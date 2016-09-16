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16 Eylül 2016 13:45

Bu hafta 4 yeni film vizyonda

Köstebek ve Bridget Jones'un Bebeği haftanın öne çıkan filmleri.

KÖSTEBEK

IMDb Puanı: 6.5
Orijinal Adı: Imperium
Tür: Gerilim
Yönetmen: Daniel Ragussis
Oyuncular: Daniel Radcliffe, Burn Gorman, Toni Collette
Ülke: ABD
KONU:
FBI ajanı Nate Foster (Daniel Radcliffe), beyazların üstün ırk olduğunu öngören bir örgütü saf dışı bırakmak için gizli göreve gider. Yavaşça bu örgütün içerisine sızan Nate, bir yandan rolünü iyi oynamaya çalışırken, bir yandan da kendi değerlerinden taviz vermemeye çalışır.
FRAGMAN






BRIDGET jONES'UN BEBEĞİ
IMDb Puanı: 6.9
Orijinal Adı: Bridget Jones' Baby
Tür: Romantik, Komedi
Yönetmen: Sharon Maguire
Oyuncular: Renée Zelweeger, Colin Firth, Patrick Dempsey
Ülke: İngiltere
KONU:
Mark Darcy'den ayrıldıktan sonra Bridget Jones'un "sonsuza dek sürecek mutluluğu" pek de planladığı gibi gitmez. Kırk küsur yaşında ve yeniden bekar biri olarak, Bridget üst düzey haber yapımcılığı mesleğine odaklanmaya, etrafını eski ve yeni arkadaşlarla çevrelemeye karar verir. Bridget ilk kez her şeyi kontrol altına almıştır. Yolunda gitmeyen ne olabilir?
FRAGMAN




KALANDAR SOĞUĞU
Tür: Dram
Yönetmen: Mustafa Kara
Oyuncular: Haydar Şişman, Hanife Kara, İbrahim Kuvvet
Ülke: Macaristan, Türkiye
KONU:
Karadeniz'in bir dağ köyünde, ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet, bir yandan beslediği birkaç hayvanla günlük ihtiyaçlarını temin ederken, diğer yandan büyük bir tutkuyla dağlarda maden rezervi aramaktadır. Zamanla umutsuz bir çabaya dönüşen maden arama fikri, Mehmet'in duyduğu bir haberle yerini yeni bir maceraya bırakır; Mehmet Artvin'de gerçekleştirilecek olan boğa güreşlerine katılacaktır. Sıradan bir yaşam mücadelesi gibi görünen bu hikâyenin arka planında dokunaklı bir hayatın, inceden inceye örülen bir mücadelenin ve doğa, insan, hayvan ilişkisinin naif bir portresi çizilmektedir.
FRAGMAN



YILDIZLAR DA KAYAR DAS BORAK
Tür: Komedi
Yönetmen: Levent Görgeç
Oyuncular: Yavuz Seçkin, Altan Erkekli, Veysel Diker
Ülke: Türkiye
KONU:
Bekir ve Tayfur işleri hep ters giden iki girişimci kardeştir. Kurdukları Cast ajansıyla küçük çaplı organizasyonlara oyuncu ve dansçı göndermektedirler. Fakat işler bir türlü istedikleri gibi gitmemektedir. En sonunda ses getirecek bir projeye imza atmaya karar verirler. "Ünlülerin Benzerleri yarışması" adında bir yarışma düzenlerler. O sırada Dünyaca ünlü mega star Das Borak'ın tükenmişlik sendromuna yakalandığına dair haberler çıkar. Borak'ın organizatörü Hüseyin, konserlerin iptal olacağını öğrenince mahvolur. Zira bir sürü konser anlaşması yapılmış, milyonlarca lira zarara uğramak üzeredir. Tam da o sırada Benzerler yarışması düzenlemekte olan Bekir ile Hüseyin'in yolu kesişir. Organizatör Hüseyin, Bekir ve Tayfur'a çılgın bir teklif yapar. Bu teklifi kabul eden Bekir ve Tayfur kendilerini rüya gibi bir maceranın içinde bulurlar.
FRAGMAN








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