Erol Özlevi
Oyuncular:İrem Sak, Murat Boz, Yasemin Allen
KONU
Mehmet'in, hayatının aşkı Selin'den ayrıldıktan sonra, onu geri kazanmak için Defne ile işbirliği yapması ile başlayan hikaye sürprizlerle devam edecektir.
FRAGMAN
DÖNERSE SENİNDİR SEANSLAR
HASRET BİTTİ
Tür: Romantik, Komedi
Yönetmen: Ayhan Özen
Oyuncular: Ceyda Ateş, Kemal Uçar, Ferdi Sancar
KONU
Yıllardır Almanya'da gurbetçi olarak yaşayan Bitti ailesi, baba Halim Bitti'nin Alman damat korkusu nedeniyle yaptığı baskılar sonucunda Türkiye'ye kesin dönüş yapar. Aileyi Şahane Bitti'nin kardeşi, çocukların dayısı ve Halim'in kardeşi gibi sevdiği kayınbiraderi Çetin Ceviz karşılar. İsminin aksine son derece saf, iyi niyetli, biraz işgüzar ve beceriksiz bir genç olan Çetin bugüne dek herhangi bir düzen kuramamıştır. Hayattaki tek akrabaları olan ablası, eniştesi ve çocukların gelişine çok sevinir. Bundan sonra hep beraber olacaklardır. Çetin oldum olası küçük bir restoran açmak isteyen eniştesi için daha O Almanya'da iken harika bir yer bulmuştur. Üstelik sahipleri de çok iyi insanlardır; Amerika'da yaşayan iş adamı Mutlu Pektemiz ve onun güzel kız kardeşi Duru. Çetin ve Duru arasında kısa sürede bir aşk başlar. Ancak Duru'nun asıl kimliğini öğrenen Çetin büyük bir şok yaşayacaktır. Bu geçmişten gelen sırla herkesin hayatı değişecektir.
FRAGMAN
SİYAH KARGA
Tür: Dram
Yönetmen: M. Tayfur Aydın
Oyuncular: Aziz Çapkurt, Murat Toprak, Sedat Culum
KONU
Yersiz yurtsuzluk, gurbet ve hasret temalarına odaklı bir yol filmi olan Siyah Karga adını filmde anlatılan bir öyküden alıyor. İranlı Sara, oyuncu olma hayalini gerçekleştirmek için ülkesini terk edip Fransa'ya yerleşmiş, rol aldığı filmler nedeniyle ülkesinden aforoz edilmiş ve ailesinden kopmuştur. Babasının ölüm döşeğinde olduğunu bildiren bir mektup aldığında ise her şeyi göze alarak onu görmeye ve af dilemeye karar verir. Türkiye sınırına yakın bir köyde olan babasına ulaşmak için turist rehberi Yılmaz ile birlikte Hakkari'ye gider. Kaçakçılık yapanlarla birlikte sınırı geçmeye çalışırlar. Ancak dağlık bir bölgede atıldıkları bu macera Sara'nın tahmin ettiğinden çok daha zorlu ve tehlikeli olacaktır.
FRAGMAN
DEĞİŞTİR BAKALIM
Tür: Komedi
Yönetmen: Eda Fatma Gürbüz
Oyuncular: Tuğçe Karaoğlan, Nilgün Kasapbaşoğlu, Arman Kutman
KONU
Küçük bir kasabada yaşayan kadınlar ve erkeklerin yer değiştirmesiyle başlayan olaylar, bir komedinin adeta başlangıcı olmuştur. Artık kadınlar evin reisi, erkekler yuvayı kuran birer dişi kuştur. Askere dahi kızlar gitmektedir. Hatta mafyalar bile artık kadındır. Erkeklerin durumu ise gazete haberlerine manşet olacak türdedir. Kasabada kadın erkek ilişkisi ekseninde eğlenceli ve komik bir durum başlar.
FRAGMAN
DEĞİŞTİR BAKALIM SEANSLAR
KAÇIŞ
Tür: Dram
Yönetmen: Kenan Kavut
Oyuncular: Ali Suliman, Jale Arıkan, Muhammed Cangören
KONU
Kenan Kavut'un yazıp yönettiği Kaçış'ın oyuncu kadrosunda Ali Suliman, Jale Arıkan, Muhammed Cangören, Mustafa Avkıran gibi isimler yer alıyor.