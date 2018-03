Bu hafta 6 yeni film vizyonda!

TRENDEKİ KIZ









IMDb Puanı: 6.8

Orijinal Adı: The Girl on the Train

Tür: Gerilim

Yönetmen: Tate Taylor

Oyuncular: Emily Blunt , Justin Theroux , Haley Bennett

Ülke: ABD







KONU

Yakın zamanda bir boşanma atlatan Rachel, her gün kullandığı trenin geçtiği güzergâhta "mükemmel" bir çift görür. Bu çifti gözlemlemeyi günlük rutini hâline getiren Rachel, bir gün şahit olduğu bir olay sonrası çözülmesi zor bir gizemin içerisine sürüklenir.

















TRENDEKİ KIZ SEANSLAR





FRAGMAN

PAMUK PRENS







Tür: Komedi

Yönetmen: Hasan Tolga Pulat, Birol Güven

Oyuncular: Birol Güven, Arzu Balkan, Tamer Karadağlı







KONU

Arzu Balkan, Pınar Altuğ, Yağmur Atacan, Hamdi Alkan, Emel Müftüoğlu gibi isimlerin de yer alacağı film, Birol Güven'in yeni projesi Pamuk Prens için ikna etmeye çalıştığı Tamer Karadağlı'nın bu süreçteki hayatına odaklanacak.