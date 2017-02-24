Bu hafta 5 yeni film vizyonda!

GİZLİ SAYILAR

IMDb Puanı: 7.9

Tür: Dram

Orijinal adı: Hidden Figures

Yönetmen: Theodore Melfi

Oyuncular: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe

Ülke: ABD

KONU

Genç hırslı bir idareci İsviçre Alplerindeki huzurlu ancak gizemli iyileştirme merkezinden, çalıştığı şirketinin CEO'sunu geri getirmesi için görevlendirilir. Spa merkezindeki mucizevi tedavinin göründüğü gibi olmadığından şüphelenir. Dehşet verici gizemlerini açığa çıkardıkça akıl sağlının sınırları zorlanır. Daha sonra kendisi de tüm ziyaretçilerin muzdarip ve orada kalmalarına sebep olan hastalığa sahip olduğunu öğrenir. HALKA filminin yaratıcı yönetmeni Gore Verbinski, yeni psikolojik gerilimi ile beyazperdelere geliyor.









PATERSON

IMDb Puanı: 7.7

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Jim Jarmusch

Oyuncular: Rizwan Manji, Adam Driver, Golshifteh Farahani

Ülke: ABD, Almanya, Fransa

KONU

Paterson adlı bir kasabada naif bir kişiliğe sahip sessiz bir adam yaşar. Bu adamın adı da Paterson'dur. Paterson bir otobüs şoförüdür. İran asıllı sevimli ve güzel karısı Laura ve köpeği Marvin ile küçük bir evde, son derece mütevazı ve huzur dolu bir hayat yaşar. Paterson'ın her günü birbirine benzer. Ancak Paterson yanında taşıdığı not defterine yazdığı şiirlerden, evde onu bekleyen sevecen karısından, arada sırada uğradığı mahalle barından son derece memnundur. Laura işsiz olmasına rağmen evde geçirdiği zamanda müzikten resime, tasarımdan dekorasyona hemen hemen tüm sanat dalları ile uğraşır ve yaratıcı bir aşkla defterine şiirler karalayan Paterson'ı şiirlerini paylaşması için ikna etmeye çalışır.

Oysa Paterson otobüs şoförlüğü yapan gizli bir şair olarak kalmayı seçmiştir. Ona göre şiirleri kimseyle paylaşılmaması gerek özel günlüklerdir…













PATERSON SEANSLAR



CEREYAN Tür: Gerilim Yönetmen: Mert Dikmen Oyuncular: Murat Yatman, Salih Bademci, Pınar Bibin KONU Genç psikoloji öğrencisi Aylin, geceleri tanımadığı kişilere online terapi yapmakta ve bunun kendisini geliştireceğini düşünmektedir. Bir gece onu Cavit Demir isimli tuhaf bir adam arar. Kanser hastası olan 7 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep olduğunu ve depresyondan kurtulamadığını söyleyen bu adamın gizlediği bazı gerçekler vardır. FRAGMAN













CEREYAN SEANSLAR









KARLAR KRALİÇESİ 3: ATEŞ VE BUZ IMDb Puanı: 5.8 Orijinal adı: Snezhnaya koroleva 3. Ogon i led (The Snow Queen 3) Tür: Animasyon Yönetmen: Aleksey Tsitsilin Ülke: Rusya KONU Karlar Kraliçesi ve Karlar Kralı'nı kahramanca alt etmesine rağmen Gerda hala aradığı huzuru bulamamıştır. Hayali bir zamanlar Kuzey Rüzgârı'nın kendisinde ayırdığı anne ve babasını bulmak ve ailesini tekrar bir araya getirmektir. Gerda ve arkadaşları bu amaç uğruna zorlu bir yolculuğa çıkarlar, ancak karşılarına pek çok engel çıkacaktır. Yolculuk sırasında tarihi Ateş ve Buz Taşı'nı keşfederler. Bu andan itibaren hiçbir şey planladıkları gibi gitmeyecektir. Gerda sihirli güçleri alt etmeyi başarıp ailesine geri kavuşabilecek midir? FRAGMAN

















KARLAR KRALİÇESİ 3: ATEŞ VE BUZ SEANSLAR







FRAGMAN

FRAGMAN