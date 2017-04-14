Bu hafta 6 yeni film vizyonda!

OTOPSİ

IMDB Puanı: 6.8

Tür: Korku

Orijinal adı: The Autopsy of Jane Doe

Yönetmen: André Øvredal

Oyuncular: Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond

Ülke: İngiltere

KONU

André Øvredal'ın yönetmenliğini üstlendiği The Autopsy of Jane Doe, kimliği tespit edilemeyen bir cesedin otopsisini gerçekleştiren iki adli tıp çalışanının başından geçenleri anlatıyor.

KARTAL AVCISI KIZ

IMDb Puanı: 7.6

Tür: Belgesel, Aile, Macera

Orijinal adı: The Eagle Huntress

Yönetmen: Otto Bell

Ülke: ABD, İngiltere

KONU

Dev pençeleri ve jilet gibi keskin gagaları ile vahşi kartalları eğitmek size imkânsız gözükse de Kazaklar bunu yüzyıllardır yapıyor. Moğolistan'ın Bayon-Ölgii bölgesinde ise bu geleneğe en sadık kalan Kazaklar yaşamaktadır. 13 yaşında, göçebe bir ailenin çalışkan kızı Ayçolpan da bu geleneğe gönül vermiş Kazaklardan biri. Fakat onun özelliği 12 nesil boyunca babadan oğla geçmiş bu geleneğin ilk kadın mirasçısı olmaktır. Dağların tehlikeli yamaçlarında anne kartallar tehditkâr şekilde uçarken Ayçolpan bu idealini gerçekleştirmek üzere yapması gereken şeyi cesur ve kararlı şekilde yapar ve kendi yavru kartalını yakalamayı başarır. Bu, kartalını eğitmek için babası ile girişeceği zorlu ve uzun eğitim sürecinin henüz ilk adımıdır. Nefes kesici atmosferi ve çok özel gerçek görüntüleri ile bu belgesel film Ayçolpan'ın kişisel yolculuğuna ışık tutarken evrensel bir sinema dili yakalamayı başarıyor.

FRAGMAN

MEZECİ ÇIRAĞI

Tür: Dram

Yönetmen: Battal Karslıoğlu

Oyuncular: Yusuf Atala, İsmail Arda İrman, Ali Tuna İrman

KONU

Özkan, henüz oyun ile işin ayrımını tam yapamadığı yaşlarda, üç tekerlekli seyyar arabasıyla hayata tutunmaya çalışan babası Mezeci İsmail Hakkı'nın yanında ücretsiz iş gücüdür.

Bir zamanlar tahıl satılan Pirinç Hanı, o günlerde artık adını taşıyan bir hayat sürmüyordur. Ayakkabıcısından marangozuna kadar; herkesin işi çok ağır, şartları çok zordur. Mezeci Çırağı Özkan da bir yandan çokça devirdiği askıların azarını işitirken, bir yandan da 1970'li yılların Pirinç Hanı'nda esnafın gündelik yaşantısını sessizce kaydetmektedir.

Pirinç hanı, bir avuç esnafın dostluklarına, kavgalarına, kahkahalarına tanık olurken; hanın iki delikanlısı Kula ve Halil'in arasında başlayan soğukluk da herkesin dikkatini çekmektedir. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki dostu düşman eden nedir? Aşk mı, para mı, çaresizlik mi?

Gönül ferman dinlemiyor, Yasemin sevdalısı Metin'e kavuşmak için gün sayıyordur. Ancak Metin, aşkı için kumar huyundan vazgeçecek midir?

FRAGMAN

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Müfit Can Saçıntı

Oyuncular: Müfit Can Saçıntı, Zihni Göktay, Ayşegül Atik

KONU

Mandıra Filozofu filmleri ile dikkat çeken Müfit Can Saçıntı'nın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Yaşamak Güzel Şey, yaşam koşullarına boyun eğen pısırık bir adam olan Müfit'in, başına gelen talihsiz bir olayla yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor.

FRAGMAN

DEHŞET ODASI

IMDb Puanı: 7.1

Tür: Korku, Gerilim, Suç

Orijinal adı: Green Room

Yönetmen: Jeremy Saulnier

Oyuncular: Anton Yelchin, Alia Shawkat, Callum Turner

Ülke: ABD

KONU

Punk Rock grubu Neo Nazi'lerin işlettiği bir barda şarkı söylemeye giderler, fakat bir cinayete tanık olurlar. Saldırgan gruptan kaçmak için kendilerini bir odaya kilitleyen gençleri korkunç bir gece beklemektedir...

FRAGMAN

FRAGMAN