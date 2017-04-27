Bu hafta 10 yeni film vizyonda!

Orijinal adı: Guardians of the Galaxy Vol. 2
Marvel'dan Galaksinin Koruyucuları 2 filminde ekip kâinatın uzak cephelerinde dolaşırken çeşitli maceralara dahil olmaya devam ediyor. Koruyucular, yeni kurdukları ailelerini korumak için savaşırken Peter Quill'ın asıl geçmişinin gizemini de çözmek zorundadırlar. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, hayranların klasik çizgi romanlardaki favori karakterleri kahramanlarımızın yardımına koşuyor. Marvel Sinema Evreni genişlemeye devam ediyor.
DALIDA
IMDb Puanı: 6.9
Tür: Dram, Biyografi
Orijinal adı: Dalida
Yönetmen: Lisa Azuelos
Oyuncular: Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve
Ülke: Fransa
KONU
Ünlü şarkıcıyı İtalyan oyuncu Sveva Alviti'nin canlandırdığı filmde Dalida'nın sadece Gigi L'amoroso (Aşkı Bulacaksın) ile uluslararası müzik dünyasında büyük üne kavuşması değil, aynı zamanda içsel bir arayışla çıktığı Hindistan yolculuğu, disko müziğinin altın yıllarında yeniden parlaması, sıra dışı ve yıldız olmak üzere doğmuş bir kadının öyküsü anlatılıyor.
FRAGMAN
DALIDA SENASLAR
ÇATIŞMA
IMDb Puanı: 8.1
Tür: Dram
Orijinal adı: Eshtebak (Clash)
Yönetmen: Mohamed Diab
Oyuncular: Nelly Karim, Hani Adel, El Sebaii Mohamed
Ülke: Fransa, Mısır
KONU
Kahire, 2013 yazı... Devriminin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Mısır'da hayat hala normale dönmemiştir. Mursi'nin devrilmesiyle de ülke yeniden kaynama noktasına ulaşır ve insanlar tekrar sokaklara dökülür. Bu kaosun ortasında polisin gözaltına aldığı bir grup insan, bir kamyonette bir gün boyunca mahsur kalır. Değişik geçmişleri, inançları ve hayatları olan bu insanlar, yaşadıkları zorlu sınavı atlatmak için her şeyden önce insan olduklarını hatırlayabilecekler mi?
FRAGMAN
GELECEK GÜNLER
IMDb Puanı: 7.1
Tür: Dram
Orijinal adı: Things to Come
Yönetmen: Mia Hansen-Løve
Oyuncular: André Marcon, Isabelle Huppert, Roman Kolinka
Ülke: Almanya, Fransa
KONU
Evli ve iki çocuklu felsefe öğretmeni Nathalie, işi, annesi ve evliliği arasında sıradan bir tempoda yaşamını sürerken başına gelenler yüzünden yeni bir hayat kurmaya doğru adım atar.
FRAGMAN
ÖLÜMCÜL DENEY: DEJAVU
IMDb Puanı: 5.0
Tür: Gerilim
Orijinal adı: Tell Me How I Die
Yönetmen: D.J. Viola
Oyuncular: Nathan Kress, Virginia Gardner, Kirby Bliss Blanton
Ülke: ABD
KONU
Film deneysel bir ilaç araştırmasına katılan birkaç üniversite öğrencisinin (Nathan Kress, Ryan Higa, Virginia Gardner, Kirby Bliss Blanton, Mark Furze) beklenmedik bir yan etki dolayısıyla nasıl öldürüleceklerini görmesinin ve gördüklerinin gerçekleşmeye başlamasının hikâyesini anlatıyor. Kendi ölüm günlerini atlatmak için zekice hamleler yapmaya çalışırlarken, katilin aralarında olduğunu ve kendileri gibi geleceği görebildiğini fark ederler. Hayatta kalma yarışında, diğerlerinden hep bir adım önde olan O'dur.
