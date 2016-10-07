Bu hafta 6 yeni film vizyonda!

YOK ARTIK 2



Tür: Komedi

Yönetmen: Caner Özyurtlu

Oyuncular: Onur Buldu, Zafer Algöz, Şebnem Bozoklu







KONU

Mine ve Müge aralarında üç yaş fark olan kız kardeşlerdir. Birbirleriyle sürekli rekabet halindeki bu iki kardeş, bir gün ormanda sevimli uzaylılarla karşılaşır ve macera başlar. Çocukların sevdikleri kahramanlarla birlikte heyecanlı bir yolculuğa çıkacakları bu sinema filminde tüm çocuklar ve ailelerini eğlenceli saatler yaşayacaklar.







FRAGMAN









BAYRAM ABİ

Tür: Komedi

Yönetmen: Erdi Dikmen

Oyuncular: Ecem Karavus, Barbaros Dikmen, Ayhan Taş







KONU

Annesi, babası ve babaannesi ile birlikte yaşayan Bayram'ın en büyük hayali arkadaşının düğününde görüp körkütük aşık olduğu Sinem'le tanışmaktır. Genç ve başarılı bir iş kadını olan Sinem ülkenin en büyük kola şirketlerinden biri olan Koma Kola'da reklam ve pazarlama müdürüdür. Bayram, Sinem'e ulaşmanın yolunun kendi kola markasını yaratmaktan geçtiğine inanmaktadır. Babası Cemal, oğlunun aile yadigarı mesleği olan şerbetçi dükkanının başına geçmesini istemektedir. Bayram babasının bu isteğini kabul etmez ve arkadaşları Hamdullah, Talha ve abisi olarak gördüğü Mehmet Bakkal'ın yardımı ile sevdiği kızın kalbini kazanmak için yola koyulur.







FRAGMAN











PETE VE EJDERHASI









IMDb Puanı: 7.2

Orijinal adı: Pete's Dragon

Tür: Animasyon, Macera

Yönetmen: David Lowery

Oyuncular: Wes Bentley, Bryce Dallas Howard, Oakes Fegley

Ülke: ABD





KONU

Yaşlı ahşap oymacısı Bay Meacham (Robert Redford) yıllardır mahalle çocuklarını Kuzeybatı Pasifik'te

yaşayan acımasız ejderha hikayeleriyle neşelendirmiştir. Orman bekçisi olarak çalışan kızı Grace'e

(Bryce Dallas Howard) göre bu hikayeler masal olmaktan öteye geçmiyordu ta ki Pete'le (Oakes Fegley)

tanışana kadar. Pete 10 yaşında, ailesi ve evi olmayan gizemli bir çocuktur ve ormanda Elliott isimli yeşil, dev bir ejderhayla birlikte yaşadığını iddia eder. Pete'in tanımlarına göre Elliott Bay Meacham'ın hikayelerindeki ejderhaya son derece benzemektedir. Grace, babası Jack'in (Wes Bentley) yerel bir kereste fabrikasının sahibi olduğu 11 yaşındaki Natalie'nin (Oona Laurence) yardımıyla Pete'in geldiği, ait olduğu yeri ve ejderhayla ilgili gerçeği bulmaya kararlı bir şekilde yola çıkar.









FRAGMAN





CANIM KARDEŞİM BENİM: UZAYLILAR MI GELMİŞ









Tür: Animasyon

Yönetmen: Murat Kürüz

Oyuncular: Mustafa Oral, Şebnem Ünaldı, Gazanfer Ündüz







KONU

Mine ve Müge aralarında üç yaş fark olan kız kardeşlerdir. Birbirleriyle sürekli rekabet halindeki bu iki kardeş, bir gün ormanda sevimli uzaylılarla karşılaşır ve macera başlar. Çocukların sevdikleri kahramanlarla birlikte heyecanlı bir yolculuğa çıkacakları bu sinema filminde tüm çocuklar ve ailelerini eğlenceli saatler yaşayacaklar.







FRAGMAN





