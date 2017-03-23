Bu hafta 6 yeni film vizyonda!

Saban'ın Power Rangers filmi, yaşadıkları küçük Angel Grove kasabasının ve tüm Dünya'nın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılma sınırında olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir şey haline gelmeleri gereken beş sıradan genci izliyor. Kader tarafından seçilen kahramanlarımız, gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını anlarlar. Ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklar ve çok geç olmadan, Power Rangers olarak bir araya gelecekler.
OTOBAN
IMDb Puanı: 5.7
Tür: Gerilim, Aksiyon
Orijinal adı: Collide
Yönetmen: Eran Creevy
Oyuncular: Felicity Jones, Nicholas Hoult, Ben Kingsley
Ülke: ABD, Almanya, İngiltere
KONU
Amerikalı bir gezgin, uyuşturucu kaçakçılarına şoför olarak katılır fakat en nihayetinde kendini Avrupa'da işverenlerinden kaçarken bulur.
FRAGMAN
OTOBAN SEANSLAR
HAYAT
IMDb Puanı: 7.8
Orijinal adı: Life
Tür: Bilim Kurgu, Gençlik, Gerilim
Ülke: ABD
Yönetmen: Daniel Espinosa
Oyuncular: Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson
KONU
Hayat (Life), uluslararası bir uzay istasyonunda görevli altı kişinin, insanlık tarihinde çığır açacak bir keşfin eşiğindeki hikayesini anlatıyor. Görevli ekip, Mars gezegeninde ilk kez hayat olduğuna dair ip uçları bulur. Ekip araştırmalarını ilerlettikçe, metotları beklenmedik sonuçlar verir çünkü buldukları bu hayat formu kimsenin bekleyemeyeceği kadar zekidir
FRAGMAN
SONSUZ AŞK
Tür: Romantik
Yönetmen: Ahmet Katıksız
Oyuncular: Fatih Al, Fahriye Evcen, Murat Yıldırım
KONU
Filmde Fahriye Evcen; kardeşiyle kurduğu düzende, küçük mutluluklarla yaşamını renklendiren Zeynep karakterini canlandırırken, Murat Yıldırım ise işine bağlı, genç yaşta profesör olan cerrah Can karakteriyle izleyicisiyle buluşacak. İlk bakışta hiçbir ortak noktaları yokmuş gibi görünen, Can ve Zeynep beklenmedik bir şekilde birbirlerinin hayatlarına dahil olduklarında, aşılması zor engelleri de beraberinde getiren sonsuz bir aşkın içine düşerler.
FRAGMAN
SONSUZ AŞK FRAGMAN
BEYAZ BALİNA
Tür: Dram, Aile
Yönetmen: A. Uygur Öztürk
Oyuncular: Efe Karaman, Kaan Ürkmez, Güneş Sayın
KONU
Ali ve Vahap adındaki iki çocuğun hayatları Anadolu'nun ücra bir köyünde kesişir. Aslında büyük şehirde doğup büyümüş olan Ali anne ve babasının vefatından sonra dedesinin köyüne gelir. Fakat buradaki hayata uyum sağlaması kolay olmaz ve köyün yaramaz çocuğu Vahap bir anda düşmanı olur. Zamanla iki çocuk birbirlerini tanıdıkça, düşmanlıkları arkadaşlığa ve dostluğa dönüşecektir... Ali'nin okumaya başladığı ama bitiremediği 'Moby Dick' romanı bu iki kafadarın tutkusuna dönüşür ama kitabı bulup okumak hiç de kolay değildir.
FRAGMAN
DAVID LYNCH: YAŞAM SANATI
IMDb Puanı: 7.2
Tür: Belgesel
Orijinal adı: David Lynch: The Art Life
Yönetmen: Jon Nguyen, Rick Barnes
KONU
David Lynch'in zihninin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkmak ister misiniz? 4 Oscar adaylığı bulunan efsanevi yönetmenin Amerika'da küçük bir kasabada başlayan çocukluk hayatından sanatla tanışma dönemine yol aldığımız benzersiz ve ayrıcalıklı bir deneyim. Sinema tarihine pek çok eşsiz başyapıt bırakan kült yönetmenin bilinmeyen anlarına tanıklık ettiren film, ileride imza atacağı unutulmaz eserlerinin ilham kaynaklarını keşfetmemizi sağlıyor.
FRAGMAN