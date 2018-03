Bu hafta 7 yeni film vizyonda!

BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA

IMDb Puanı: 6.0

Orijinal Adı: Ice Age: Collision Course

Tür: Animasyon

Yönetmen: Mike Thurmeier, Galen Chu

Seslendirme: Yekta Kopan, Ali Poyrazoğlu, Haluk Bilginer

Ülke: ABD









KONU:

Scrat'in meşe palamudu peşindeki destansı takibi, onu kazara Buz Devri Dünyası'nı dönüştürecek ve tehdit edecek olayların yaşanacağı evrene fırlatır. Sid, Manny, Diego ve sürünün geri kalanı, kendilerini kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kalırlar. Egzotik topraklara doğru başlayan yolculuk, karşılaştıkları yeni karakterlerle birlikte eğlenceli bir maceraya dönüşür.



FRAGMAN



SOYGUN



IMDb Puanı: 6.6

Orijinal Adı: Braqueurs

Tür: Dram, Gerilim, Suç

Yönetmen: Julien Leclercq

Oyuncular: Sami Bouajila, Guillaume Gouix, Youssef Hajdi

Ülke: Fransa



KONU:

Yanis ve çetesi için her şey yolunda gitmektedir. Soygunlar sorunsuzdur ama çetede yine de bir huzursuzluk vardır: Yanis'in kardeşi Amine payına düşenden memnun değildir. Amine, büyük bir soygunda kullanılan bir silahtan kurtulmak yerine onu satar. Ancak silahı bir uyuşturucu çetesi almıştır ve silah yüzünden başları derde girince, Yanis'i onlar için bir soygun yapmak zorunda bırakırlar. Soygundan sonra Yanis çaldıkları milyonlarca dolarlık uyuşturucuyla ilgilenmemesine rağmen bu çeteyle iş yapmak yine de bela getirir. Artık başta annesi ile bomba uzmanı Eric'in eşi olmak üzere bütün sevdikleri için tehlike çanları çalmaktadır. Yanis, sevdiklerini canı pahasına korumaya çalışırken silahlar hiç susmayacaktır.





FRAGMAN





AŞK UĞRUNA



IMDb Puanı: 6.1

Orijinal Adı: Equals

Tür: Dram, Bilim Kurgu

Yönetmen: Drake Doremus

Oyuncular: Kristen Stewart, Nicholas Hoult, Guy Pearce

Ülke: ABD



KONU:

Film, dünyada ölümcül bir hastalıkla mücadele eden insanlığın her şeyden izole edilmiş yepyeni bir ortamda yaşamlarını konu alıyor.

Tüm duyguların yasak olduğu bu yepyeni dünyada, Nia (Kristen Stewart) ve Silas (Nicholas Hault) birbirlerine aşık olurlar ve artık hayatları tehlike altındadır.



FRAGMAN







SİMÜLASUON IMDb Puanı: 4.7 Orijinal Adı: The Call Up Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon Yönetmen: Charles Barker Oyuncular: Morfydd Clark, Max Deacon, Adriana Randall Ülke: İngiltere

KONU: En iyi online bilgisayar oyuncuları ve esrarengiz bir turnuva. Oyunda birinci olanın ödülü $100.000. Sanal gerçeklikte çığır açan yeni bir savaş oyunu bu. Oyuncular, son teknoloji ile donatılarak hazırlanmış kıyafetleri ve ekipmanları sayesinde tamamen oyunun dünyasına giriyorlar. Fakat kendilerini bir savaşın ortasında bulan genç 'gamer'ları daha da büyük bir sürpriz beklemektedir. Bu gizemli simülasyonun gerçeklik seviyesi tahminlerinin çok ötesindedir. Oyunda ölürsen, gerçek hayatta da ölür müsün?

FRAGMAN

SULTAN



IMDb Puanı: 7.4

Orijinal Adı: Sultan

Tür: Dram, Aksiyon

Yönetmen: Ali Abbas Zafar

Oyuncular: Randeep Hooda, Salman Khan, Anushka Sharma

Ülke: Hindistan



KONU:

Şöhret yolu taşlıdır ve zafere ulaşmadan önce bu yolda pek çok kez düşebilirsin ve bu yolculuk bazen bir ömür boyu sürebilir.

Sultan, ihtimaller her ne kadar aleyhine de olsa ayakta durmayı başarıp istediğini koparmak için elinden gelen mücadeleyi veren ve bunları en hor görüldüğü, en küçümsendiği zamanda ve yerde yapan bir güreşçinin hikayesidir. Ve bu hikayede Sultan tam da kaybedeceği hiçbir şey kalmadığı anda hayatının maçına çıkar ve kelimenin tam manasıyla hayatı için mücadele eder.

Sultan hayallerini gerçekleştirebilmek adına gereken her şeyi yapabileceğini inanırken bu sefer düşündüğünden fazlası gerekecektir.

FRAGMAN

BEN SALVADOR DEĞİLİM

IMDb Puanı: 5.7

Orijinal Adı: I am not Salvador

Tür: Komedi

Yönetmen: Manouchehr Hadi

Oyuncular: Bri Fiocca, Yekta Naser, Carol Vidotti

Ülke: Brezilya, İran



KONU:

"Naser" orta yaşlı inançlı bir öğretmendir. "Elham" isimli eşi ve "Sogol" isimli bir kızı vardır. Bir gün para dolu bir çanta bulur ve çantayı sahibine hiç beklemeden iade eder. Paranın sahibi Naser'in bu güzel davranışı karşısında ona bir para ödülü gönderir ama Naser onu da iade eder ve bunun ardından bir televizyon kanalı onu ve eşini olayı anlatmak üzere programa konuk eder ardından bir de Brezilya seyahati kazanırlar. Ancak seyahatin daha başında oradaki kültür farklılıklardan dolayı huzursuzluk duymaya başlar. Orada Angela adlı genç kadınla yanlışlıkla tanışan Neser'i Angela eski sevgilisi Salvador sanmaktadır. Naser kendisinin Salvador olmadığını kanıtlamak için kılı kırk yarar.



FRAGMAN

ŞİMDİ NEREYİ İŞGAL EDELİM?

IMDb Puanı: 7.6

Orijinal Adı: Where to Invade Next?

Tür: Belgesel

Yönetmen: Michael Moore

Oyuncular: Michael Moore , Tim Walker , Krista Kiuru

Ülke: ABD

KONU:

''Bowling for Columbine'', ''Sicko'' ve ''Fahrenheit 9/11'' gibi filmlerin Oscar Ödüllü yönetmeni Michael Moore, ilk gösterimini 2015 yılında Toronto Film Festivali'nde yapan yeni filmi Where to Invade Next ile bu kez Finlandiya, İtalya ve Fransa gibi ülkeleri "işgal ederek" Amerika'nın sosyal ve ekonomik problemlerine çare arıyor.



FRAGMAN