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Sinema>  Sinema Haberleri
7 Ekim 2016 10:01

Bu hafta 6 yeni film vizyonda!

Haftanın öne çıkan filmi, roman uyarlaması Trendeki Kız.

TRENDEKİ KIZ



IMDb Puanı: 6.8
Orijinal Adı: The Girl on the Train
Tür: Gerilim
Yönetmen: Tate Taylor
Oyuncular: Emily Blunt , Justin Theroux , Haley Bennett
Ülke: ABD


KONU
Yakın zamanda bir boşanma atlatan Rachel, her gün kullandığı trenin geçtiği güzergâhta "mükemmel" bir çift görür. Bu çifti gözlemlemeyi günlük rutini hâline getiren Rachel, bir gün şahit olduğu bir olay sonrası çözülmesi zor bir gizemin içerisine sürüklenir.


PAMUK PRENS


Tür: Komedi
Yönetmen: Hasan Tolga Pulat, Birol Güven
Oyuncular: Birol Güven, Arzu Balkan, Tamer Karadağlı


KONU
Arzu Balkan, Pınar Altuğ, Yağmur Atacan, Hamdi Alkan, Emel Müftüoğlu gibi isimlerin de yer alacağı film, Birol Güven'in yeni projesi Pamuk Prens için ikna etmeye çalıştığı Tamer Karadağlı'nın bu süreçteki hayatına odaklanacak.


FRAGMAN



YOK ARTIK 2
Tür: Komedi
Yönetmen: Caner Özyurtlu
Oyuncular: Onur Buldu, Zafer Algöz, Şebnem Bozoklu


KONU
Mine ve Müge aralarında üç yaş fark olan kız kardeşlerdir. Birbirleriyle sürekli rekabet halindeki bu iki kardeş, bir gün ormanda sevimli uzaylılarla karşılaşır ve macera başlar. Çocukların sevdikleri kahramanlarla birlikte heyecanlı bir yolculuğa çıkacakları bu sinema filminde tüm çocuklar ve ailelerini eğlenceli saatler yaşayacaklar.


FRAGMAN



YOK ARTIK 2 SEANSLAR



BAYRAM ABİ
Tür: Komedi
Yönetmen: Erdi Dikmen
Oyuncular: Ecem Karavus, Barbaros Dikmen, Ayhan Taş


KONU
Annesi, babası ve babaannesi ile birlikte yaşayan Bayram'ın en büyük hayali arkadaşının düğününde görüp körkütük aşık olduğu Sinem'le tanışmaktır. Genç ve başarılı bir iş kadını olan Sinem ülkenin en büyük kola şirketlerinden biri olan Koma Kola'da reklam ve pazarlama müdürüdür. Bayram, Sinem'e ulaşmanın yolunun kendi kola markasını yaratmaktan geçtiğine inanmaktadır. Babası Cemal, oğlunun aile yadigarı mesleği olan şerbetçi dükkanının başına geçmesini istemektedir. Bayram babasının bu isteğini kabul etmez ve arkadaşları Hamdullah, Talha ve abisi olarak gördüğü Mehmet Bakkal'ın yardımı ile sevdiği kızın kalbini kazanmak için yola koyulur.


FRAGMAN




BAYRAM ABİ SEANSLAR




PETE VE EJDERHASI



IMDb Puanı: 7.2
Orijinal adı: Pete's Dragon
Tür: Animasyon, Macera
Yönetmen: David Lowery
Oyuncular: Wes Bentley, Bryce Dallas Howard, Oakes Fegley
Ülke: ABD

KONU
Yaşlı ahşap oymacısı Bay Meacham (Robert Redford) yıllardır mahalle çocuklarını Kuzeybatı Pasifik'te
yaşayan acımasız ejderha hikayeleriyle neşelendirmiştir. Orman bekçisi olarak çalışan kızı Grace'e
(Bryce Dallas Howard) göre bu hikayeler masal olmaktan öteye geçmiyordu ta ki Pete'le (Oakes Fegley)
tanışana kadar. Pete 10 yaşında, ailesi ve evi olmayan gizemli bir çocuktur ve ormanda Elliott isimli yeşil, dev bir ejderhayla birlikte yaşadığını iddia eder. Pete'in tanımlarına göre Elliott Bay Meacham'ın hikayelerindeki ejderhaya son derece benzemektedir. Grace, babası Jack'in (Wes Bentley) yerel bir kereste fabrikasının sahibi olduğu 11 yaşındaki Natalie'nin (Oona Laurence) yardımıyla Pete'in geldiği, ait olduğu yeri ve ejderhayla ilgili gerçeği bulmaya kararlı bir şekilde yola çıkar.



FRAGMAN





PETE VE EJDERHASI SEANSLAR
CANIM KARDEŞİM BENİM: UZAYLILAR MI GELMİŞ



Tür: Animasyon
Yönetmen: Murat Kürüz
Oyuncular: Mustafa Oral, Şebnem Ünaldı, Gazanfer Ündüz


KONU
Mine ve Müge aralarında üç yaş fark olan kız kardeşlerdir. Birbirleriyle sürekli rekabet halindeki bu iki kardeş, bir gün ormanda sevimli uzaylılarla karşılaşır ve macera başlar. Çocukların sevdikleri kahramanlarla birlikte heyecanlı bir yolculuğa çıkacakları bu sinema filminde tüm çocuklar ve ailelerini eğlenceli saatler yaşayacaklar.


FRAGMAN




CANIM KARDEŞİM BENİM: UZAYLILAR MI GELMİŞ SEANSLAR




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