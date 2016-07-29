Bu hafta 5 yeni film vizyonda!

GHOSTBUSTERS: HAYALET AVCILARI

IMDb Puanı: 5.4

Tür: Komedi, Bilim Kurgu, Aksiyon

Yönetmen: Paul Feig

Oyuncular: Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Chris Hemsworth

Ülke: AVD

KONU:

Ghostbusters: Hayalet Avcıları, eğlenceli, yeni karakterleriyle uzun süredir beklenen geri dönüşünü yapıyor. Sevilen ilk filmlerden 30 yıl sonra yönetmen Paul Feig, bugünün en komik aktörleri arasında anılan; Melissa McCarhy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones, ve Chris Hemsworth'ün katılımıyla bu doğaüstü komediye renk kattı.Film, 1984'te Dank Aykroyd ve Harol Ramis tarafından yazılan ve Ivan Reitman'ın yapımcılığını üstlendiği "Ghostbusters/Hayalet Avcıları" filminden uyarlandı.

JASON BOURNE

IMDb Puanı: 7.9

Tür: Aksiyon

Yönetmen: Paul Greengrass

Oyuncular: Matt Damon, Julia Stiles, Alicia Vikander

Ülke: ABD

KONU:

Matt Damon, Jason Bourne ile en ikonik rolüne geri dönüyor. The Bourne Supremacy ve The Bourne Ultimatum filmlerinin yönetmeni Paul Greengrass, CIA'in en ölümcül, eski ajanının karanlıktan çıkışını konu alan Bourne serisinin yeni bölümünde Damon'a birkez daha yönetmen koltuğunda eşlik ediyor.

FRAGMAN







EYVAH ANNEM DAĞITTI

IMDb Puanı: 5.7

Orijinal ADı: Bad Moms

Yönetmen: Jon Lucas, Scott Moore

Oyuncular: Mila Kunis, Christina Applegate, Kristen Bell

Ülke: ABD

KONU:

Çocukları için her şeyin en doğrusunu ve iyisini yapmaya çalışan bir grup anne, tüm kurallardan sıkılıp kendileri için bir dizi çılgınlık yapmaya karar verirler. Diğer tarafta ise "mükemmel" anne olmaya çalışan fakat kendileri için hiçbir şey yapmayan kadınlarla mücadele içinde bulurlar.

FRAGMAN







PRENSİM

IMDb Puanı: 7.0

Orijinal Adı: Mon rui

Tür: Romantik, Dram

Ülke: Fransa

Yönetmen: Maiwenn

Oyuncular: Vincent Cassel , Emmanuelle Bercot , Louis Garrel

KONU:

Bir tarafta düzenli hayatıyla istikrarlı bir avukat olan Marie-Antoinette, diğer tarafta ise karizmatik, özgür ruhlu, kadın avcısı Georgio. İdealize edilmiş bir aşk mefhumunu ve beyaz atlı prens kavramını sorgulayan film, klişelerden uzak durarak bir ilişkinin duygusal türbülanslarını son derece cesur bir şekilde perdeye taşıyor.

FRAGMAN







ŞEYTANIN OYUNCAKLARI

IMDb Puanı: 4.3

Orijinal Adı: Worry Dolls

Tür: Korku

Yönetmen: Padraig Reynolds

Oyuncular: Christopher Wiehl, Kym Jackson, Tina Lifford

Ülke: ABD

KONU:

Polis memuru Matt, öldürdüğü bir seri katilin evinde arama yaparken eski, tahta bir kutunun içinde küçük el yapımı oyuncaklar bulur. Fakat dikkatsizce arabasında unuttuğu bu tahta kutu, 8 yaşındaki kızının eline geçer. Takılar yapıp annesinin dükkanında bunları satan küçük kız, son kolyelerinde bu kutuda bulunan oyuncakları kullanır. Lanetli kolyeler artık başka insanların eline geçmiş, elden ele dolaşmaya başlamıştır. Bu oyuncaklara sahip olan her insan potansiyel bir katile dönüşerek, geri dönüşü olmayan şeytani bir yola girer.

FRAGMAN





FRAGMAN