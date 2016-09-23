Bu hafta 11 yeni film vizyonda!

MUHTEŞEM YEDİLİ







IMDb Puanı: 7.1

Orijinal Adı: The Magnificent Seven

Tür: Dram, Western, Macera

Yönetmen: Antoine Fuqua

Oyuncular: Denzel Washington, Vincent D'Onofrio, Matt Bomer

Ülke: ABD





KONU

Sanayici Bartholow Bogue (Peter Sarsgaard)'un ölümcül kontrolü altındaki sakin Rose Creek kasabasının umutsuz halkı, kendilerini korumak için yedi kanun kaçağıyla anlaşır; ödül avcıları, kumarbazlar ve kiralık silahlı adamlardan oluşan bu grupta- Sam Chisolm (Denzel Washington), Josh Farraday (Chris Pratt), Goodnight Robicheaux (Ethan Hawke), Jack Horne (Vincent D'Onofrio), Billy Rocks (Byung-Hun Lee), Vasquez (Manuel Garcia-Rulfo), ve Red Harvest (Martin Sensmeier) yer almaktadır. Geleceğini bildikleri vahşi hesaplaşma için kasabayı hazırlarken, bu yedi paralı asker kendilerini paradan daha fazlası için savaşırken bulur.





FRAGMAN

RÜZGARDA SALINAN NİLÜFER







IMDb Puanı: 5.7

Tür: Dram

Yönetmen: Seren Yüce

Oyuncular: Tolga Tekin, Songül Öden, Tülay Günal









KONU

Orta yaşlarına varmış olan Handan ve Korhan çifti İstanbul'un zengin semtlerinden birinde sıradan bir yaşam sürmektedirler. Handan kendine meşguliyet yaratabilmek için sürekli uğraşlar icat etmekte, Korhan'dan da her seferinde destek beklemektedir. Korhan'sa seneler içinde Handan'ın heveslerinin hiç bir yere varmadığını görmüş, bu hevesleri çok ciddiye almamayı öğrenmiştir. Kocasından umduğu desteği bulamayınca içindeki boşluğu doldurmak için yazar olan arkadaşı Şermin'e özenir ve yazarlığa niyet eder. Handan'ın bu arzusu kıskançlığa dönüşerek iki aile arasındaki dengeyi bozmaya başlar.







FRAGMAN







LEYLEKLER











IMDb Puanı: 7.2

Orijinal Adı: Storks

Tür: Animasyon

Yönetmen: Nicholas Stoller, Doug Sweetland

Ülke: ABD







KONU

Bebekleri leylekler getirir…ya da bir zamanlar öyleydi. Şimdiyse global bir internet perakende şirketi için paket dağıtıyorlar. Şirketin üst düzey teslimat leyleği olan Junior, tam da terfi etmek üzereyken, Bebek Yapım Makinesi'ni yanlışlıkla çalıştırarak, sevimli mi sevimli ancak tamamemen izinsiz olarak kız bir Bebek üretir. Junior ve Leylek Dağındaki tek insan olan arkadaşı Tulip, herşeyi göze alarak, patron fark etmeden bu sorun yumağını teslim etmek için zamana karşı yarışmalıdırlar. Bu vahşi yolculuk, bir çok aileyi tamamlayacak ve de leyleklerin dünyadaki gerçek görevini tekrar gündeme getirecek bir yolculuktur.

















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BLAIR CADISI





IMDb Puanı: 5.6 Orijinal Adı: Blair Witch Tür: Korku, Gerilim Yönetmen: Adam Wingard Oyuncular: James Allen McCune, Brandon Scott, Corbin Reid Ülke: ABD



KONU James'in kardeşi ve iki arkadaşının, Maryland'deki Karanlık Orman'da Blair Cadısı'nın efsanesinin peşinden gidip arkalarında bir sürü teori ve şüphe bırakmalarının üzerinden 20 yıl geçmiştir. James, arkadaşları Peter, Ashley ve film öğrencisi Lisa kameraları ile birlikte, kayıpların gizemini çözmek için aynı ormana girmeye cüret ederler. Başlarda grup gayet iyimserdir. Özellikle bölgenin yerlisi olan Lane ve Talia'nın karanlık ve dolambaçlı ormandaki rehberlikleri sayesinde grubun umutları yükselir. Ancak gecenin çökmesi ile beraber, grup tehditkâr varlıklar ile yüzleşmek zorunda kalır. Yavaş yavaş, efsanenin hayal ettiklerinden çok daha gerçek ve şeytani olduğunun farkına varırlar.





