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Sinema>  Sinema Haberleri
4 Kasım 2016 10:04

Bu hafta 6 yeni film vizyonda!

Marvel'ın alametifarikası Doktor Strange ve beklenen Türk filmi Dağ 2 vizyonda!

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren İkimizin Yerine ve Ekşi Elmalar filmlerinin rekabeti sürerken, bu hafta yedi yeni film, sinema salonlarında izleyicilerini bekliyor. Marvel'ın uzun zamandır merakla beklenen filmi Doktor Strange, başrollerinde Benedict Cumberbatch ve Tilda Swinton'u bulunduruyor. Öte yandan bu haftanın merakla beklenen bir diğer filmi ise Dağ serisinin ikinci filmi Dağ 2. Ufuk Özkan'ın baş rolünü üstlendiği Geniş Aile 2: Her Türlü, komedi severler için iyi bir seçenekken bol ödüllü film Albüm de değerlendirilmesi gereken seçenekler arasında.

DOKTOR STRANGE
IMDb Puanı: 8.0
Orijinal adı: Doctor Strange
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon
Yönetmen: Scott Derrickson
Oyuncular: Rachel McAdams, Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton, Mads Mikkelsen
Ülke: ABD
KONU
“Doktor Strange”, korkunç bir trafik kazasından sonra gizli bir sihir dünyasını ve alternatif boyutları keşfeden beyin ve sinir cerrahı Doktor Stephen Strange’in hikayesini anlatıyor. Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams ve Michael Stuhlbarg’ın yanı sıra Mads Mikkelsen ve Akademi Ödüllü® Tilda Swinton’ın rol aldığı Doktor Strange 4 Kasım 2016’da vizyona giriyor.
FRAGMAN





DAĞ 2
Tür: Dram, Savaş
Yönetmen: Alper Çağlar
Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Atılgan Gümüş, Ufuk Bayraktar
KONU
İlk Dağ filminden altı sene sonra başlayan filmde, iki can dostu Oğuz ve Bekir, ilk saha görevlerinde Irak'ta barbarlığın hüküm sürdüğü yerlere girerler. Görevleri; IŞİD tarafından infaz edilecek olan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmak ve bölgeden çıkarmak.
Askerliğin doğasını ve savaşın merhametsizliğini inceleyen filmde, Oğuz ve Bekir'in altı sene süresince Bordo Bereli olmak için eğitimlerini ve dahil oldukları tim "Fırtına Getiren"in diğer mensuplarının efkarlı öykülerine şahit olacağız.
FRAGMAN



ALBÜM
Tür: Komedi, Deneysel
Yönetmen: Mehmet Can Mertoğlu
Oyuncular: Şebnem Bozoklu, Murat Kılıç, Muttalip Müjdeci
KONU
Cüneyt ile Bahar Bahtiyaroğlu, Antalya'da yaşayan, otuzlu yaşlarının sonuna merdiven dayamış, sekiz yıldır evli bir çifttir. İkili, doğal yollardan çocuk sahibi olamadıkları için evlat edinmeye karar vermiştir ama müstakbel çocuklarının gelecekte kendilerini biyolojik olarak da ebeveyn sanmasını istiyorlardır. Bu amaçla Bahar'ın hamile kılığında olduğu fotoğraflar çekip düzmece bir hamilelik albümü oluşturmaya başlarlar.
FRAGMAN




GENİŞ AİLE 2: HER TÜRLÜ
Tür: Komedi
Yönetmen: Ömer Uğur
Oyuncular: Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak, Şinasi Yurtsever
KONU
Ömer Uğur'un yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu, serinin tanıdık yüzleri Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak, Bora Akkaş gibi isimlerin yeniden başrolünde yer aldığı Geniş Aile 2: Her Türlü, karakterlerini yeni bir maceraya sürüklüyor.
FRAGMAN
O KADIN
IMDb Puanı: 7.3
Orijinal adı: Elle
Tür: Dram, Gerilim
Yönetmen: Paul Verhoeven
Oyuncular: sabelle Huppert, Anne Consigny, Charles Berling
Ülke: Belçika
KONU
Michele, çocukken yaşadığı korkunç bir olayın hayatını mahvetmesine izin vermemiş, bu büyük travmayı soğuk ve acımasız bir karakter geliştirerek atlatmıştır. Bu kez kurban rolündense avcı olmayı seçer; tecavüzcüyü kendi yöntemleriyle bulmaya ve intikam almaya kalkışır.
FRAGMAN






TROLLER
IMDb Puanı: 6.6
Orijinal adı: Trolls
Tür: Animasyon
Yönetmen: Mike Mitchell, Walt Dohrn
Ülke: ABD
KONU
Müziği SHREK'in yapımcılarının elinden olan yeni bir animasyon komedi filmi TROLLER, sevimli yaratıkları, beraberinde onların muhteşem ve rengarenk efektlerini beyaz perdeye taşıyor. Poppy (Anna Kendrick) kendisini bildiği tek dünyadan çok uzaklara taşıyan destansı bir macerada güçlerini daima umutsuz olan Branch (Justin Timberlake) ile birleştirir. Arkadaşlarını, günahkar Bergen'in pençelerinden ve onların lideri King Gristle'ın elinden kurtarmak için cesaret isteyen bu görevi tamamlamak zorundadırlar. Poppy'nin bu destansı macerası onun gücünü test edecek ve gerçek renklerini açığa çıkaracaktır.
FRAGMAN







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