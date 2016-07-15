Bu hafta 7 yeni film vizyonda!

Scrat'in meşe palamudu peşindeki destansı takibi, onu kazara Buz Devri Dünyası'nı dönüştürecek ve tehdit edecek olayların yaşanacağı evrene fırlatır. Sid, Manny, Diego ve sürünün geri kalanı, kendilerini kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kalırlar. Egzotik topraklara doğru başlayan yolculuk, karşılaştıkları yeni karakterlerle birlikte eğlenceli bir maceraya dönüşür.
BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA SEANSLAR
SOYGUN
IMDb Puanı: 6.6
Orijinal Adı: Braqueurs
Tür: Dram, Gerilim, Suç
Yönetmen: Julien Leclercq
Oyuncular: Sami Bouajila, Guillaume Gouix, Youssef Hajdi
Ülke: Fransa
KONU:
Yanis ve çetesi için her şey yolunda gitmektedir. Soygunlar sorunsuzdur ama çetede yine de bir huzursuzluk vardır: Yanis'in kardeşi Amine payına düşenden memnun değildir. Amine, büyük bir soygunda kullanılan bir silahtan kurtulmak yerine onu satar. Ancak silahı bir uyuşturucu çetesi almıştır ve silah yüzünden başları derde girince, Yanis'i onlar için bir soygun yapmak zorunda bırakırlar. Soygundan sonra Yanis çaldıkları milyonlarca dolarlık uyuşturucuyla ilgilenmemesine rağmen bu çeteyle iş yapmak yine de bela getirir. Artık başta annesi ile bomba uzmanı Eric'in eşi olmak üzere bütün sevdikleri için tehlike çanları çalmaktadır. Yanis, sevdiklerini canı pahasına korumaya çalışırken silahlar hiç susmayacaktır.
FRAGMAN
AŞK UĞRUNA
IMDb Puanı: 6.1
Orijinal Adı: Equals
Tür: Dram, Bilim Kurgu
Yönetmen: Drake Doremus
Oyuncular: Kristen Stewart, Nicholas Hoult, Guy Pearce
Ülke: ABD
KONU:
Film, dünyada ölümcül bir hastalıkla mücadele eden insanlığın her şeyden izole edilmiş yepyeni bir ortamda yaşamlarını konu alıyor.
Tüm duyguların yasak olduğu bu yepyeni dünyada, Nia (Kristen Stewart) ve Silas (Nicholas Hault) birbirlerine aşık olurlar ve artık hayatları tehlike altındadır.
FRAGMAN
SİMÜLASUON
IMDb Puanı: 4.7
Orijinal Adı: The Call Up
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon
Yönetmen: Charles Barker
Oyuncular: Morfydd Clark, Max Deacon, Adriana Randall
Ülke: İngiltere
KONU:
En iyi online bilgisayar oyuncuları ve esrarengiz bir turnuva. Oyunda birinci olanın ödülü $100.000. Sanal gerçeklikte çığır açan yeni bir savaş oyunu bu. Oyuncular, son teknoloji ile donatılarak hazırlanmış kıyafetleri ve ekipmanları sayesinde tamamen oyunun dünyasına giriyorlar. Fakat kendilerini bir savaşın ortasında bulan genç 'gamer'ları daha da büyük bir sürpriz beklemektedir. Bu gizemli simülasyonun gerçeklik seviyesi tahminlerinin çok ötesindedir. Oyunda ölürsen, gerçek hayatta da ölür müsün?
FRAGMAN
SULTAN
IMDb Puanı: 7.4
Orijinal Adı: Sultan
Tür: Dram, Aksiyon
Yönetmen: Ali Abbas Zafar
Oyuncular: Randeep Hooda, Salman Khan, Anushka Sharma
Ülke: Hindistan
KONU:
Şöhret yolu taşlıdır ve zafere ulaşmadan önce bu yolda pek çok kez düşebilirsin ve bu yolculuk bazen bir ömür boyu sürebilir.
Sultan, ihtimaller her ne kadar aleyhine de olsa ayakta durmayı başarıp istediğini koparmak için elinden gelen mücadeleyi veren ve bunları en hor görüldüğü, en küçümsendiği zamanda ve yerde yapan bir güreşçinin hikayesidir. Ve bu hikayede Sultan tam da kaybedeceği hiçbir şey kalmadığı anda hayatının maçına çıkar ve kelimenin tam manasıyla hayatı için mücadele eder.
Sultan hayallerini gerçekleştirebilmek adına gereken her şeyi yapabileceğini inanırken bu sefer düşündüğünden fazlası gerekecektir.
FRAGMAN
BEN SALVADOR DEĞİLİM
IMDb Puanı: 5.7
Orijinal Adı: I am not Salvador
Tür: Komedi
Yönetmen: Manouchehr Hadi
Oyuncular: Bri Fiocca, Yekta Naser, Carol Vidotti
Ülke: Brezilya, İran
KONU:
"Naser" orta yaşlı inançlı bir öğretmendir. "Elham" isimli eşi ve "Sogol" isimli bir kızı vardır. Bir gün para dolu bir çanta bulur ve çantayı sahibine hiç beklemeden iade eder. Paranın sahibi Naser'in bu güzel davranışı karşısında ona bir para ödülü gönderir ama Naser onu da iade eder ve bunun ardından bir televizyon kanalı onu ve eşini olayı anlatmak üzere programa konuk eder ardından bir de Brezilya seyahati kazanırlar. Ancak seyahatin daha başında oradaki kültür farklılıklardan dolayı huzursuzluk duymaya başlar. Orada Angela adlı genç kadınla yanlışlıkla tanışan Neser'i Angela eski sevgilisi Salvador sanmaktadır. Naser kendisinin Salvador olmadığını kanıtlamak için kılı kırk yarar.
FRAGMAN
ŞİMDİ NEREYİ İŞGAL EDELİM?
IMDb Puanı: 7.6
Orijinal Adı: Where to Invade Next?
Tür: Belgesel
Yönetmen: Michael Moore
Oyuncular: Michael Moore , Tim Walker , Krista Kiuru
Ülke: ABD
KONU:
''Bowling for Columbine'', ''Sicko'' ve ''Fahrenheit 9/11'' gibi filmlerin Oscar Ödüllü yönetmeni Michael Moore, ilk gösterimini 2015 yılında Toronto Film Festivali'nde yapan yeni filmi Where to Invade Next ile bu kez Finlandiya, İtalya ve Fransa gibi ülkeleri "işgal ederek" Amerika'nın sosyal ve ekonomik problemlerine çare arıyor.
FRAGMAN
ŞİMDİ NEREYİ İŞGAL EDELİM? SEANSLAR