Bu hafta 10 yeni film vizyonda!

THE CIRCLE

IMDb Puanı: 6.5

Tür: Dram, Bilim Kurgu, Gerilim

Yönetmen: James Ponsoldt

Oyuncular: Patton Oswalt, Ellen Wong, Tom Hanks

Ülke: ABD, Birleşik Arap Emirlikleri

KONU

Emma Watson ve Tom Hanks'in başrollerinde yer aldığı The Circle, "Bilmek iyidir, her şeyden haberdar olmak ise daha iyi" sloganıyla yola çıkmış olan ve dünya çapında izleme noktaları oluşturarak insanlığı bir adım ileriye taşıyacağını vadeden dev teknoloji şirketi The Circle ve uygulamalarını gerilimli bir hikâye etrafında ele alıyor.





NEREDEN NEREYE

Tür: Komedi

Yönetmen: Volkan Dönmez

Oyuncular: Sarp Levendoğlu, Ulaş Torun, Yosi Mizrahi

KONU

Ejder Kalender 25 yaşlarında bir gençtir. En büyük hayali oyuncu olmak olan genç adam, Bodrum'da bir kablolu Tv bayisinde teknik servis elemanı olarak çalışmaktadır. İşini yalnızca hayallerini gerçekleştirmek için bir basamak olan gören Ejder, günün birinde beklediği haberi alır. En çok sevdiği dizinin ve ülkenin en popüler yapımcılarından biri olan Barış Savaş ve ünlü oyuncu Metin Leylek Bodrum'daki yazlıklarına birlikte geleceklerdir. Hemen bir plan yapan Ejder, ikilinin hayatlarına dahil olur. Ancak aksiliklerle geçen gecenin sonunda Ejder'in hayallerine ulaşıp ulaşamayacağı bir muamma halini alır.













NEREDEN NEREYE SEANSLAR



BİR ANNENİN FERYADI Tür: Dram, Aile Yönetmen: Attila Gökbörü Oyuncular: Mertkan Arat, Altan Akışık, Behice Maurer KONU Raif Cilasun'un aynı isimli kitabından sinemaya uyarlanan film, Fransa'ya kaçmak zorunda kalan İhsan'ın ve ailesinin hikâyesini anlatıyor.













BİR ANNENİN FERYADI SEANSLAR FRAGMAN AÇ KAPIYI ÇOK FENAYIM Tür: Komedi Yönetmen: Kenan Öztürk Oyuncular: Oğuzhan Yıldız, Gözde Mukavelat, Ferdi Kurtuldu KONU Çok başarılı bir senarist olan Oğuz, kariyerinin en tepesindeyken ani bir kararla yaşam kaynağı olan senaristliği bırakır. Oğuz, tek dert ortağı ve üst komşusu eski ünlü bir yönetmen olan Ertem'le sırlarını paylaşmaktadır. Oğuz ve arkadaşları, hayatlarında her şey kötü giderken hatırlamadıkları bir gün geçirirler ve aniden evde uyanırlar. Gecenin nerede ve nasıl geçtiği ile ilgili hiçbir fikirleri yoktur; ama hepsinin işleri bir anda açılır, üst üste teklifler gelmeye başlar. Hatırlamadıkları gece sonucu bütün hayatları değişir. FRAGMAN











AÇ KAPIYI ÇOK FENAYIM SEANSLAR





LANET: ERVAH CİNLERİ Tür: Korku, Gerilim Yönetmen: Teoman Gündüz Oyuncular: Zahid Çetinkaya, Sevcan Sini, Ufuk Özkaya KONU Film, sinema bölümü okuyan dört öğrencinin gerçek olay ve söylentiler üzerine tamamen terk edilmiş bir köye yaptıkları gezi ve orada başlarına gelen korkunç olayları konu almaktadır. Tüm yaşananlar gençler tarafından tek bir kamera tarafından kaydedilmiştir. İhbar üzerine olay yerine giden polis amirine teslim edilen bu kamera tüm gerçekleri göz önüne serecektir.















LANET: ERVAH CİNLERİ SEANSLAR FRAGMAN



FRAGMAN

FRAGMAN