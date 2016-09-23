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Sinema>  Sinema Haberleri
23 Eylül 2016 11:13

Bu hafta 11 yeni film vizyonda!

Merakla beklenen Muhteşem Yedili vizyonda! Haftanın öne çıkan diğer yapımı ise Seren Yüce'nin yeni filimi Rüzgarda Salınan Nilüfer.

MUHTEŞEM YEDİLİ


IMDb Puanı: 7.1
Orijinal Adı: The Magnificent Seven
Tür: Dram, Western, Macera
Yönetmen: Antoine Fuqua
Oyuncular: Denzel Washington, Vincent D'Onofrio, Matt Bomer
Ülke: ABD

KONU
Sanayici Bartholow Bogue (Peter Sarsgaard)'un ölümcül kontrolü altındaki sakin Rose Creek kasabasının umutsuz halkı, kendilerini korumak için yedi kanun kaçağıyla anlaşır; ödül avcıları, kumarbazlar ve kiralık silahlı adamlardan oluşan bu grupta- Sam Chisolm (Denzel Washington), Josh Farraday (Chris Pratt), Goodnight Robicheaux (Ethan Hawke), Jack Horne (Vincent D'Onofrio), Billy Rocks (Byung-Hun Lee), Vasquez (Manuel Garcia-Rulfo), ve Red Harvest (Martin Sensmeier) yer almaktadır. Geleceğini bildikleri vahşi hesaplaşma için kasabayı hazırlarken, bu yedi paralı asker kendilerini paradan daha fazlası için savaşırken bulur.

FRAGMAN




RÜZGARDA SALINAN NİLÜFER


IMDb Puanı: 5.7
Tür: Dram
Yönetmen: Seren Yüce
Oyuncular: Tolga Tekin, Songül Öden, Tülay Günal



KONU
Orta yaşlarına varmış olan Handan ve Korhan çifti İstanbul'un zengin semtlerinden birinde sıradan bir yaşam sürmektedirler. Handan kendine meşguliyet yaratabilmek için sürekli uğraşlar icat etmekte, Korhan'dan da her seferinde destek beklemektedir. Korhan'sa seneler içinde Handan'ın heveslerinin hiç bir yere varmadığını görmüş, bu hevesleri çok ciddiye almamayı öğrenmiştir. Kocasından umduğu desteği bulamayınca içindeki boşluğu doldurmak için yazar olan arkadaşı Şermin'e özenir ve yazarlığa niyet eder. Handan'ın bu arzusu kıskançlığa dönüşerek iki aile arasındaki dengeyi bozmaya başlar.


FRAGMAN
LEYLEKLER




IMDb Puanı: 7.2
Orijinal Adı: Storks
Tür: Animasyon
Yönetmen: Nicholas Stoller, Doug Sweetland
Ülke: ABD


KONU
Bebekleri leylekler getirir…ya da bir zamanlar öyleydi. Şimdiyse global bir internet perakende şirketi için paket dağıtıyorlar. Şirketin üst düzey teslimat leyleği olan Junior, tam da terfi etmek üzereyken, Bebek Yapım Makinesi'ni yanlışlıkla çalıştırarak, sevimli mi sevimli ancak tamamemen izinsiz olarak kız bir Bebek üretir. Junior ve Leylek Dağındaki tek insan olan arkadaşı Tulip, herşeyi göze alarak, patron fark etmeden bu sorun yumağını teslim etmek için zamana karşı yarışmalıdırlar. Bu vahşi yolculuk, bir çok aileyi tamamlayacak ve de leyleklerin dünyadaki gerçek görevini tekrar gündeme getirecek bir yolculuktur.


FRAGMAN




BLAIR CADISI


IMDb Puanı: 5.6
Orijinal Adı: Blair Witch
Tür: Korku, Gerilim
Yönetmen: Adam Wingard
Oyuncular: James Allen McCune, Brandon Scott, Corbin Reid
Ülke: ABD

KONU
James'in kardeşi ve iki arkadaşının, Maryland'deki Karanlık Orman'da Blair Cadısı'nın efsanesinin peşinden gidip arkalarında bir sürü teori ve şüphe bırakmalarının üzerinden 20 yıl geçmiştir.
James, arkadaşları Peter, Ashley ve film öğrencisi Lisa kameraları ile birlikte, kayıpların gizemini çözmek için aynı ormana girmeye cüret ederler.
Başlarda grup gayet iyimserdir. Özellikle bölgenin yerlisi olan Lane ve Talia'nın karanlık ve dolambaçlı ormandaki rehberlikleri sayesinde grubun umutları yükselir. Ancak gecenin çökmesi ile beraber, grup tehditkâr varlıklar ile yüzleşmek zorunda kalır.
Yavaş yavaş, efsanenin hayal ettiklerinden çok daha gerçek ve şeytani olduğunun farkına varırlar.


