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Sinema>  Sinema Haberleri
2 Eylül 2016 09:06

Bu hafta 7 yeni film vizyonda!

Kayıp Balık Dori, Mel Gibson'lı Kan Bağı ve Alicia Vikander ile Michael Fassbender'ı buluşturan Hayat Işığım, haftanın filmleri.


KAN BAĞI

IMDb Puanı: 7.0
Orijinal Adı: Blood Father
Türü: Gerilim, Aksiyon
Yönetmen: Jean-François Richet
Oyuncular: Mel Gibson , William H.Macy , Diego Luna
Ülke: Fransa


KONU:
Eski bir suçlu olan john Link (Mel Gibson) hayatını dövme yaparak yalnız bir şekilde karavanında sürdürmektedir. 17 yaşındaki kızı Lydia babasından ayrı bir hayat sürmektedir. Bir uyuşturucu karteline bulaşan erkek arkadaşı Lydia'yı, kartelin nakit servetini çalmak için aracı olarak kullanır. Lydia bu durumdan bir şekilde kurtulabileceğini düşünerek babasının yanına kaçar. John, hayatında bir zamanlar doğru yapamadığı şeyi şimdi yapabilmek için kolları sıvamıştır. Şimdiki tek amacı, şu hayatta kan bağıyla bağlı olduğu tek şeyi yani kızını bu beladan kurtarmaktır.


FRAGMAN





HAYAT IŞIĞIM



IMDb Puanı:
Orijinal Adı: The Light Between Oceans
Tür: Romantik, Dram
Yönetmen: Derek Cianfrance
Oyuncular: Alicia Vikander, Michael Fassbender, Rachel Weisz
Ülke: ABD, İngiltere, Yeni Zelanda
KONU:
Bir Denizfeneri koruyucusu ve eşi sahilde yaşamaktadırlar. Başobos bir tekneyle gelen bebeğin hayatlarını değiştirmesini konu alan filmin yönetmenliğiniDerek Cianfrance üstlenmekte.
FRAGMAN
KAYIP BALIK DORİ


IMDb Puanı: 7.8
Orijinal Adı: Finding Dori
Tür: Animasyon
Ülke: ABS
KONU:
Disney Pixar'ın "Kayıp Balık Dori" filmi kimsenin unutamadığı Mavi Tang balığı Dori'yi geçmişiyle ilgili bazı yanıtlar ararken arkadaşı Nemo ve Marlin'le yeniden biraraya getiriyor. Dori neleri hatırlayabilecektir? Ailesi kimdir? Balina dilini nereden öğrenmiştir?
FRAGMAN
MASAL


IMDb Puanı: -
Tür: Dram
Yönetmen: Arin Arjen Öztürk
Oyuncular: Gökhan Mumcu, Tolga Yüce, Bengi Öztürk
Ülke: Türkiye


KONU
Film İstanbul'da, Yeşim (25) adındaki karakterin zorlu ameliyattan sağ çıkamayacağını düşünmesinden hareketle, hastane odasında arkadaşlarına yazdığı vasiyet niteliğindeki mektupla başlıyor. Yeşim'in mektubundaki Vasiyeti yerine getirmek için Bafa Gölüne doğru yola koyulan Beş arkadaş,vasiyetteki gizemi çözmeye çalışırken aşk ve dram yüklü farklı, gizem dolu başka hikâyelerle karşılaşırlar ve bu hikâyeler de Yeşim'in hikâyesiyle birleşir…


FRAGMAN





KORKU KOMEDİ: BANA NORMAL AKTİVİTELER

IMDb Puanı: -
Tür: Korku, Komedi
Yönetmen: Özgür Bakar
Oyuncular: Bengi İdil Uras, Süleyman Kabaali, Ufuk Şen
Ülke: Türkiye


KONU
Talip ve Yaşar sürekli olarak abileri Muhteşem'den aldığı paraları gereksiz işlerde batırmaktadırlar. Çalıştığı film setinden kovulan kostümcü Çiğdem, Yaşar'a kendini yönetmen olarak tanıtır ve iki arkadaşı korku filmi piyasasında çok para olduğuna ikna eder. Son kez Muhteşem abilerinden aldıkları para ile korku filmi işine girerler. Fakat çekim yaptıkları mekanda onları bekleyen paranormal olaylar vardır. Korku filmi çekip zengin olma hayaliyle girdikleri film serüveni ikili için kabusa dönüşürken çok komik durumlara düşerler.


SİCCİN 3: CÜRMÜ AŞK



IMDb Puanı: -
Tür: Korku
Yönetmen: Alper Mestçi
Oyuncular: Cem Uslu, Adnan Koç, Fatma Büşra Ayaydın
Ülke: Türkiye


KONU
Orhan ile Sedat çocukluk arkadaşıdır. Yıllar sonra Orhan, Sedat'ın kız kardeşi Kader'le birbirlerine aşık olup evlenirler. Sedat'ın yaptığı araba kazası üçünün de hayatlarının dönüm noktası olur. Sedat'ın oğlu Mehmet felç olur. Kader ise geçmişini hatırlayamaz. Orhan bu olay yüzünden Sedat'ı suçlar ve onunla bütün iletişimini keser. Sedat, duyduğu vicdan azabı ve yaşadığı tuhaf ürkütücü olaylar nedeniyle iyice dağılır. Orhan ise çok sevdiği ilk ve tek aşkı Kader'i kaybetmeme uğruna korkunç bir şey yapar!..
FRAGMAN
TUTMAYIN BENİ



IMDb Puanı: -
Tür: Komedi
Yönetmen: Semra Dündar
Oyuncular: Hakan Eratik, Derya Şen, Bala Atabek
Ülke: Türkiye


KONU:
Güvenlik Fikret karakteriyle, ilk kez bir kadın kahramanın aksiyon ve komedi filmi olan Tutmayın Beni'de güvenlikçiyi Bala Atabek canlandırıyor.


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