Bu hafta 5 yeni film vizyonda!

YÜCE ADALET

IMDb Puanı: 6.8

Orijinal Adı: The Whole Truth

Tür: Dram, Gerilim

Yönetmen: Courtney Hunt

Oyuncular: Keanu Reeves, Renée Zelweeger, Gugu Mbatha-Raw

Ülke: ABD

KONU:

Başarılı savunma avukatı Richard, babasını öldürmekten yargılanan genç müvekkilini hapisten kurtarmaya çalışır.

FRAGMAN









KRALIN KILICI: fINAL fANTASY XV

IMDb Puanı: 8.3

Orijinal Adı: Kingsglaive: Final Fantasy XV

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon

Yönetmen: Takeshi Nozue

Oyuncular: Lena Headey, Neil Newbon, Aaron Paul

KONU:

Kutsal Kristal'in evi olan büyülü Lucis krallığı, onu çalmak isteyen Niflheim imparatorluğu tarafından tehdit edilmektedir. Lucis Kralı Regis'in (Sean Bean) emrinde, kralın büyü gücüyle donatılmış Nyx (Aaron Paul) ve bir grup seçilmiş askerden oluşan Kingsglaive birliği yer almaktadır. Bu birlik Kral Regis'i ne pahasına olursa olsun korumakla görevlendirilmiştir. İmparatorluğun ezici askeri gücü karşısında daha fazla dayanamayan Kral Regis zorlu bir kararla karşı karşıya kalır – oğlu Prens Noctis ile Niflheim'ın tutsağı Tenebrae Prensesi Lunafreya'yı (Lena Headey) evlendirmek ve topraklarının hakimiyetini imparatorluğun emrine vermek. Kralın pes etmesine rağmen kısa sürede imparatorluğun kötü emellerini gerçekleştirmesi için hiçbir şey uğruna durmayacağı belli olur. Şimdi Niflheim İmparatorluğu ve dünyanın hakimiyeti arasında duran tek engel Kingsglaive'dir.

FRAGMAN















BOL ŞANS

Yönetmen: Gökhan Yılmaz

Oyuncular: Selim Gülgören, Semra Dinçer, Burçin Abdullah

Ülke: Türkiye

KONU:

Deniz İstanbul'da arkadaşının barında şarkıcılık yapar ve bu hayatından gayet memnundur. Babasının ölümü üzerine doğup büyüdüğü köye gelir. Cenaze işlerini hemen halledip dönmeyi planlamaktadır; ancak hesapları Buse ile karşılaşınca sekteye uğrar. Buna bir de babasının ölümünün arkasındaki kirli oyunlar eklenince, köyde kalıp babasının işletmekte olduğu açık hava sinemasını almak ister. Bu durum onu köyün belalısı Ümit, onun arkasında görünmeyen yüz olarak duran belediye başkanıyla karşı karşıya getirir. Ümit'in de Buse'ye aşık olduğu öğrenildiğinde işler içinden çıkılmaz bir hal alır ve Deniz, Ümit ve Buse'yi geri dönülmez bir yola sokar.

FRAGMAN















VİRAL

IMDb Puanı: 5.6

Orijinal Adı: Viral

Tür: Korku, Dram, Bilim-Kurgu

Yönetmen: Henry Joost, Ariel Schulman

Oyuncular: Michael Kelly, Sofia Black-D'Elia, Analeigh Tipton

Ülke: ABD

KONU:

İnsanlığın nüfusunu büyük oranda yok edebilecek olan bulaşıcı bir virüse karşı ailesini korumaya çalışan bir kadın...