FRAGMAN
RAUF



IMDb Puanı: 7.2
Tür: Dram
Yönetmen: Soner Caner, Barış Kaya
Oyuncular: Alen Gürsoy, Yavuz Gürbüz, Şeyda Sözüer
KONU
Kars'ın bir köyünde yaşayan küçük Rauf'un, kendi sınırlı ve kapalı dünyasında, aşkın sınırsızlığı ile tanışmasını konu alan film Avrupa Film Akademisi tarafından yılın en iyi 50 yapımından biri olarak gösterildi.


FRAGMAN
MÜTHİŞ BİR FİLM



Tür: Komedi
Yönetmen: Emir Khalilzadeh
Oyuncular: Gürgen Öz, Murat Eken, Cemal Hünal
KONU
İki çocukluk arkadaşı Ali Kemal ile Vahi'nin tek amacı arzuladıkları filmi tamamlayabilmektir. Bu uğurda her şeyi göze alan ikili, Yeşilçam'ın içerisine girdikçe işlerinin o kadar kolay olmayacağını anlarlar.



FRAGMAN




ÇOK UZAK FAZLA YAKIN



Tür: Romantik, Dram
Yönetmen: Türkan Derya
Oyuncular: Burcu Biricik, Özgün Çoban, Servet Pandur
KONU
Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Özgün Çoban, Alican Yücesoy, Metin Coşkun, Servet Pandur, Gamze Karaduman ve Kaan Yılmaz gibi isimlerin bulunduğu Çok Uzak Fazla Yakın, iki üniversiteli gencin tanışmalarının ardından yaşadıkları inişli çıkışlı, tutkulu aşkı ele alıyor.


FRAGMAN



ÇOK UZAK FAZLA YAKIN SEANSLAR



GECE SEANSI


Tür: Gerilim

Yönetmen: Hürdoğan Güvendiren

Oyuncular: Kıvanç Başkan, Merve Engin, Birgen Engin



KONU


Evden kaçış oyunlarına tutkun iki eski dostun, tüm varlıklarını ortaya koyarak bu iş için müstakil bir ev tutarlar. Evin keşfedilmemiş bir odasını bulmalarıyla, farkında olmadan laneti serbest bırakırlar. Eve gelen son Gece Seansı müşterileri istemedikleri bir olaydan dolayı gizemli, gerilimli ve korku dolu anlar yaşarlar. Farklı kültürlere ait doğaüstü güçlerin karşılaşması, bu evdeki bulmacaları çözmenize yardımcı olabilecek mi?



FRAGMAN






GECE SEANSI SEANSLAR



İKİMİZE BİR DÜNYA


Tür: Romantik, Dram

Yönetmen: Yılmaz Atadeniz

Oyuncular: Köksal Engür Güner Özkul, Orhan Alkaya



KONU


Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı İkimize Bir Dünya, Sait Faik Abasıyanık'ın Medar-ı Maişet Motoru: Bir Takım İnsanlar romanından esinlenilerek çekildi.



FRAGMAN





İKİMİZE BİR DÜNYA SEANSLAR



SAFTİRİKLER



Tür: Komedi

Yönetmen: Ali Erşen

Oyuncular: Metin Zakoğlu, Selahattin Taşdöğen, Mehmet Kurt



KONU


Adana'da aynı mahallede yaşayan dört kafadar arkadaş, kısa yoldan para kazanmak için yaptıkları türlü türlü mücadeleler neticesinde başarıya ulaşamamışlardır. Bu istekleri ne kadar kendileri için olsa da, bir taraftan da mahallelerinde yaşayan Murat'ın MS hastalığının tedavisi için mücadele vermektedirler. Son çare olarak ellerine tesadüf eseri geçen haritadaki hazineyi bulmaya çalışırken, başlarından trajikomik hikâyeler geçer.

OT



Tür: Dram
Yönetmen: Burak Donay
Oyuncular: Erkay Yavuz, Erol Koçan, Melike Kurt

KONU
1999 yılında bir Anadolu mezrasında yaşayan Şeref, kas erimesi hastası karısını ve üç çocuğunu geçindirmek için dağlardan şifalı otlar toplayarak geçinmeye çalışmaktadır. Kendisini yaşama bağlayan en büyük umudu çocuklarının okuyup kurtulmalarıdır. Şeref, çocuklarını uzakta olan okula yorulmadan ve vaktinde yetiştirebilmek için eşek almaya karar verir ve satıcıyı dinleyip kredi kartı alarak eşek alır.
FRAGMAN






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