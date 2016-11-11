Geçen hafta vizyona giren Doktor Strange ve Dağ 2'nin yankıları sürerken bu hafta 5 yeni ve dikkat çekici film vizyonda. Bir Çağan Irmak filmi olan Benim Adım Feridun'da İncir Reçeli ile tanıdığımız Halil Sezai Paracıkoğlu baş rolde. Haftanın merakla beklenen diğer filmi olan Geliş (Arrival) ise, 2016'nın bilim kurgu yapımı olmaya aday görünüyor. KAptan Fantastik ise bol ödüllü bir Matt Ross filmi. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken film, farklı yapısıyla öne çıkıyor. Vizyondaki filmlerin sayısı ve çeşidi arttıkça, gişe yarışı da hızlanıyor. Bu hafta neler göreceğiz bakalım.
11 Kasım 2016 10:22
Bu hafta 5 yeni film vizyonda!
Çağan Irmak'ın yeni filmi Benim Adım Feridun, yılın bilim kurgusu Geliş ve Viggo Mortensen'li Kaptan Fantastik, haftanın öne çıkan filmleri.
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Vizyondaki Filmler
- Ziyaretçiler: Gece Avı
- Pervane
- Phantom Thread
- Direniş Karatay
- Küçük Kahramanlar
- Locman
- Gringo
- Vicdan Ağacı
- Mekânlar ve Yüzler
- Mahalle
- Kızıl Serçe
- Ailecek Şaşkınız
- Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
- Melez
- Uğur Böceği
- Savaştan Sonra
- Görevimiz Tatil
- Beni Adınla Çağır
- Alem-i Cin
- Samson
- The Florida Project
- All the Money in the World
- Tavşan Peter
- Hadi Be Oğlum
- Black Panther
- Ben, Tonya
- Mutlu Canavar Ailesi
- Sofra Sırları
- Antep Fıstığı
- Kapıdaki Sır
- Suyun Sesi
- Güzel Adam Süreyya
- Özgürlüğün Elli Tonu
- Kayhan
- Cebimdeki Yabancı
- Paramparça
- En Karanlık Saat
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Labirent: Son İsyan
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Ölümlü Dünya
- Sevgisiz
- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- Coco
- The Post
- Deliha 2
- Daha
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Loving Vincent
- Aile Arasında
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