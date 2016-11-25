Bu hafta 6 yeni film vizyonda!

SAVAŞ VADİSİ

IMDb Puanı: 8.6

Orijinal adı: Hacksaw Ridge

Tür: Dram, Biyografi, Tarih

Yönetmen: Mel Gibson

Oyuncular: Teresa Palmer, Luke Bracey, Hugo Weaving

Ülke: ABD

KONU

İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndan Desmond T. Doss, Okinawa Savaşı'nda görev yaparken insanları öldürmeyi reddeder ve Amerikan tarihinin Onur Madalyası'na layık görülen ilk vicdani retçisi olur. Film, tek bir kurşun sıkmadan yetmiş beşe yakın kişiyi kurtaran kahramanın hikâyesini ele alıyor.

ÇAKALLARLA DANS 4

Tür: Komedi

Yönetmen: Murat Şeker

Oyuncular: Derya Şensoy, Şevket Çoruh, İlker Ayrık

KONU

Kahramanlarımız hayat tarafından fakirlikle terbiye edilirken, maddi imkansızlıklardan dolayı aynı evde yaşamaya başlamıştır. Günün birinde Berber Hüseyin abi, elinde bir ''Harita'' ile çıkagelir. Almanya 'daki dayıoğlu ölmüş, vasiyet olarak da bu haritayı bırakmıştır. Bunun bir gömü haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız, yakaladıkları bu umut ışığının peşinden Edirne'ye doğru yola çıkarlar.

Gerçekten gömü var mıdır? Fakirlikten kurtulup zengin olacaklar mıdır? Çakallık yapmadan para kazanmak mümkün müdür?











ÇAKALLARLA DANS 4 SEANSLAR PASTORAL AMERİKA IMDb Puanı: 6.1 Orijinal adı: American Pastoral Tür: Dram, Suç Yönetmen: Ewan McGregor Oyuncular: Ewan McGregor, Dakota Fanning, Jennifer Connelly Ülke: ABD KONU Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde Eylül ayında yapan Pastoral Amerika, 1960'ların toplumsal ve siyasal çalkantılarıyla dağılan "mükemmel" bir Amerikan ailesini odağına alıyor. Film, başarı merdivenini tırmanıp saygınlık kazanan Seymour Levov ve gözbebeği ailesini yıllar boyu takip ederken Vietnam'dan 1968 olaylarına ve Watergate'e ABD tarihine de tanıklık ediyor. FRAGMAN









PASTORAL AMERİKA SEANSLAR



FRANTZ IMDb Puanı: 7.6 Orijinal adı: Frantz Tür: Dram Yönetmen: François Ozon Oyuncular: Pierre Niney, Paula Beer, Enrst Stötzner Ülke: Fransa, Almanya KONU Nesim Afgan ve yaşlı bir bisikletçidir. Nesim'in oğlu yıllar önce İstanbul'a yerleşmiş ve burada yaşamaktadır. Nesim, evlenmek üzere olan oğlunun, düğün öncesinde kayıp olduğu haberini alır ve oğlunu bulmak için yola koyulur. Sınırda kaçak ve tehlikeli yollardan mültecilerle beraber Türkiye'ye giriş yapar. Sınırda arkadaşlarını kaybeden Nesim Türkiye'de sınır köylerden birine sığınır ve burada çoban Mustafa ve Zelal'in aşkına şahit olur. Nesim'in Türkiye'ye geldiğini duyan mafya bunu değerlendirmek ister ve Nesim'i yarışmaya sokmak için adamlarını Nesim'in peşine salar. Çoban Mustafa bir yandan aşık olduğu Zelal'i korumaya çalışırken diğer yandan Nesim ve kötü adamlar arasında kalır. FRAGMAN













FRANTZ SEANSLAR





BANA GİT DE Tür: Dram Yönetmen: Handan Öztürk Oyuncular: Tayanç Ayaydın, Atiye, Seyyal Taner KONU Tayanç Ayaydın, varoluş bunalımını aşmak için İstanbul'dan Doğu'ya doğru yolculuk yapmak isteyen gitarist Ali'yi, Atiye ise ünlü olmak için Doğu'dan kaçıp İstanbul'a gelmek isteyen Leyal'i canlandırıyor. FRAGMAN











FRAGMAN







LANETLİ EV

IMDb Puanı: 5.3

Orijinal adı: The House on Pine Street

Tür: Korku

Yönetmen: Aaron Keeling, Austin Keeling

Oyuncular: Emily Goss, Taylor Bottles, Cathy Barnett

Ülke: ABD

KONU

Yedi aylık hamile olan Jennifer Branagan bir aile olabilmek adına kocasıyla birlikte isteksiz bir şekilde doğup büyüdüğü kasabaya taşınmıştır. Yeni evin ürkütücü havası, mobilyaların kendi kendine hareket etmeye başlayıp, ruhani varlıkların görünmesiyle kesinleşmiştir. Jennifer git gide oturdukları evin hayaletli olduğuna ikna olmuştur fakat kimse genç kadına inanmamaktadır çünkü genç kadından başka kimse evde tuhaf bir olay yaşamamıştır. Jennifer'ın yaşadığı duygu karmaşası, yakın zamanda anne olacağı gerçeği genç kadının zihnini karıştırır ve kocasıyla arasındaki ilişki giderek gergin bir hal alır. Jennifer yaşadığı olayların sadece kendi zihninde yaşandığı ihtimali karşısında dehşete düşmüştür: Acaba genç kadının inandığı gerçeklik sadece kendi kafasında mıdır?

FRAGMAN

FRAGMAN