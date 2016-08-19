Bu hafta 5 yeni film vizyonda!

Başarılı savunma avukatı Richard, babasını öldürmekten yargılanan genç müvekkilini hapisten kurtarmaya çalışır.
KRALIN KILICI: fINAL fANTASY XV
IMDb Puanı: 8.3
Orijinal Adı: Kingsglaive: Final Fantasy XV
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon
Yönetmen: Takeshi Nozue
Oyuncular: Lena Headey, Neil Newbon, Aaron Paul
KONU:
Kutsal Kristal'in evi olan büyülü Lucis krallığı, onu çalmak isteyen Niflheim imparatorluğu tarafından tehdit edilmektedir. Lucis Kralı Regis'in (Sean Bean) emrinde, kralın büyü gücüyle donatılmış Nyx (Aaron Paul) ve bir grup seçilmiş askerden oluşan Kingsglaive birliği yer almaktadır. Bu birlik Kral Regis'i ne pahasına olursa olsun korumakla görevlendirilmiştir. İmparatorluğun ezici askeri gücü karşısında daha fazla dayanamayan Kral Regis zorlu bir kararla karşı karşıya kalır – oğlu Prens Noctis ile Niflheim'ın tutsağı Tenebrae Prensesi Lunafreya'yı (Lena Headey) evlendirmek ve topraklarının hakimiyetini imparatorluğun emrine vermek. Kralın pes etmesine rağmen kısa sürede imparatorluğun kötü emellerini gerçekleştirmesi için hiçbir şey uğruna durmayacağı belli olur. Şimdi Niflheim İmparatorluğu ve dünyanın hakimiyeti arasında duran tek engel Kingsglaive'dir.
FRAGMAN
BOL ŞANS
Yönetmen: Gökhan Yılmaz
Oyuncular: Selim Gülgören, Semra Dinçer, Burçin Abdullah
Ülke: Türkiye
KONU:
Deniz İstanbul'da arkadaşının barında şarkıcılık yapar ve bu hayatından gayet memnundur. Babasının ölümü üzerine doğup büyüdüğü köye gelir. Cenaze işlerini hemen halledip dönmeyi planlamaktadır; ancak hesapları Buse ile karşılaşınca sekteye uğrar. Buna bir de babasının ölümünün arkasındaki kirli oyunlar eklenince, köyde kalıp babasının işletmekte olduğu açık hava sinemasını almak ister. Bu durum onu köyün belalısı Ümit, onun arkasında görünmeyen yüz olarak duran belediye başkanıyla karşı karşıya getirir. Ümit'in de Buse'ye aşık olduğu öğrenildiğinde işler içinden çıkılmaz bir hal alır ve Deniz, Ümit ve Buse'yi geri dönülmez bir yola sokar.
FRAGMAN
VİRAL
IMDb Puanı: 5.6
Orijinal Adı: Viral
Tür: Korku, Dram, Bilim-Kurgu
Yönetmen: Henry Joost, Ariel Schulman
Oyuncular: Michael Kelly, Sofia Black-D'Elia, Analeigh Tipton
Ülke: ABD
KONU:
İnsanlığın nüfusunu büyük oranda yok edebilecek olan bulaşıcı bir virüse karşı ailesini korumaya çalışan bir kadın...
FRAGMAN
VİRAL SEANSLAR
BARBIE: UZAY MACERASI
Tür: Animasyon
Orijinal Adı: Barbie: Star Light Adventure
Yönetmen: Andrew Tan , Michael Goguen
Oyuncular: Erica Lindbeck, Robbie Daymond, Kimberly Woods
Ülke: ABD
KONU:
Barbie, kaykayıyla uçabilen ve inanılmaz yeteneklere sahip olan kozmik bir prenses. Sevimli hayvan arkadaşı Pupcorn ve Barbie, kendi gezegenlerinde dolaşıyor ve çok eğleniyorlar. Bir gün gökyüzündeki yıldızlar eskisi gibi parlamamaya başlıyor ve galaksinin geleceği yıldızların dansı bittiği için tehlikeye giriyor. Barbie galaksiyi kurtarmak için görevlendirilen çok özel bir ekibe seçiliyor ve bu önemli görev için çok uzakta bir gezegene seyahat ediyor. Ekipteki herkesin muhteşem yetenekleri olduğunu gören Barbie kendi ile ilgili biraz endişe etse de kalbinin sesi dinleyerek her şeyi başarabileceğini görüyor.
FRAGMAN