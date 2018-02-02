Bu hafta 7 iddialı yapım vizyona giriyor

CEBİMDEKİ YABANCI

Tür: Gerilim, Komedi

Yönetmen: Serra Yılmaz

Oyuncular: Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu, Şükrü Özyıldız

KONU:Yedi eski arkadaş akşam yemeğinde bir araya gelir ve yemek boyunca bir oyun oynamaya karar verir. Herkes telefonlarını masaya koyacak, telefona gelen her mesaj ve bildirim yüksek sesle okunacaktır. Zaman ilerledikçe yeni sırlar ortaya çıkar, ilişki dengeleri altüst olur.

BABASININ KIZI

Tür: Belgesel

Yönetmen: Melisa Üneri

Oyuncular: Melisa Üneri, Janne Niskala, Hande Zerkin

KONU:Türk bir babanın Finlandiya'da tek başına büyüttüğü kızı olan Melisa, babasından uzaklaşmak için peşinden gelmeyeceğine emin olduğu tek yere, İstanbul'daki babaannesinin yanına taşınıyor. Sürekli elindeki kameranın arkasından görünen Melisa, babası için "manipülatif, baskıcı ve dominant" derken, ekranda, internetteki dating sitelerine üye olan ve kızının iç çamaşırı seçmesine yardımcı olan şen şakrak bir baba görüyoruz. Öte yandan Melisa'nın babası da kendi annesinden ve Türkiye'yi terk etme sebeplerinden bahsederken aynı sıfatlara başvuruyor: "manipülatif, baskıcı ve dominant".

ÜÇ BİLLBOARD EBBING ÇIKIŞI, MISSOURI

Tür: Komedi, Dram, Suç

Yönetmen: Martin McDonagh

Oyuncular: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Abbie Cornish, Peter Dinklage, Caleb Landry Jones, Lucas Hedges, John Hawkes, Zeljko Ivanek, Kathryn Newton, Kerry Condon

IMDB: 8.3

KONU:Mildred Hayes, kızının cinayetinin sorumlusu bulunamadan geçen aylardan sonra cesur bir hareketle, tartışmalı bir mesajla kasabanın saygı değer polis şefi William Willoughby'ye giden üç işareti devreye sokar. Şiddete eğilimi olan, yardımcısı Dixon (Sam Rockwell) olaya karıştığında, Mildred ve Ebbing'in kolluk kuvvetleri arasındaki savaş daha da şiddetlenir.





PARAMPARÇA

Tür: Dram

Yönetmen: Fatih Akın

Oyuncular: Diane Kruger, Numan Acar, Johannes Krisch, Ulrich Tukur, Ulrich Brandhoff, Denis Moschitto

IMDB: 7.2

KONU:Paramparça, eşi Nuri (Numan Acar) ve 6 yaşında oğlunu bir patlamada kaybeden Katja'nın (Diane Kruger) hikâyesini anlatıyor. Tüm hayatı alt üst olan Katja'nın tek isteği, bu terör saldırısını kimlerin neden yaptığını öğrenmektir. Saldırının ırkçı motifleri en başta göz ardı edilse de, ortaya çıkan deliller Neo-Nazi bağlantılarına işaret eder. Fakat mahkeme delilleri yetersiz bulup zanlılara ceza vermeyince Katja'nın yası, öfke ve intikam duygusuna dönüşmeye başlar. Hayatına dair her şeyi yaşadığı kayıpla birlikte arkasında bırakan Katja, kendi adaletini sağlamak adına yollara düşer.

CİN ÇEŞMESİ

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Tuncer Gürbüz

Oyuncular: Mustafa Kaya, İlayda Özdoğa, Yaşar Aydınlıoğlu, Ece Baykal, Mehmet Tanrıöver, Yavuz Çetin, Gülten Kesgin, Cengiz Demir Öztürk

KONU: Raziye ve Kanber Hoca iki kardeştir. Raziye aynı köyde bulunan Kamil'e, Kanber ise Şerife'ye sevdalıdır. Kamil'in annesi Hatice, Raziye ve Kamil'in ilişkilerine onay vermez ve bunun üzerine Kamil'i Kanber'in sevgilisi Şerife ile evlendirir. Raziye ve Kanber sevdiklerinin birbiri ile evlendirilmesini hazmedemedikleri için bütün köyü lanetlerler. Bu lanetin sürmesi için Kulyas Cinleri ile anlaşma yaparlar. Fakat Kamil ve Raziye çoktan birlikte olmuştur. Bir süre sonra Kamil'in hem Şerife'den hem de Raziye'den kız çocukları olur. Raziye bir gece kendi kızını koruma altına almak için diğer kızla değiştirir. Değişen bebek talihsiz bir şekilde ölür. Şerife ise kendi bebeği sanarak Raziye'nin bebeğini büyütmüştür.





EN KARANLIK SAAT

Tür: Dram, Tarihi , Savaş

Yönetmen: Joe Wright

Oyuncular: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James, Ben Mendelsohn, Ronald Pickup, Stephen Dillane, Samuel West, Nicholas Jones

KONU: Winston Churchill (Oscar ödülü adayı Gary Oldman) Büyük Britanya'nın Başbakanı olmasından birkaç gün sonra en çalkantılı ve dönüm noktası olan davalardan biriyle karşı karşıya kalır. Nazi Almanyası ile müzakere edilmiş bir barış antlaşmasını inceleyecek veya bir ulusun idealleri, istiklali ve özgürlüğü için mücadele etmekten ödün vermeyecektir. Durdurulamaz Nazi güçleri Batı Avrupa'da dolaşırken ve istila tehdidi çok yakınken hazırlıksız bir halk ve şüpheci bir kral ile, üyesi olduğu parti kendi aleyhinde planlar yaparken Churchill'in, en karanlık saatine direnmesi, bir ulusu toplaması ve dünya tarihinin gidişatını değiştirmeye çalışması gerekmektedir.