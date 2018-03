Bu hafta 6 yeni film vizyonda!

HIZLI VE ÖFKELİ 8

IMDb Puanı: 7.5

Tür: Aksiyon

Orijinal adı: The Fate of the Furious

Yönetmen: F. Gary Gray

Oyuncular: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron

Ülke: ABD

KONU

En zor işlerin altından kalkan ekibi Hızlı ve Öfkeli 8'de bekleyen engel, daha önce karşılaşmadıkları türden olacak. Brian (Paul Walker) ve Mia (Jordana Brewster)'nın tüm bu hengâmeden emekli olması sonrası Dom (Vin Diesel), gizemli suçlu Cipher (Charlize Theron)'ın etkisi altına girip ekibine sırtını döner. Hobbs (Dwayne Johnson) ve Letty (Michelle Rodriguez) önderliğindeki ekip, bu sefer Dom'u durdurmaya çalışacaktır.

FRAGMAN















HIZLI VE ÖFKELİ 8 SEANSLAR









OTOPSİ IMDB Puanı: 6.8 Tür: Korku Orijinal adı: The Autopsy of Jane Doe Yönetmen: André Øvredal Oyuncular: Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond Ülke: İngiltere KONU André Øvredal'ın yönetmenliğini üstlendiği The Autopsy of Jane Doe, kimliği tespit edilemeyen bir cesedin otopsisini gerçekleştiren iki adli tıp çalışanının başından geçenleri anlatıyor.













OTOPSİ SEANSLAR KARTAL AVCISI KIZ IMDb Puanı: 7.6 Tür: Belgesel, Aile, Macera Orijinal adı: The Eagle Huntress Yönetmen: Otto Bell Ülke: ABD, İngiltere KONU Dev pençeleri ve jilet gibi keskin gagaları ile vahşi kartalları eğitmek size imkânsız gözükse de Kazaklar bunu yüzyıllardır yapıyor. Moğolistan'ın Bayon-Ölgii bölgesinde ise bu geleneğe en sadık kalan Kazaklar yaşamaktadır. 13 yaşında, göçebe bir ailenin çalışkan kızı Ayçolpan da bu geleneğe gönül vermiş Kazaklardan biri. Fakat onun özelliği 12 nesil boyunca babadan oğla geçmiş bu geleneğin ilk kadın mirasçısı olmaktır. Dağların tehlikeli yamaçlarında anne kartallar tehditkâr şekilde uçarken Ayçolpan bu idealini gerçekleştirmek üzere yapması gereken şeyi cesur ve kararlı şekilde yapar ve kendi yavru kartalını yakalamayı başarır. Bu, kartalını eğitmek için babası ile girişeceği zorlu ve uzun eğitim sürecinin henüz ilk adımıdır. Nefes kesici atmosferi ve çok özel gerçek görüntüleri ile bu belgesel film Ayçolpan'ın kişisel yolculuğuna ışık tutarken evrensel bir sinema dili yakalamayı başarıyor. FRAGMAN













KARTAL AVCISI KIZ SEANSLAR MEZECİ ÇIRAĞI Tür: Dram Yönetmen: Battal Karslıoğlu Oyuncular: Yusuf Atala, İsmail Arda İrman, Ali Tuna İrman KONU Özkan, henüz oyun ile işin ayrımını tam yapamadığı yaşlarda, üç tekerlekli seyyar arabasıyla hayata tutunmaya çalışan babası Mezeci İsmail Hakkı'nın yanında ücretsiz iş gücüdür. Bir zamanlar tahıl satılan Pirinç Hanı, o günlerde artık adını taşıyan bir hayat sürmüyordur. Ayakkabıcısından marangozuna kadar; herkesin işi çok ağır, şartları çok zordur. Mezeci Çırağı Özkan da bir yandan çokça devirdiği askıların azarını işitirken, bir yandan da 1970'li yılların Pirinç Hanı'nda esnafın gündelik yaşantısını sessizce kaydetmektedir. Pirinç hanı, bir avuç esnafın dostluklarına, kavgalarına, kahkahalarına tanık olurken; hanın iki delikanlısı Kula ve Halil'in arasında başlayan soğukluk da herkesin dikkatini çekmektedir. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki dostu düşman eden nedir? Aşk mı, para mı, çaresizlik mi? Gönül ferman dinlemiyor, Yasemin sevdalısı Metin'e kavuşmak için gün sayıyordur. Ancak Metin, aşkı için kumar huyundan vazgeçecek midir? FRAGMAN













MEZECİ ÇIRAĞI SEANSLAR YAŞAMAK GÜZEL ŞEY Tür: Komedi, Dram Yönetmen: Müfit Can Saçıntı Oyuncular: Müfit Can Saçıntı, Zihni Göktay, Ayşegül Atik KONU Mandıra Filozofu filmleri ile dikkat çeken Müfit Can Saçıntı'nın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Yaşamak Güzel Şey, yaşam koşullarına boyun eğen pısırık bir adam olan Müfit'in, başına gelen talihsiz bir olayla yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor. FRAGMAN













YAŞAMAK GÜZEL ŞEY SEANSLAR DEHŞET ODASI IMDb Puanı: 7.1 Tür: Korku, Gerilim, Suç Orijinal adı: Green Room Yönetmen: Jeremy Saulnier Oyuncular: Anton Yelchin, Alia Shawkat, Callum Turner Ülke: ABD KONU Punk Rock grubu Neo Nazi'lerin işlettiği bir barda şarkı söylemeye giderler, fakat bir cinayete tanık olurlar. Saldırgan gruptan kaçmak için kendilerini bir odaya kilitleyen gençleri korkunç bir gece beklemektedir... FRAGMAN















DEHŞET ODASI SEANSLAR FRAGMAN