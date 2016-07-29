Bu hafta 5 yeni film vizyonda!

Ghostbusters: Hayalet Avcıları, eğlenceli, yeni karakterleriyle uzun süredir beklenen geri dönüşünü yapıyor. Sevilen ilk filmlerden 30 yıl sonra yönetmen Paul Feig, bugünün en komik aktörleri arasında anılan; Melissa McCarhy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones, ve Chris Hemsworth'ün katılımıyla bu doğaüstü komediye renk kattı.Film, 1984'te Dank Aykroyd ve Harol Ramis tarafından yazılan ve Ivan Reitman'ın yapımcılığını üstlendiği "Ghostbusters/Hayalet Avcıları" filminden uyarlandı.
FRAGMAN
JASON BOURNE
IMDb Puanı: 7.9
Tür: Aksiyon
Yönetmen: Paul Greengrass
Oyuncular: Matt Damon, Julia Stiles, Alicia Vikander
Ülke: ABD
KONU:
Matt Damon, Jason Bourne ile en ikonik rolüne geri dönüyor. The Bourne Supremacy ve The Bourne Ultimatum filmlerinin yönetmeni Paul Greengrass, CIA'in en ölümcül, eski ajanının karanlıktan çıkışını konu alan Bourne serisinin yeni bölümünde Damon'a birkez daha yönetmen koltuğunda eşlik ediyor.
FRAGMAN
JASON BOURNE SEANSLAR
EYVAH ANNEM DAĞITTI
IMDb Puanı: 5.7
Orijinal ADı: Bad Moms
Yönetmen: Jon Lucas, Scott Moore
Oyuncular: Mila Kunis, Christina Applegate, Kristen Bell
Ülke: ABD
KONU:
Çocukları için her şeyin en doğrusunu ve iyisini yapmaya çalışan bir grup anne, tüm kurallardan sıkılıp kendileri için bir dizi çılgınlık yapmaya karar verirler. Diğer tarafta ise "mükemmel" anne olmaya çalışan fakat kendileri için hiçbir şey yapmayan kadınlarla mücadele içinde bulurlar.
FRAGMAN
PRENSİM
IMDb Puanı: 7.0
Orijinal Adı: Mon rui
Tür: Romantik, Dram
Ülke: Fransa
Yönetmen: Maiwenn
Oyuncular: Vincent Cassel , Emmanuelle Bercot , Louis Garrel
KONU:
Bir tarafta düzenli hayatıyla istikrarlı bir avukat olan Marie-Antoinette, diğer tarafta ise karizmatik, özgür ruhlu, kadın avcısı Georgio. İdealize edilmiş bir aşk mefhumunu ve beyaz atlı prens kavramını sorgulayan film, klişelerden uzak durarak bir ilişkinin duygusal türbülanslarını son derece cesur bir şekilde perdeye taşıyor.
FRAGMAN
ŞEYTANIN OYUNCAKLARI
IMDb Puanı: 4.3
Orijinal Adı: Worry Dolls
Tür: Korku
Yönetmen: Padraig Reynolds
Oyuncular: Christopher Wiehl, Kym Jackson, Tina Lifford
Ülke: ABD
KONU:
Polis memuru Matt, öldürdüğü bir seri katilin evinde arama yaparken eski, tahta bir kutunun içinde küçük el yapımı oyuncaklar bulur. Fakat dikkatsizce arabasında unuttuğu bu tahta kutu, 8 yaşındaki kızının eline geçer. Takılar yapıp annesinin dükkanında bunları satan küçük kız, son kolyelerinde bu kutuda bulunan oyuncakları kullanır. Lanetli kolyeler artık başka insanların eline geçmiş, elden ele dolaşmaya başlamıştır. Bu oyuncaklara sahip olan her insan potansiyel bir katile dönüşerek, geri dönüşü olmayan şeytani bir yola girer.
FRAGMAN