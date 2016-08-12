Bu hafta 6 yeni film vizyonda!

SUICIDE SQUAD: GERÇEK KÖTÜLER











IMDb Puanı: 6.9

Tür: Macera, Aksiyon

Orijinal Adı: Suicide Squad

Yönetmen: David Ayer

Oyuncular: Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie

Ülke: ABD

KONU:

Yönetmen koltuğunda David Ayer 'in oturduğu bu askiyon filmi DC. Comics'in çizgi romanı Suicide Squad aynı ismiyle beyazperdeye uyarlandı .Oyuncu kadrosundaWill Smith ,Jared Leto ,Jai Courtney ,Margot Robbie ,Scott Eastwood gibi isimler yer alıyor .Filmde devletin verdiği gizli görevle toplanan süper kahramanlar , tehlikeli bir suç örgütünü yok etmek üzere bir göreve başlamaktadırlar . Ve olaylar bunun üzerine gelişir .



CAFE SOCIETY

MDb Puanı: 7.1

Orijinal Adı: Cafe Society

Tür: Romantik, Komedi, Dram

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Kristen Stewart, Jesse Eisenberg, Blake Lively

Ülke: ABD

KONU:

Hayattan daha fazlasını bekleyen Bobby, babasınının kuyumcu dükkanından kaçıp Hollywood'un güçlü menajerlerinden olan amcası Phil'in (Steve Carell) yanına gider. Kısa sürede Phil'in göz alıcı asistanı Vonnie'ye (Kristen Stewart) aşık olsa

da onun başka bir adamla birlikte olduğunu öğrendiğinde arkadaş kalmaya razı olur. Bu arada model ajansı sahibi Rad (Parker Posey) ve zengin bir yapımcı olan kocası Steve (Paul Schneider) ile arkadaş olur. Vonnie erkek arkadaşı tarafından terk edildiğinde Bobby, kızın gönlünü çalma fırsatını kaçırmaz ve çabaları da karşılıksız kalmaz. Vonnie, Bobby'nin evlilik ve New York'a taşınma teklifini kabul etse de işler planlandığı gibi gitmeyecektir...



FRAGMAN

VERONIQUE'NIN İKİLİ YAŞAMI

IMDb Puanı: 8.3

Orijinal Adı: La Double Vie de Veronique

Tür: Müzikal, Dram, Fantastik

Yönetmen: Krzysztof Kieslowski

Oyuncular: Halina Gryglaszewska, Irene Jacob, Kalina Jedrusik

Ülke: Fransa, Polonya, Norveç

KONU:

İki farklı şehirde (Fransa ve Polonya'da), paralel iki kızın doğumundan beri 20 sene geçmiştir. Ortak hiçbir şeyleri yoktur, ne bir baba, ne bir anne ne de büyükanne veya büyükbaba, aileleri de hiç tanışmamıştır. Ancak birbirlerinin aynısıdırlar: ikisi de solaktır, çıplak ayakla yürümeyi sever ve altın yüzükleri gözkapaklarına değer. En önemlisi ise ikisinin de muhteşem, eşsiz sesleri, gelişmiş müzikal algıları ve tespit etmesi zor kalp gelişim bozuklukları vardır. Biri, farkında olmadan diğerinin deneyim ve bilgeliğinden faydalanır. Ayrıca ne zaman biri kendini bir şeyle yaralarsa, diğeri yaralayan objeyle temastan kaçınır. Bu basit ve duygusal bir aşk hikayesidir. Diğerinin vücudunda ve ruhunda devam etmesi için bir varlığın sona ermesinin hikayesidir.

FRAGMAN











VERONIQUE'NİN İKİLİ YAŞAMI SEANSLAR KÜMES Tür: Dram Yönetmen: Ufuk Bayraktar Oyuncular: :Ufuk Bayraktar, Hasibe Eren, Selen Domaç Ülke: Türkiye KONU: Saniye, kocası Süleyman, çocukları Hikmet, Yılmaz, Mehmet ve Asiye ile birlikte 1950'lerde dağ yamacına kurulmuş birkaç haneli bir köyde yaşamaktadırlar. Fakat ailenin derme çatma evlerindeki huzur yaşamı Saniye'nin vereme yakalanmasıyla derinden sarsılır. Saniye öleceğine o kadar inanır ki kendisinden sonra çocuklarına ve kocasına bakması için Sülayman'ı kısır bir kadınla evlenmeye ikna eder. Ama tedavi süreci başarılı geçer ve Saniye altı ay sonra evine sağlıklı bir kadın olarak geri döner. Bu ev artık iki kadının yuvası olacaktır...











KÜMES SEANSLAR VAHŞET GECESİ IMDb Puanı: Orijinal Adı: Bound to Vengeance Tür: Korku, Gerilim Yönetmen: Jose Manuel Cravioto Oyuncular: Tina Ivlev, Richard Tyson, Bianca Malinowski Ülke: ABD KONU: Erkek arkadaşıyla mutlu bir hayatı varken, kaçırılarak Phil adında gözü dönmüş bir sapık tarafından uzun süredir bir evin bodrumunda tutulan Eve, yaptığı zekice bir planla adamın elinden kurtulur. Evden kaçmak üzereyken üzerinde numaralar yazan başka kızların fotoğraflarıyla ve bir dizi anahtarla karşılaşır. Onun kaderini paylaşan başka kızlar da vardır ve hepsi şehrin farklı yerlerinde tutulmaktadır. Eve, silah zoruyla Phil'i de yanına alarak bu evleri tek tek dolaşıp kızları kurtarmaya karar verir. Fakat işler göründüğü gibi değildir. Karşılaştığı şok edici gerçekler onu tüyler ürpertici bir sona hazırlayacaktır.











VAHŞET GECESİ SEANSLAR LANETLİ ANAHTAR Tür: Korku Yönetmen: Hasan Gökalğ Oyuncular: Ayça Büsküvütçü, Hasan Gökalp, Zeynep Ülkü Kam Ülke: Türkiye KONU: Hasan Gökalp tarafından yazılıp yönetilen Lanetli Anahtar filmi, büyüye şifreli ayetlerle çözüm sunuyor.











LANETLİ ANAHTAR SEANSLAR FRAGMAN FRAGMAN FRAGMAN

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