Bu hafta 4 yeni film vizyonda

KÖSTEBEK

IMDb Puanı: 6.5

Orijinal Adı: Imperium

Tür: Gerilim

Yönetmen: Daniel Ragussis

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Burn Gorman, Toni Collette

Ülke: ABD

KONU:

FBI ajanı Nate Foster (Daniel Radcliffe), beyazların üstün ırk olduğunu öngören bir örgütü saf dışı bırakmak için gizli göreve gider. Yavaşça bu örgütün içerisine sızan Nate, bir yandan rolünü iyi oynamaya çalışırken, bir yandan da kendi değerlerinden taviz vermemeye çalışır.

FRAGMAN

BRIDGET jONES'UN BEBEĞİ

IMDb Puanı: 6.9

Orijinal Adı: Bridget Jones' Baby

Tür: Romantik, Komedi

Yönetmen: Sharon Maguire

Oyuncular: Renée Zelweeger, Colin Firth, Patrick Dempsey

Ülke: İngiltere

KONU:

Mark Darcy'den ayrıldıktan sonra Bridget Jones'un "sonsuza dek sürecek mutluluğu" pek de planladığı gibi gitmez. Kırk küsur yaşında ve yeniden bekar biri olarak, Bridget üst düzey haber yapımcılığı mesleğine odaklanmaya, etrafını eski ve yeni arkadaşlarla çevrelemeye karar verir. Bridget ilk kez her şeyi kontrol altına almıştır. Yolunda gitmeyen ne olabilir?

FRAGMAN











KALANDAR SOĞUĞU

Tür: Dram

Yönetmen: Mustafa Kara

Oyuncular: Haydar Şişman, Hanife Kara, İbrahim Kuvvet

Ülke: Macaristan, Türkiye

KONU:

Karadeniz'in bir dağ köyünde, ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet, bir yandan beslediği birkaç hayvanla günlük ihtiyaçlarını temin ederken, diğer yandan büyük bir tutkuyla dağlarda maden rezervi aramaktadır. Zamanla umutsuz bir çabaya dönüşen maden arama fikri, Mehmet'in duyduğu bir haberle yerini yeni bir maceraya bırakır; Mehmet Artvin'de gerçekleştirilecek olan boğa güreşlerine katılacaktır. Sıradan bir yaşam mücadelesi gibi görünen bu hikâyenin arka planında dokunaklı bir hayatın, inceden inceye örülen bir mücadelenin ve doğa, insan, hayvan ilişkisinin naif bir portresi çizilmektedir.









FRAGMAN

YILDIZLAR DA KAYAR DAS BORAK

Tür: Komedi

Yönetmen: Levent Görgeç

Oyuncular: Yavuz Seçkin, Altan Erkekli, Veysel Diker

Ülke: Türkiye

KONU:

Bekir ve Tayfur işleri hep ters giden iki girişimci kardeştir. Kurdukları Cast ajansıyla küçük çaplı organizasyonlara oyuncu ve dansçı göndermektedirler. Fakat işler bir türlü istedikleri gibi gitmemektedir. En sonunda ses getirecek bir projeye imza atmaya karar verirler. "Ünlülerin Benzerleri yarışması" adında bir yarışma düzenlerler. O sırada Dünyaca ünlü mega star Das Borak'ın tükenmişlik sendromuna yakalandığına dair haberler çıkar. Borak'ın organizatörü Hüseyin, konserlerin iptal olacağını öğrenince mahvolur. Zira bir sürü konser anlaşması yapılmış, milyonlarca lira zarara uğramak üzeredir. Tam da o sırada Benzerler yarışması düzenlemekte olan Bekir ile Hüseyin'in yolu kesişir. Organizatör Hüseyin, Bekir ve Tayfur'a çılgın bir teklif yapar. Bu teklifi kabul eden Bekir ve Tayfur kendilerini rüya gibi bir maceranın içinde bulurlar.

FRAGMAN







