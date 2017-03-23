Bu hafta 6 yeni film vizyonda!

POWER RANGERS

IMDb Puanı: 7.0

Tür: Bilim Kurgu, Fantastik, Aksiyon

Orijinal adı: Power Rangers

Yönetmen: Dean Israelite

Oyuncular: Bryan Cranston, Naomi Scott, Elizabeth Banks

Ülke: ABD

KONU

Saban'ın Power Rangers filmi, yaşadıkları küçük Angel Grove kasabasının ve tüm Dünya'nın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılma sınırında olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir şey haline gelmeleri gereken beş sıradan genci izliyor. Kader tarafından seçilen kahramanlarımız, gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını anlarlar. Ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklar ve çok geç olmadan, Power Rangers olarak bir araya gelecekler.

OTOBAN

IMDb Puanı: 5.7

Tür: Gerilim, Aksiyon

Orijinal adı: Collide

Yönetmen: Eran Creevy

Oyuncular: Felicity Jones, Nicholas Hoult, Ben Kingsley

Ülke: ABD, Almanya, İngiltere

KONU

Amerikalı bir gezgin, uyuşturucu kaçakçılarına şoför olarak katılır fakat en nihayetinde kendini Avrupa'da işverenlerinden kaçarken bulur.

FRAGMAN

OTOBAN SEANSLAR

HAYAT

IMDb Puanı: 7.8

Orijinal adı: Life

Tür: Bilim Kurgu, Gençlik, Gerilim

Ülke: ABD

Yönetmen: Daniel Espinosa

Oyuncular: Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson

KONU

Hayat (Life), uluslararası bir uzay istasyonunda görevli altı kişinin, insanlık tarihinde çığır açacak bir keşfin eşiğindeki hikayesini anlatıyor. Görevli ekip, Mars gezegeninde ilk kez hayat olduğuna dair ip uçları bulur. Ekip araştırmalarını ilerlettikçe, metotları beklenmedik sonuçlar verir çünkü buldukları bu hayat formu kimsenin bekleyemeyeceği kadar zekidir

FRAGMAN









SONSUZ AŞK

Tür: Romantik

Yönetmen: Ahmet Katıksız

Oyuncular: Fatih Al, Fahriye Evcen, Murat Yıldırım

KONU







FRAGMAN











SONSUZ AŞK FRAGMAN Filmde Fahriye Evcen; kardeşiyle kurduğu düzende, küçük mutluluklarla yaşamını renklendiren Zeynep karakterini canlandırırken, Murat Yıldırım ise işine bağlı, genç yaşta profesör olan cerrah Can karakteriyle izleyicisiyle buluşacak. İlk bakışta hiçbir ortak noktaları yokmuş gibi görünen, Can ve Zeynep beklenmedik bir şekilde birbirlerinin hayatlarına dahil olduklarında, aşılması zor engelleri de beraberinde getiren sonsuz bir aşkın içine düşerler.FRAGMAN









BEYAZ BALİNA

Tür: Dram, Aile

Yönetmen: A. Uygur Öztürk

Oyuncular: Efe Karaman, Kaan Ürkmez, Güneş Sayın

KONU

Ali ve Vahap adındaki iki çocuğun hayatları Anadolu'nun ücra bir köyünde kesişir. Aslında büyük şehirde doğup büyümüş olan Ali anne ve babasının vefatından sonra dedesinin köyüne gelir. Fakat buradaki hayata uyum sağlaması kolay olmaz ve köyün yaramaz çocuğu Vahap bir anda düşmanı olur. Zamanla iki çocuk birbirlerini tanıdıkça, düşmanlıkları arkadaşlığa ve dostluğa dönüşecektir... Ali'nin okumaya başladığı ama bitiremediği 'Moby Dick' romanı bu iki kafadarın tutkusuna dönüşür ama kitabı bulup okumak hiç de kolay değildir.

FRAGMAN

















DAVID LYNCH: YAŞAM SANATI

IMDb Puanı: 7.2

Tür: Belgesel

Orijinal adı: David Lynch: The Art Life

Yönetmen: Jon Nguyen, Rick Barnes

KONU

David Lynch'in zihninin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkmak ister misiniz? 4 Oscar adaylığı bulunan efsanevi yönetmenin Amerika'da küçük bir kasabada başlayan çocukluk hayatından sanatla tanışma dönemine yol aldığımız benzersiz ve ayrıcalıklı bir deneyim. Sinema tarihine pek çok eşsiz başyapıt bırakan kült yönetmenin bilinmeyen anlarına tanıklık ettiren film, ileride imza atacağı unutulmaz eserlerinin ilham kaynaklarını keşfetmemizi sağlıyor.

FRAGMAN