Bu hafta 7 yeni film vizyonda!

EVCİL HAYVANLARIN GİZLİ YAŞAMI

IMDb Puanı: 6.8

Orijinal Adı: The Secret Life of Pets

Tür: Animasyon

Yönetmen: Chris Renaud, Yarrow Cheney

Seslendirenler: Alper Kul, Çağlar Çorumlu

Ülke: ABD

KONU:

Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı, evcil hayvanların, sahipleri her gün okula ya da işe gittikten sonra sürdükleri hayatı eğlenceli bir şekilde konu alıyor.



FRAGMAN









EMANET

Tür: Aksiyon, Suç

Yönetmen: Emre Yalgın

Oyuncular: Tayanç Ayaydın, Turgay Aydın, Elena Viunova

KONU:

Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Mirza (Tayanç Ayaydın), sitede işlenen bir cinayetin ve tek görgü tanığı küçük kızın kaçırılmasının ardından mafya ile amansız bir mücadeleye girişir. İlk başta polisin ve mafyanın ciddiye almadığı Mirza hızla mafyayı çökertirken olaylar gittikçe derinleşir ve düğüm çözüldükçe aslında herkesin göründüğünden farklı olduğu ve ilişkilerin çarpıklığı ortaya çıkar.

FRAGMAN







NEON ŞEYTAN

IMDb Puanı: 7.0

Orijinal Adı: The Neon Demon

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Nicolas Winding Refn

Oyuncular: Elle Fanning, Karl Glusman, Jena Malone

Ülke: ABD, Fransa, Danimarka

KONU:

Jesse (Elle Fanning), mankenlikte başarıyı yakalayıp yıldız olma hedefiyle Los Angeles'a gelmiştir. Büyüleyici güzelliğiyle kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya başlar. Genç model Los Angeles'ta hayatının en parlak günlerini yaşarken, orada tanıştığı bir grup manken

arkadaşının hırsı ve güzellik saplantısı, Jesse'yi geri dönüşü olmayan bir çıkmaza sürükler.













NEON ŞEYTAN SEANSLAR FRAGMAN

HAYRAN

IMDb Puanı: 7.6

Orijinal Adı: Fan

Tür: Dram, Gerilim, Aksiyon

Yönetmen: Maneesh Sharma

Oyuncular: Shah Rukh Khan, Sayani Gupta, Joelle Koiss

Ülke: Hindistan

KONU:

Hindistan'ın ünlü film yıldızı Aryan Khanna'nın en büyük hayranı olan Gaurav, Aryan'ın yaş gününü kutlamak üzere Mumbai'ye gitmeye karar verir. Ancak Gaurav'ın hesapları tutmaz ve işler sarpa sarar.Hindistan'ın ünlü film yıldızı Aryan Khanna'nın en büyük hayranı olan Gaurav, Aryan'ın yaş gününü kutlamak üzere Mumbai'ye gitmeye karar verir. Ancak Gaurav'ın hesapları tutmaz ve işler sarpa sarar.

FRAGMAN