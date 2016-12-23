Bu hafta 10 yeni film vizyonda!

ASSASSIN'S CREED

IMDb Puanı: 7.2

Tür: Aksiyon

Yönetmen: Justin Kurzel

Oyuncular: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons

Ülke: ABD

KONU

Devrim yaratan yepyeni bir teknoloji ile Genetik hafızası ortaya çıkarılan Callum Lynch (Michael Fassbender) 15. Yüzyıl İspanya'sında atalarından olan Aguilar'ın maceralarını deneyimler. Callum gizemli bir topluluk olan Suikastçi soyundan geldiğini keşfeder ve günümüzde de var olan güçlü Templar organizasyonunu alt etmek için geçmişindeki bilgi ve tecrübeyi kullanır.

FLORENCE

IMDB Puanı: 7.0 / 10

Orijinal Adı: Florence Foster Jenkins

Tür: Komedi, Dram, Biyografi

Yönetmen: Stephen Frears

Oyuncular: Rebecca Ferguson, Meryl Streep, Hugh Grant

Ülke: ABD

KONU

Çok zengin bir kadın olan Florence Foster Jenkins, bir müzik salonu sahibi müziğe tutkuyla bağlı biridir. Babasından kalan mirasın da verdiği güvenle opera şarkıcısı olmaya kalkışır. Ancak Jenkins'in korkunç bir sesi vardır ve nota bilgisi yoktur. Yine de eşi St. Clair Bayfield ve piyanist Cosmé McMoon ona ellerinden gelen her türlü yardımı yapacaktır.

FRAGMAN







FRAGMAN









FLORENCE SEANSLAR

GİZLİ GÜZELLİK

IMDB Puanı: 5.9 / 10

Orijinal Adı: Collateral Beauty

Tür: Dram

Yönetmen: David Frankel

Oyuncular: Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley

Ülke: ABD

KONU

New York'ta başarılı bir reklamcı, kişisel bir trajedi yaşar ve bu onun tüm hayatını etkiler. İş arkadaşları ise onu yaşadıklarıyla yüzleştirmek için benzersiz bir yola başvurur.

FRAGMAN







GİZLİ GÜZELLİK SEANSLAR

MEÇHUL KIZ

IMDB Puanı: 6.6 / 10

Orijinal Adı: La fille inconnue (The Unknown Girl)

Tür: Dram

Yönetmen: Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne

Oyuncular: Adèle Haenel, Olivier Bonnaud, Jeremie Renier

Ülke: Belçika, Fransa

KONU

Jenny, mesleğinde hızla yükselme hırsıyla dolu, çalışkan, genç bir pratisyen hekimdir. Bir akşam, muayenehanesinin mesai saatinden sonra çalan kapısını açmaz. Ertesi gün ise polislerden akşam gelenin genç bir kız olduğunu ve kapıyı çalmasından bir süre sonra nehir kenarında ölü bulunduğunu öğrenir. Polisin, kızın kimliğini bir türlü teşhis edemediğini söylemesi üzerine Jenny'nin kariyer endişesinin yerini artık tek bir şey almıştır: Kızın kim olduğunu öğrenmek. Kızın isimsiz olarak gömülüp sonsuza dek unutulmaması için elinden geleni yapmaya kararlıdır.

FRAGMAN













MEÇHUL KIZ SEANSLAR

DÖNERSE SENİNDİR

Tür:Romantik, Komedi

Yönetmen: Erol Özlevi

Oyuncular:İrem Sak, Murat Boz, Yasemin Allen

KONU

Mehmet'in, hayatının aşkı Selin'den ayrıldıktan sonra, onu geri kazanmak için Defne ile işbirliği yapması ile başlayan hikaye sürprizlerle devam edecektir.

