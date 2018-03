Bu hafta 10 yeni film vizyonda!

DALIDA

IMDb Puanı: 6.9

Tür: Dram, Biyografi

Orijinal adı: Dalida

Yönetmen: Lisa Azuelos

Oyuncular: Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve

Ülke: Fransa

KONU

Ünlü şarkıcıyı İtalyan oyuncu Sveva Alviti'nin canlandırdığı filmde Dalida'nın sadece Gigi L'amoroso (Aşkı Bulacaksın) ile uluslararası müzik dünyasında büyük üne kavuşması değil, aynı zamanda içsel bir arayışla çıktığı Hindistan yolculuğu, disko müziğinin altın yıllarında yeniden parlaması, sıra dışı ve yıldız olmak üzere doğmuş bir kadının öyküsü anlatılıyor.

FRAGMAN







Kahire, 2013 yazı... Devriminin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Mısır'da hayat hala normale dönmemiştir. Mursi'nin devrilmesiyle de ülke yeniden kaynama noktasına ulaşır ve insanlar tekrar sokaklara dökülür. Bu kaosun ortasında polisin gözaltına aldığı bir grup insan, bir kamyonette bir gün boyunca mahsur kalır. Değişik geçmişleri, inançları ve hayatları olan bu insanlar, yaşadıkları zorlu sınavı atlatmak için her şeyden önce insan olduklarını hatırlayabilecekler mi?

GELECEK GÜNLER

IMDb Puanı: 7.1

Tür: Dram

Orijinal adı: Things to Come

Yönetmen: Mia Hansen-Løve

Oyuncular: André Marcon, Isabelle Huppert, Roman Kolinka

Ülke: Almanya, Fransa

KONU

Evli ve iki çocuklu felsefe öğretmeni Nathalie, işi, annesi ve evliliği arasında sıradan bir tempoda yaşamını sürerken başına gelenler yüzünden yeni bir hayat kurmaya doğru adım atar.





ÖLÜMCÜL DENEY: DEJAVU

IMDb Puanı: 5.0

Tür: Gerilim

Orijinal adı: Tell Me How I Die

Yönetmen: D.J. Viola

Oyuncular: Nathan Kress, Virginia Gardner, Kirby Bliss Blanton

Ülke: ABD

KONU

Film deneysel bir ilaç araştırmasına katılan birkaç üniversite öğrencisinin (Nathan Kress, Ryan Higa, Virginia Gardner, Kirby Bliss Blanton, Mark Furze) beklenmedik bir yan etki dolayısıyla nasıl öldürüleceklerini görmesinin ve gördüklerinin gerçekleşmeye başlamasının hikâyesini anlatıyor. Kendi ölüm günlerini atlatmak için zekice hamleler yapmaya çalışırlarken, katilin aralarında olduğunu ve kendileri gibi geleceği görebildiğini fark ederler. Hayatta kalma yarışında, diğerlerinden hep bir adım önde olan O'dur.













ÖLÜMCÜL DENEY: DEJAVU SEANSLAR



THE CIRCLE IMDb Puanı: 6.5 Tür: Dram, Bilim Kurgu, Gerilim Yönetmen: James Ponsoldt Oyuncular: Patton Oswalt, Ellen Wong, Tom Hanks Ülke: ABD, Birleşik Arap Emirlikleri KONU Emma Watson ve Tom Hanks'in başrollerinde yer aldığı The Circle, "Bilmek iyidir, her şeyden haberdar olmak ise daha iyi" sloganıyla yola çıkmış olan ve dünya çapında izleme noktaları oluşturarak insanlığı bir adım ileriye taşıyacağını vadeden dev teknoloji şirketi The Circle ve uygulamalarını gerilimli bir hikâye etrafında ele alıyor.











THE CIRCLE SEANSLAR

NEREDEN NEREYE Tür: Komedi Yönetmen: Volkan Dönmez Oyuncular: Sarp Levendoğlu, Ulaş Torun, Yosi Mizrahi KONU Ejder Kalender 25 yaşlarında bir gençtir. En büyük hayali oyuncu olmak olan genç adam, Bodrum'da bir kablolu Tv bayisinde teknik servis elemanı olarak çalışmaktadır. İşini yalnızca hayallerini gerçekleştirmek için bir basamak olan gören Ejder, günün birinde beklediği haberi alır. En çok sevdiği dizinin ve ülkenin en popüler yapımcılarından biri olan Barış Savaş ve ünlü oyuncu Metin Leylek Bodrum'daki yazlıklarına birlikte geleceklerdir. Hemen bir plan yapan Ejder, ikilinin hayatlarına dahil olur. Ancak aksiliklerle geçen gecenin sonunda Ejder'in hayallerine ulaşıp ulaşamayacağı bir muamma halini alır.











NEREDEN NEREYE SEANSLAR



BİR ANNENİN FERYADI Tür: Dram, Aile Yönetmen: Attila Gökbörü Oyuncular: Mertkan Arat, Altan Akışık, Behice Maurer KONU Raif Cilasun'un aynı isimli kitabından sinemaya uyarlanan film, Fransa'ya kaçmak zorunda kalan İhsan'ın ve ailesinin hikâyesini anlatıyor.













BİR ANNENİN FERYADI SEANSLAR FRAGMAN AÇ KAPIYI ÇOK FENAYIM Tür: Komedi Yönetmen: Kenan Öztürk Oyuncular: Oğuzhan Yıldız, Gözde Mukavelat, Ferdi Kurtuldu KONU Çok başarılı bir senarist olan Oğuz, kariyerinin en tepesindeyken ani bir kararla yaşam kaynağı olan senaristliği bırakır. Oğuz, tek dert ortağı ve üst komşusu eski ünlü bir yönetmen olan Ertem'le sırlarını paylaşmaktadır. Oğuz ve arkadaşları, hayatlarında her şey kötü giderken hatırlamadıkları bir gün geçirirler ve aniden evde uyanırlar. Gecenin nerede ve nasıl geçtiği ile ilgili hiçbir fikirleri yoktur; ama hepsinin işleri bir anda açılır, üst üste teklifler gelmeye başlar. Hatırlamadıkları gece sonucu bütün hayatları değişir. FRAGMAN











AÇ KAPIYI ÇOK FENAYIM SEANSLAR





LANET: ERVAH CİNLERİ Tür: Korku, Gerilim Yönetmen: Teoman Gündüz Oyuncular: Zahid Çetinkaya, Sevcan Sini, Ufuk Özkaya KONU Film, sinema bölümü okuyan dört öğrencinin gerçek olay ve söylentiler üzerine tamamen terk edilmiş bir köye yaptıkları gezi ve orada başlarına gelen korkunç olayları konu almaktadır. Tüm yaşananlar gençler tarafından tek bir kamera tarafından kaydedilmiştir. İhbar üzerine olay yerine giden polis amirine teslim edilen bu kamera tüm gerçekleri göz önüne serecektir.















LANET: ERVAH CİNLERİ SEANSLAR FRAGMAN



FRAGMAN FRAGMAN FRAGMAN

FRAGMAN