Bu hafta 6 yeni film vizyonda!

Sonsuzluk'ta, Atılgan gemisinin ve cesur mürettebatının epik yolculuğu devam ederken, mürettebat uzayın bilinmeyen derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi sınayan gizemli, yeni bir düşmanla karşılaşıyor.
SUİKAST
IMDb Puanı: 6.5
Orijinal adı: Mechanic: Resurrection
Tür: Aksiyon, Suç
Yönetmen: Dennis Gansel
Oyuncular: Jason Statham, Tommy Lee Jones, Jessica Alba
Ülke: ABD
KONU:
Gözüpek işadamı Crain (Sam Hazeldine), bazı kişilerin kaza süsü verilerek öldürülebilmesi için bir tetikçiye ihtiyaç duyar. Bishop'ın emeklilikten önceki hayatına dair bilgiye sahip olan birkaç kişiden biri olarak Crain, suikastçıyı eski günlerine döndürüp ondan son bir kez faydalanmak için elinden geleni yapmakta kararlıdır. Daha önce yaptığı işlerden dolayı hali hazırda hayatına kast edebilecek pek çok insanla karşılaşma ihtimali olduğu için normalde Bishop'ın böyle bir teklifi kabul etmesinin bir yolu yoktur ancak öldürülmesi gereken söz konusu kişi Bishop'ın derin hisler beslediği karşı konulamaz bir kadının (Jessica Alba) hayatının devam edip etmeyeceğine karar verebilecek güçtedir.
Başka hiçbir çıkış yolu olmaması nedeniyle bin bir güçlükle veda ettiği o karanlık dünyaya tekrar dönen Bishop'ın, bu sefer son derece yüksek güvenlik önlemleriyle korunan ve biri dünyanın en büyük silah kaçakçılarından (Tommy Lee Jones) olan çok önemli üç hedefi ortadan kaldırması gerekmektedir.
FRAGMAN
SARAYBOSNA'DA ÖLÜM
IMDb Puanı: 6.8
Orijinal Adı: Smrt u Sarajevu (Death In Sarajevo)
Tür: Dram
Yönetmen: Danis Tanovic
Oyuncular: Snezana Vidovic, Izudin Bajrovic, Vedrana Seksan
Ülke: Fransa, Bosna Hersek
KONU:
Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan suikastın 100. yılında Hotel Europe büyük bir etkinliğe hazırlanmaktadır. O gün, otelin çatısında yapılan TV yayınında sabit politik duruşlar birdenbire asırlık tartışmalara yol açarken, otel müdürü aylardır maaşlarını alamayan ve tam da bu önemli günde grev yapmaya karar veren çalışanları "kendine özgü" yöntemlerle engellemeye çalışmaktadır. Grev sözcüleri bir bir ortadan kaybolurken en önemli konuklardan birini korumaya çalışan polisin tek derdi ise eşinin almak istediği kanepenin fiyatıdır.
FRAGMAN
NEFESİNİ TUT
IMDb Puanı: 8.2
Orijinal Adı: Don't Breathe
Tür: Gerilim
Yönetmen: Fede Alvarez
Oyuncular: Stephen Lang, Dylan Minnette, Jane Levy
Ülke: ABD
KONU:
Bir grup arkadaş, gözleri görmeyen varlıklı bir adamın evine hırsızlık amacıyla girerlerken, hayatlarının en mükemmel silahlı soygununu gerçekleştirip, kolayca kaçacaklarını düşünmektedirler. Ama, işler hiç de planladıkları gibi gitmez.
FRAGMAN
OYUN
IMDb Puanı: 7.1
Orijinal Adı: Nerve
Tür: Gerilim, Suç
Yönetmen: Henry Joost, Ariel Schulman
Oyuncular: Emma Roberts, Dave Franco, Emily Meade
Ülke: ABD
KONU:
Nerve adındaki bir internet sitesi, oyuncuların cesaretinin test edildiği ve siber ortamda naklen yayımlanacak olan bir oyunun duyurusunu yaptığında, binlerce kişi katılımcı olarak başvuruda bulunur. Şartlar çok açıktır: Eğer şehrin en işlek caddesinde gece yarısı bir hayat kadını gibi giyinerek dolaşabilecek, bir bara girip belalı tiplere sataşabilecek veya herkesin köşe bucak kaçtığı okul müdürünü herkesin ortasında küçük düşürebilecek cesarete sahipseniz bu oyuna katılmamanız için hiçbir neden yok demektir.
FRAGMAN
SEVİMLİ KKEDİ İŞ BAŞINDA 2
IMDb Puanı: 4.4
Orijinal Adı: Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Top Cat Begins)
Tür: Animasyon
Yönetmen: Andres Couturier
Ülke: Meksika
KONU:
Fakir, yalnız ve sokaklarda yaşayan bir sevimli kedinin kaderi iyi kalpli ve maceracı Benny ve takımı ile tanışana kadar çok kötü gitmiştir. Geçimini yankesicilik, hırsızlık gibi kötü şeyler yaparak sağlayan Sevimli, Benny sayesinde tüm kötü huylarından sıyrılmaya başlamış ve çok yakın arkadaş olmuşlardır. Tabiri caizse kendini New York sokaklarının sahibi sanan Bay Dev ile yolları kesişen bu çılgın kedi takımının başı yine bir şekilde belaya bulaşmıştır.