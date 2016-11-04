Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren İkimizin Yerine ve Ekşi Elmalar filmlerinin rekabeti sürerken, bu hafta yedi yeni film, sinema salonlarında izleyicilerini bekliyor. Marvel'ın uzun zamandır merakla beklenen filmi Doktor Strange, başrollerinde Benedict Cumberbatch ve Tilda Swinton'u bulunduruyor. Öte yandan bu haftanın merakla beklenen bir diğer filmi ise Dağ serisinin ikinci filmi Dağ 2. Ufuk Özkan'ın baş rolünü üstlendiği Geniş Aile 2: Her Türlü, komedi severler için iyi bir seçenekken bol ödüllü film Albüm de değerlendirilmesi gereken seçenekler arasında.
4 Kasım 2016 10:04
Bu hafta 6 yeni film vizyonda!
Marvel'ın alametifarikası Doktor Strange ve beklenen Türk filmi Dağ 2 vizyonda!
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Vizyondaki Filmler
- Ziyaretçiler: Gece Avı
- Pervane
- Phantom Thread
- Direniş Karatay
- Küçük Kahramanlar
- Locman
- Gringo
- Vicdan Ağacı
- Mekânlar ve Yüzler
- Mahalle
- Kızıl Serçe
- Ailecek Şaşkınız
- Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
- Melez
- Uğur Böceği
- Savaştan Sonra
- Görevimiz Tatil
- Beni Adınla Çağır
- Alem-i Cin
- Samson
- The Florida Project
- All the Money in the World
- Tavşan Peter
- Hadi Be Oğlum
- Black Panther
- Ben, Tonya
- Mutlu Canavar Ailesi
- Sofra Sırları
- Antep Fıstığı
- Kapıdaki Sır
- Suyun Sesi
- Güzel Adam Süreyya
- Özgürlüğün Elli Tonu
- Kayhan
- Cebimdeki Yabancı
- Paramparça
- En Karanlık Saat
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Labirent: Son İsyan
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Ölümlü Dünya
- Sevgisiz
- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- Coco
- The Post
- Deliha 2
- Daha
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Loving Vincent
- Aile Arasında
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