FRAGMAN











BLAIR CADISI SEANSLAR







RAUF







IMDb Puanı: 7.2 Tür: Dram Yönetmen: Soner Caner, Barış Kaya Oyuncular: Alen Gürsoy, Yavuz Gürbüz, Şeyda Sözüer KONU Kars'ın bir köyünde yaşayan küçük Rauf'un, kendi sınırlı ve kapalı dünyasında, aşkın sınırsızlığı ile tanışmasını konu alan film Avrupa Film Akademisi tarafından yılın en iyi 50 yapımından biri olarak gösterildi.





















RAUF SEANSLAR







MÜTHİŞ BİR FİLM







Tür: Komedi Yönetmen: Emir Khalilzadeh Oyuncular: Gürgen Öz, Murat Eken, Cemal Hünal KONU İki çocukluk arkadaşı Ali Kemal ile Vahi'nin tek amacı arzuladıkları filmi tamamlayabilmektir. Bu uğurda her şeyi göze alan ikili, Yeşilçam'ın içerisine girdikçe işlerinin o kadar kolay olmayacağını anlarlar.







FRAGMAN



FRAGMAN

FRAGMAN

ÇOK UZAK FAZLA YAKIN









Tür: Romantik, Dram

Yönetmen: Türkan Derya

Oyuncular: Burcu Biricik, Özgün Çoban, Servet Pandur

KONU

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Özgün Çoban, Alican Yücesoy, Metin Coşkun, Servet Pandur, Gamze Karaduman ve Kaan Yılmaz gibi isimlerin bulunduğu Çok Uzak Fazla Yakın, iki üniversiteli gencin tanışmalarının ardından yaşadıkları inişli çıkışlı, tutkulu aşkı ele alıyor.







FRAGMAN









ÇOK UZAK FAZLA YAKIN SEANSLAR

GECE SEANSI

Tür: Gerilim

Yönetmen: Hürdoğan Güvendiren

Oyuncular: Kıvanç Başkan, Merve Engin, Birgen Engin

KONU

Evden kaçış oyunlarına tutkun iki eski dostun, tüm varlıklarını ortaya koyarak bu iş için müstakil bir ev tutarlar. Evin keşfedilmemiş bir odasını bulmalarıyla, farkında olmadan laneti serbest bırakırlar. Eve gelen son Gece Seansı müşterileri istemedikleri bir olaydan dolayı gizemli, gerilimli ve korku dolu anlar yaşarlar. Farklı kültürlere ait doğaüstü güçlerin karşılaşması, bu evdeki bulmacaları çözmenize yardımcı olabilecek mi?







FRAGMAN













GECE SEANSI SEANSLAR

İKİMİZE BİR DÜNYA

Tür: Romantik, Dram

Yönetmen: Yılmaz Atadeniz

Oyuncular: Köksal Engür Güner Özkul, Orhan Alkaya

KONU

Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı İkimize Bir Dünya, Sait Faik Abasıyanık'ın Medar-ı Maişet Motoru: Bir Takım İnsanlar romanından esinlenilerek çekildi.

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İKİMİZE BİR DÜNYA SEANSLAR

SAFTİRİKLER

Tür: Komedi

Yönetmen: Ali Erşen

Oyuncular: Metin Zakoğlu, Selahattin Taşdöğen, Mehmet Kurt

KONU

Adana'da aynı mahallede yaşayan dört kafadar arkadaş, kısa yoldan para kazanmak için yaptıkları türlü türlü mücadeleler neticesinde başarıya ulaşamamışlardır. Bu istekleri ne kadar kendileri için olsa da, bir taraftan da mahallelerinde yaşayan Murat'ın MS hastalığının tedavisi için mücadele vermektedirler. Son çare olarak ellerine tesadüf eseri geçen haritadaki hazineyi bulmaya çalışırken, başlarından trajikomik hikâyeler geçer.



FRAGMAN







SAFTİRİKLER SEANSLAR











OT









Tür: Dram

Yönetmen: Burak Donay

Oyuncular: Erkay Yavuz, Erol Koçan, Melike Kurt





KONU



1999 yılında bir Anadolu mezrasında yaşayan Şeref, kas erimesi hastası karısını ve üç çocuğunu geçindirmek için dağlardan şifalı otlar toplayarak geçinmeye çalışmaktadır. Kendisini yaşama bağlayan en büyük umudu çocuklarının okuyup kurtulmalarıdır. Şeref, çocuklarını uzakta olan okula yorulmadan ve vaktinde yetiştirebilmek için eşek almaya karar verir ve satıcıyı dinleyip kredi kartı alarak eşek alır.

FRAGMAN