FRAGMAN
THE CIRCLE
IMDb Puanı: 6.5
Tür: Dram, Bilim Kurgu, Gerilim
Yönetmen: James Ponsoldt
Oyuncular: Patton Oswalt, Ellen Wong, Tom Hanks
Ülke: ABD, Birleşik Arap Emirlikleri
KONU
Emma Watson ve Tom Hanks'in başrollerinde yer aldığı The Circle, "Bilmek iyidir, her şeyden haberdar olmak ise daha iyi" sloganıyla yola çıkmış olan ve dünya çapında izleme noktaları oluşturarak insanlığı bir adım ileriye taşıyacağını vadeden dev teknoloji şirketi The Circle ve uygulamalarını gerilimli bir hikâye etrafında ele alıyor.
FRAGMAN
NEREDEN NEREYE
Tür: Komedi
Yönetmen: Volkan Dönmez
Oyuncular: Sarp Levendoğlu, Ulaş Torun, Yosi Mizrahi
KONU
Ejder Kalender 25 yaşlarında bir gençtir. En büyük hayali oyuncu olmak olan genç adam, Bodrum'da bir kablolu Tv bayisinde teknik servis elemanı olarak çalışmaktadır. İşini yalnızca hayallerini gerçekleştirmek için bir basamak olan gören Ejder, günün birinde beklediği haberi alır. En çok sevdiği dizinin ve ülkenin en popüler yapımcılarından biri olan Barış Savaş ve ünlü oyuncu Metin Leylek Bodrum'daki yazlıklarına birlikte geleceklerdir. Hemen bir plan yapan Ejder, ikilinin hayatlarına dahil olur. Ancak aksiliklerle geçen gecenin sonunda Ejder'in hayallerine ulaşıp ulaşamayacağı bir muamma halini alır.
FRAGMAN
BİR ANNENİN FERYADI
Tür: Dram, Aile
Yönetmen: Attila Gökbörü
Oyuncular: Mertkan Arat, Altan Akışık, Behice Maurer
KONU
Raif Cilasun'un aynı isimli kitabından sinemaya uyarlanan film, Fransa'ya kaçmak zorunda kalan İhsan'ın ve ailesinin hikâyesini anlatıyor.
AÇ KAPIYI ÇOK FENAYIM
Tür: Komedi
Yönetmen: Kenan Öztürk
Oyuncular: Oğuzhan Yıldız, Gözde Mukavelat, Ferdi Kurtuldu
KONU
Çok başarılı bir senarist olan Oğuz, kariyerinin en tepesindeyken ani bir kararla yaşam kaynağı olan senaristliği bırakır. Oğuz, tek dert ortağı ve üst komşusu eski ünlü bir yönetmen olan Ertem'le sırlarını paylaşmaktadır. Oğuz ve arkadaşları, hayatlarında her şey kötü giderken hatırlamadıkları bir gün geçirirler ve aniden evde uyanırlar. Gecenin nerede ve nasıl geçtiği ile ilgili hiçbir fikirleri yoktur; ama hepsinin işleri bir anda açılır, üst üste teklifler gelmeye başlar. Hatırlamadıkları gece sonucu bütün hayatları değişir.
FRAGMAN
LANET: ERVAH CİNLERİ
Tür: Korku, Gerilim
Yönetmen: Teoman Gündüz
Oyuncular: Zahid Çetinkaya, Sevcan Sini, Ufuk Özkaya
KONU
Film, sinema bölümü okuyan dört öğrencinin gerçek olay ve söylentiler üzerine tamamen terk edilmiş bir köye yaptıkları gezi ve orada başlarına gelen korkunç olayları konu almaktadır. Tüm yaşananlar gençler tarafından tek bir kamera tarafından kaydedilmiştir. İhbar üzerine olay yerine giden polis amirine teslim edilen bu kamera tüm gerçekleri göz önüne serecektir.