FRAGMAN









DÖNERSE SENİNDİR SEANSLAR

HASRET BİTTİ

Tür: Romantik, Komedi

Yönetmen: Ayhan Özen

Oyuncular: Ceyda Ateş, Kemal Uçar, Ferdi Sancar

KONU

Yıllardır Almanya'da gurbetçi olarak yaşayan Bitti ailesi, baba Halim Bitti'nin Alman damat korkusu nedeniyle yaptığı baskılar sonucunda Türkiye'ye kesin dönüş yapar. Aileyi Şahane Bitti'nin kardeşi, çocukların dayısı ve Halim'in kardeşi gibi sevdiği kayınbiraderi Çetin Ceviz karşılar. İsminin aksine son derece saf, iyi niyetli, biraz işgüzar ve beceriksiz bir genç olan Çetin bugüne dek herhangi bir düzen kuramamıştır. Hayattaki tek akrabaları olan ablası, eniştesi ve çocukların gelişine çok sevinir. Bundan sonra hep beraber olacaklardır. Çetin oldum olası küçük bir restoran açmak isteyen eniştesi için daha O Almanya'da iken harika bir yer bulmuştur. Üstelik sahipleri de çok iyi insanlardır; Amerika'da yaşayan iş adamı Mutlu Pektemiz ve onun güzel kız kardeşi Duru. Çetin ve Duru arasında kısa sürede bir aşk başlar. Ancak Duru'nun asıl kimliğini öğrenen Çetin büyük bir şok yaşayacaktır. Bu geçmişten gelen sırla herkesin hayatı değişecektir.

FRAGMAN









HASRET BİTTİ SEANSLAR

SİYAH KARGA

Tür: Dram

Yönetmen: M. Tayfur Aydın

Oyuncular: Aziz Çapkurt, Murat Toprak, Sedat Culum

KONU

Yersiz yurtsuzluk, gurbet ve hasret temalarına odaklı bir yol filmi olan Siyah Karga adını filmde anlatılan bir öyküden alıyor. İranlı Sara, oyuncu olma hayalini gerçekleştirmek için ülkesini terk edip Fransa'ya yerleşmiş, rol aldığı filmler nedeniyle ülkesinden aforoz edilmiş ve ailesinden kopmuştur. Babasının ölüm döşeğinde olduğunu bildiren bir mektup aldığında ise her şeyi göze alarak onu görmeye ve af dilemeye karar verir. Türkiye sınırına yakın bir köyde olan babasına ulaşmak için turist rehberi Yılmaz ile birlikte Hakkari'ye gider. Kaçakçılık yapanlarla birlikte sınırı geçmeye çalışırlar. Ancak dağlık bir bölgede atıldıkları bu macera Sara'nın tahmin ettiğinden çok daha zorlu ve tehlikeli olacaktır.

FRAGMAN











SİYAH KARGA SEANSLAR

DEĞİŞTİR BAKALIM

Tür: Komedi

Yönetmen: Eda Fatma Gürbüz

Oyuncular: Tuğçe Karaoğlan, Nilgün Kasapbaşoğlu, Arman Kutman

KONU

Küçük bir kasabada yaşayan kadınlar ve erkeklerin yer değiştirmesiyle başlayan olaylar, bir komedinin adeta başlangıcı olmuştur. Artık kadınlar evin reisi, erkekler yuvayı kuran birer dişi kuştur. Askere dahi kızlar gitmektedir. Hatta mafyalar bile artık kadındır. Erkeklerin durumu ise gazete haberlerine manşet olacak türdedir. Kasabada kadın erkek ilişkisi ekseninde eğlenceli ve komik bir durum başlar.

FRAGMAN











DEĞİŞTİR BAKALIM SEANSLAR

KAÇIŞ

Tür: Dram

Yönetmen: Kenan Kavut

Oyuncular: Ali Suliman, Jale Arıkan, Muhammed Cangören

KONU

Kenan Kavut'un yazıp yönettiği Kaçış'ın oyuncu kadrosunda Ali Suliman, Jale Arıkan, Muhammed Cangören, Mustafa Avkıran gibi isimler yer alıyor.

KAÇIŞ SEANSLAR KARTOPU SAVAŞLARI IMDb Puanı: 6.1 Tür:Animasyon Yönetmen: Jean-François Pouliot, François Brisson KONU Küçük bir köyde yaşayan bir grup çocuk, kış tatilinde eğlenmek için bir büyük bir kartopu savaşı yapmaya karar verirler. 11 yaşındaki Luke ve Sophie, iki ayrı grubun lideri olurlar. Sophie ve arkadaşları karşı taraftan korunmak için bir kale inşa ederler. Tatil sonunda kaleyi kim ele geçirirse kazanan taraf o olacaktır. Eğlenceyle başlayan masum savaş yavaş yavaş kendini ciddi bir kavgaya bırakır. Çocuklar en sonunda birbirleriyle savaşmayı bırakıp hep beraber kaleye saldırmaya karar verdiklerinde eğlence geri gelecektir. FRAGMAN











KARTOPU SAVAŞLARI SEANSLAR