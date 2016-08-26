Bu hafta 6 yeni film vizyonda!

STAR TREK: SONSUZLUK









IMDb Puanı: 7.5

Orijinal Adı: Star Trek: Beyond

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon

Yönetmen: Justin Lin

Oyuncular: Simon Pegg, Zachary Quinto, Chris Pine

Ülke: ABD





KONU:

Sonsuzluk'ta, Atılgan gemisinin ve cesur mürettebatının epik yolculuğu devam ederken, mürettebat uzayın bilinmeyen derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi sınayan gizemli, yeni bir düşmanla karşılaşıyor.







FRAGMAN

SUİKAST







IMDb Puanı: 6.5

Orijinal adı: Mechanic: Resurrection

Tür: Aksiyon, Suç

Yönetmen: Dennis Gansel

Oyuncular: Jason Statham, Tommy Lee Jones, Jessica Alba

Ülke: ABD







KONU:

Gözüpek işadamı Crain (Sam Hazeldine), bazı kişilerin kaza süsü verilerek öldürülebilmesi için bir tetikçiye ihtiyaç duyar. Bishop'ın emeklilikten önceki hayatına dair bilgiye sahip olan birkaç kişiden biri olarak Crain, suikastçıyı eski günlerine döndürüp ondan son bir kez faydalanmak için elinden geleni yapmakta kararlıdır. Daha önce yaptığı işlerden dolayı hali hazırda hayatına kast edebilecek pek çok insanla karşılaşma ihtimali olduğu için normalde Bishop'ın böyle bir teklifi kabul etmesinin bir yolu yoktur ancak öldürülmesi gereken söz konusu kişi Bishop'ın derin hisler beslediği karşı konulamaz bir kadının (Jessica Alba) hayatının devam edip etmeyeceğine karar verebilecek güçtedir.

Başka hiçbir çıkış yolu olmaması nedeniyle bin bir güçlükle veda ettiği o karanlık dünyaya tekrar dönen Bishop'ın, bu sefer son derece yüksek güvenlik önlemleriyle korunan ve biri dünyanın en büyük silah kaçakçılarından (Tommy Lee Jones) olan çok önemli üç hedefi ortadan kaldırması gerekmektedir.







FRAGMAN







SARAYBOSNA'DA ÖLÜM









IMDb Puanı: 6.8

Orijinal Adı: Smrt u Sarajevu (Death In Sarajevo)

Tür: Dram

Yönetmen: Danis Tanovic

Oyuncular: Snezana Vidovic, Izudin Bajrovic, Vedrana Seksan

Ülke: Fransa, Bosna Hersek

KONU:

Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan suikastın 100. yılında Hotel Europe büyük bir etkinliğe hazırlanmaktadır. O gün, otelin çatısında yapılan TV yayınında sabit politik duruşlar birdenbire asırlık tartışmalara yol açarken, otel müdürü aylardır maaşlarını alamayan ve tam da bu önemli günde grev yapmaya karar veren çalışanları "kendine özgü" yöntemlerle engellemeye çalışmaktadır. Grev sözcüleri bir bir ortadan kaybolurken en önemli konuklardan birini korumaya çalışan polisin tek derdi ise eşinin almak istediği kanepenin fiyatıdır.





FRAGMAN







NEFESİNİ TUT









IMDb Puanı: 8.2

Orijinal Adı: Don't Breathe

Tür: Gerilim

Yönetmen: Fede Alvarez

Oyuncular: Stephen Lang, Dylan Minnette, Jane Levy

Ülke: ABD

KONU:

Bir grup arkadaş, gözleri görmeyen varlıklı bir adamın evine hırsızlık amacıyla girerlerken, hayatlarının en mükemmel silahlı soygununu gerçekleştirip, kolayca kaçacaklarını düşünmektedirler. Ama, işler hiç de planladıkları gibi gitmez.







FRAGMAN







OYUN





IMDb Puanı: 7.1

Orijinal Adı: Nerve

Tür: Gerilim, Suç

Yönetmen: Henry Joost, Ariel Schulman

Oyuncular: Emma Roberts, Dave Franco, Emily Meade

Ülke: ABD







KONU:

Nerve adındaki bir internet sitesi, oyuncuların cesaretinin test edildiği ve siber ortamda naklen yayımlanacak olan bir oyunun duyurusunu yaptığında, binlerce kişi katılımcı olarak başvuruda bulunur. Şartlar çok açıktır: Eğer şehrin en işlek caddesinde gece yarısı bir hayat kadını gibi giyinerek dolaşabilecek, bir bara girip belalı tiplere sataşabilecek veya herkesin köşe bucak kaçtığı okul müdürünü herkesin ortasında küçük düşürebilecek cesarete sahipseniz bu oyuna katılmamanız için hiçbir neden yok demektir.







FRAGMAN







SEVİMLİ KKEDİ İŞ BAŞINDA 2







IMDb Puanı: 4.4

Orijinal Adı: Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Top Cat Begins)

Tür: Animasyon

Yönetmen: Andres Couturier

Ülke: Meksika





KONU:

Fakir, yalnız ve sokaklarda yaşayan bir sevimli kedinin kaderi iyi kalpli ve maceracı Benny ve takımı ile tanışana kadar çok kötü gitmiştir. Geçimini yankesicilik, hırsızlık gibi kötü şeyler yaparak sağlayan Sevimli, Benny sayesinde tüm kötü huylarından sıyrılmaya başlamış ve çok yakın arkadaş olmuşlardır. Tabiri caizse kendini New York sokaklarının sahibi sanan Bay Dev ile yolları kesişen bu çılgın kedi takımının başı yine bir şekilde belaya bulaşmıştır.





