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Sinema>  Sinema Haberleri
24 Şubat 2017 11:17

Bu hafta 5 yeni film vizyonda!

Serinin merakla beklenen filmi Resident Evil: Son Bölüm, bugün vizyona giriyor.

RESIDENT EVIL: SON BÖLÜM



IMDb Puanı: 6.2
Tür: Korku, Gerilim
Orijinal adı: Resident Evil: The Final Chapter
Yönetmen: Paul W.S. Anderson
Oyuncular: Milla Jovovich, Wentworth Miller, Ruby Rose
Ülke: ABD
KONU
Popüler video oyunundan uyarlanarak, bugüne kadar tüm dünyada toplam 1 Milyar Dolar hasılata ulaşan serinin bu altıncı ve son bölümünde, başkarakter Alice'i yine Milla Jovovich canlandırıyor. Yönetmen Paul W.S. Anderson.
FRAGMAN







GİZLİ SAYILAR
IMDb Puanı: 7.9
Tür: Dram
Orijinal adı: Hidden Figures
Yönetmen: Theodore Melfi
Oyuncular: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe
Ülke: ABD
KONU
Genç hırslı bir idareci İsviçre Alplerindeki huzurlu ancak gizemli iyileştirme merkezinden, çalıştığı şirketinin CEO'sunu geri getirmesi için görevlendirilir. Spa merkezindeki mucizevi tedavinin göründüğü gibi olmadığından şüphelenir. Dehşet verici gizemlerini açığa çıkardıkça akıl sağlının sınırları zorlanır. Daha sonra kendisi de tüm ziyaretçilerin muzdarip ve orada kalmalarına sebep olan hastalığa sahip olduğunu öğrenir. HALKA filminin yaratıcı yönetmeni Gore Verbinski, yeni psikolojik gerilimi ile beyazperdelere geliyor.
FRAGMAN









PATERSON
IMDb Puanı: 7.7
Tür: Komedi, Dram
Yönetmen: Jim Jarmusch
Oyuncular: Rizwan Manji, Adam Driver, Golshifteh Farahani
Ülke: ABD, Almanya, Fransa
KONU
Paterson adlı bir kasabada naif bir kişiliğe sahip sessiz bir adam yaşar. Bu adamın adı da Paterson'dur. Paterson bir otobüs şoförüdür. İran asıllı sevimli ve güzel karısı Laura ve köpeği Marvin ile küçük bir evde, son derece mütevazı ve huzur dolu bir hayat yaşar. Paterson'ın her günü birbirine benzer. Ancak Paterson yanında taşıdığı not defterine yazdığı şiirlerden, evde onu bekleyen sevecen karısından, arada sırada uğradığı mahalle barından son derece memnundur. Laura işsiz olmasına rağmen evde geçirdiği zamanda müzikten resime, tasarımdan dekorasyona hemen hemen tüm sanat dalları ile uğraşır ve yaratıcı bir aşkla defterine şiirler karalayan Paterson'ı şiirlerini paylaşması için ikna etmeye çalışır.
Oysa Paterson otobüs şoförlüğü yapan gizli bir şair olarak kalmayı seçmiştir. Ona göre şiirleri kimseyle paylaşılmaması gerek özel günlüklerdir…
FRAGMAN







CEREYAN
Tür: Gerilim
Yönetmen: Mert Dikmen
Oyuncular: Murat Yatman, Salih Bademci, Pınar Bibin
KONU
Genç psikoloji öğrencisi Aylin, geceleri tanımadığı kişilere online terapi yapmakta ve bunun kendisini geliştireceğini düşünmektedir. Bir gece onu Cavit Demir isimli tuhaf bir adam arar. Kanser hastası olan 7 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep olduğunu ve depresyondan kurtulamadığını söyleyen bu adamın gizlediği bazı gerçekler vardır.
FRAGMAN





KARLAR KRALİÇESİ 3: ATEŞ VE BUZ
IMDb Puanı: 5.8
Orijinal adı: Snezhnaya koroleva 3. Ogon i led (The Snow Queen 3)
Tür: Animasyon
Yönetmen: Aleksey Tsitsilin
Ülke: Rusya
KONU
Karlar Kraliçesi ve Karlar Kralı'nı kahramanca alt etmesine rağmen Gerda hala aradığı huzuru bulamamıştır. Hayali bir zamanlar Kuzey Rüzgârı'nın kendisinde ayırdığı anne ve babasını bulmak ve ailesini tekrar bir araya getirmektir. Gerda ve arkadaşları bu amaç uğruna zorlu bir yolculuğa çıkarlar, ancak karşılarına pek çok engel çıkacaktır. Yolculuk sırasında tarihi Ateş ve Buz Taşı'nı keşfederler. Bu andan itibaren hiçbir şey planladıkları gibi gitmeyecektir. Gerda sihirli güçleri alt etmeyi başarıp ailesine geri kavuşabilecek midir?
FRAGMAN


















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