Bu hafta 5 yeni film vizyonda!

Geçen hafta vizyona giren Doktor Strange ve Dağ 2'nin yankıları sürerken bu hafta 5 yeni ve dikkat çekici film vizyonda. Bir Çağan Irmak filmi olan Benim Adım Feridun'da İncir Reçeli ile tanıdığımız Halil Sezai Paracıkoğlu baş rolde. Haftanın merakla beklenen diğer filmi olan Geliş (Arrival) ise, 2016'nın bilim kurgu yapımı olmaya aday görünüyor. KAptan Fantastik ise bol ödüllü bir Matt Ross filmi. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken film, farklı yapısıyla öne çıkıyor. Vizyondaki filmlerin sayısı ve çeşidi arttıkça, gişe yarışı da hızlanıyor. Bu hafta neler göreceğiz bakalım.

BENİM ADIM FERİDUN

Tür: Romantik, Komedi, Dram

Yönetmen: Çağan Irmak

Oyuncular: Halil Sezai, Büşra Pekin, Tarık Papuçcuoğlu

KONU

Çağan Irmak'ın Mahir Ünsal Eriş'in aynı adlı eserinden sinemaya uyarladığı Benim Adım Feridun, uzun süreli ilişkisi yeni bitmiş olan Ersan'ın tesadüfi olarak gittiği bir düğünde başka birine benzetilmesi sonucu gelişen olayları konu ediniyor.

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GELİŞ

IMDb Puanı: 8.5

Orijinal adı: Arrival

Tür: Bilim Kurgu

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Forest Whitaker, Amy Adams, Jeremy Renner

Ülke: ABD

KONU

Ted Chiang'ın kısa öyküsünden sinemaya uyarlanan Arrival, dünya dışı yapıların uzaydan yeryüzünde farklı noktalara iniş yapmasıyla, dilbilimci Dr. Louise Banks (Amy Adams) ve ekibinin uzaylıların geliş amacını çözmeye çalışmasına odaklanıyor. Uzaylılar bir tehlike midir, yoksa barışçıl amaçlarla mı gelmişlerdir?

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KAPTAN FANTASTİK

IMDb Puanı: 8.0

Orijinal adı: Captain Fantastic

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Matt Ross

Oyuncular: Viggo Mortensen, Annalise Basso, Samantha Isler, George MacKay

Ülke: ABD

KONU

Ben (Viggo Mortensen) ve Leslie (Trin Miller), çocuklarını alışılageldik medeniyet kalıplarının dışında, geleneksel eğitim sisteminden farklı ve toplumsal normlardan uzakta, Kuzeybatı Pasifik'te satın aldıkları bir arazide yetiştirirler. Aile başlagıçta çok mutludur ancak Leslie'nin ölümüyle bu cennet düzeni bozulur. Ben, şehre götürmeye mecbur kaldığı çocuklarının, bu yeni yaşam biçiminin içinde kaybolmamaları için uğraşırken bir yandan da onları annelerinin olmadığı bir hayata hazırlamaya çalışır. Leslie'nin ailesinin baskıları ve çocuklarının arkasından dolaplar çevirdiklerine inanmaya başlamasıyla Ben, yepyeni bir babalık sınavıyla karşı karşıya kalır ve kendi yöntemlerini sorgulamaya başlar.

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CANAVARIN ÇAĞRISI

IMDb Puanı: 7.8

Orijinal Adı: A Monster Calls

Tür: Dram, Fantastik

Yönetmen: J.A. Bayona

Oyuncular: Toby Kebbell, Liam Neeson, Felicity Jones

Ülke: ABD

KONU

12 yaşındaki Conor O'Malley (Lewis MacDougall) canavarlar ve peri masallarının fantastic dünyasına kaçmak üzeredir. Annesinin (Felicity Jones) hastalığı ile ilgilenen Conor, aynı zamanda pek sempatik olmayan büyükannesi (Sigourney Weaver) ile zaman geçirmek zorundadır. Bulunduğu okul eğitimden uzak ve zorbalarla doludur. Conor'un babası ise ondan binlerce mil uzakta, Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmiştir. Çocuk bir rehberin hasretini çekmektedir.

Conor beklenmedik bir şekilde en olasılık dışı dostunu çağırmış bulunur. Bir gece saat tam 12.07 'de yatak odasının penceresinde beliren, 13 metrelik porsuk ağacı (Liam Neeson tarafından canlandırılan), o geceden sonra her akşam aynı saatte Conor 'u ziyaret etmeye başlar. Canavarın anlatacağı hikayeler vardır ve Conor'un bu hikayeleri dinleyip kafasında canlandırması konusunda ısrarcıdır. Canavar bu hikayeleri dinledikten sonra Conor'un kendi hikayesini anlatmasını ister. Bu kadim, vahşi ve acımasız Canavar, Conor'un cesaret, inanç ve gerçeklik ile dolu yolculuğunda ona rehberlik eder.

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RUS'UN OYUNU

Tür: Dram, Aksiyon

Yönetmen: Levent Özdemir

Oyuncular: Fırat Tanış, Anastasiya Klyueva, Leonid Kulagin

KONU

Türkiye’nin en tanınmış iş adamlarından birine oynanan bir oyun, şantaj ve altındaki inanılmaz sebepler… Züppe ve zengin, sınır tanımayan bir iş adamı olan Serhat Vasbi, büyük bir ekip tarafından tuzağa düşüyor. Ancak bu tuzakta kim haklı, kim ne kazanıyor, kim ne kaybediyor hepsi bu şaşırtıcı senaryoda gizli. Hakkını aramanın ve intikamın çarpıcı hikayesi Rus’un Oyunu.

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