Bu hafta 7 yeni film vizyonda!

Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı, evcil hayvanların, sahipleri her gün okula ya da işe gittikten sonra sürdükleri hayatı eğlenceli bir şekilde konu alıyor.
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EMANET
Tür: Aksiyon, Suç
Yönetmen: Emre Yalgın
Oyuncular: Tayanç Ayaydın, Turgay Aydın, Elena Viunova
KONU:
Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Mirza (Tayanç Ayaydın), sitede işlenen bir cinayetin ve tek görgü tanığı küçük kızın kaçırılmasının ardından mafya ile amansız bir mücadeleye girişir. İlk başta polisin ve mafyanın ciddiye almadığı Mirza hızla mafyayı çökertirken olaylar gittikçe derinleşir ve düğüm çözüldükçe aslında herkesin göründüğünden farklı olduğu ve ilişkilerin çarpıklığı ortaya çıkar.
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NEON ŞEYTAN
IMDb Puanı: 7.0
Orijinal Adı: The Neon Demon
Tür: Korku, Gerilim
Yönetmen: Nicolas Winding Refn
Oyuncular: Elle Fanning, Karl Glusman, Jena Malone
Ülke: ABD, Fransa, Danimarka
KONU:
Jesse (Elle Fanning), mankenlikte başarıyı yakalayıp yıldız olma hedefiyle Los Angeles'a gelmiştir. Büyüleyici güzelliğiyle kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya başlar. Genç model Los Angeles'ta hayatının en parlak günlerini yaşarken, orada tanıştığı bir grup manken
arkadaşının hırsı ve güzellik saplantısı, Jesse'yi geri dönüşü olmayan bir çıkmaza sürükler.
HAYRAN
IMDb Puanı: 7.6
Orijinal Adı: Fan
Tür: Dram, Gerilim, Aksiyon
Yönetmen: Maneesh Sharma
Oyuncular: Shah Rukh Khan, Sayani Gupta, Joelle Koiss
Ülke: Hindistan
KONU:
Hindistan'ın ünlü film yıldızı Aryan Khanna'nın en büyük hayranı olan Gaurav, Aryan'ın yaş gününü kutlamak üzere Mumbai'ye gitmeye karar verir. Ancak Gaurav'ın hesapları tutmaz ve işler sarpa sarar.Hindistan'ın ünlü film yıldızı Aryan Khanna'nın en büyük hayranı olan Gaurav, Aryan'ın yaş gününü kutlamak üzere Mumbai'ye gitmeye karar verir. Ancak Gaurav'ın hesapları tutmaz ve işler sarpa sarar.
FRAGMAN
KURTARICI
IMDb Puanı: 3.9
Orijinal Adı: Extraction
Tür: Gerilim, Aksiyon
Yönetmen: Steven C. Miller
Oyuncular: Bruce Willis, Gina Carano, Lydia Hull
Ülke: Kanada
KONU:
Harry Turner (Kellan Lutz) tıpkı babası Leonard (Bruce Willis) gibi bir CIA ajanıdır. Ancak üstleri onun bir türlü sahada çalışmasına izin vermemektedir. Bir gün CIA Leonard'ın kaçırıldığına dair bir video alır. Teröristler istedikleri bilgiye ulaşamazlarsa Leonard'ı öldüreceklerdir. Harry bu işe dahil olmadığını ve ajanların babasını kurtarmayacaklarını öğrendiğinde kendi kurtarma opersayonunu kendisi yapmaya karar verir.
KURTARICI SEANSLAR
FRAGMAN
KABUSTAN GELEN
IMDb Puanı: 6.1
Orijinal Adı: Before I Wake
Tür: Korku, Gerilim
Yönetmen: Mike Flanagan
Oyuncular: Thomas Jane, Annabeth Gish, Kate Bosworth
Ülke: ABD
KONU:
Mark ve Jessie oğulları öldükten sonra 8 yaşındaki Cody'i evlatlık almaya karar verirler. Cody tam onlara göre bir çocuktur, fakat tek bir problem vardır o da, çocuğun gördüğü rüyalar ve kabuslar gerçek olmaktadır. Çift bu promlemi çözmek için her şeyi yapmaya razıdır...
FRAGMAN