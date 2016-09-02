Bu hafta 7 yeni film vizyonda!

KAYIP BALIK DORİ







IMDb Puanı: 7.8

Orijinal Adı: Finding Dori

Tür: Animasyon

Ülke: ABS

KONU:

Disney Pixar'ın "Kayıp Balık Dori" filmi kimsenin unutamadığı Mavi Tang balığı Dori'yi geçmişiyle ilgili bazı yanıtlar ararken arkadaşı Nemo ve Marlin'le yeniden biraraya getiriyor. Dori neleri hatırlayabilecektir? Ailesi kimdir? Balina dilini nereden öğrenmiştir?

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MASAL







IMDb Puanı: -

Tür: Dram

Yönetmen: Arin Arjen Öztürk

Oyuncular: Gökhan Mumcu, Tolga Yüce, Bengi Öztürk

Ülke: Türkiye







KONU

Film İstanbul'da, Yeşim (25) adındaki karakterin zorlu ameliyattan sağ çıkamayacağını düşünmesinden hareketle, hastane odasında arkadaşlarına yazdığı vasiyet niteliğindeki mektupla başlıyor. Yeşim'in mektubundaki Vasiyeti yerine getirmek için Bafa Gölüne doğru yola koyulan Beş arkadaş,vasiyetteki gizemi çözmeye çalışırken aşk ve dram yüklü farklı, gizem dolu başka hikâyelerle karşılaşırlar ve bu hikâyeler de Yeşim'in hikâyesiyle birleşir…







KORKU KOMEDİ: BANA NORMAL AKTİVİTELER





IMDb Puanı: -

Tür: Korku, Komedi

Yönetmen: Özgür Bakar

Oyuncular: Bengi İdil Uras, Süleyman Kabaali, Ufuk Şen

Ülke: Türkiye







KONU

Talip ve Yaşar sürekli olarak abileri Muhteşem'den aldığı paraları gereksiz işlerde batırmaktadırlar. Çalıştığı film setinden kovulan kostümcü Çiğdem, Yaşar'a kendini yönetmen olarak tanıtır ve iki arkadaşı korku filmi piyasasında çok para olduğuna ikna eder. Son kez Muhteşem abilerinden aldıkları para ile korku filmi işine girerler. Fakat çekim yaptıkları mekanda onları bekleyen paranormal olaylar vardır. Korku filmi çekip zengin olma hayaliyle girdikleri film serüveni ikili için kabusa dönüşürken çok komik durumlara düşerler.







SİCCİN 3: CÜRMÜ AŞK









IMDb Puanı: -

Tür: Korku

Yönetmen: Alper Mestçi

Oyuncular: Cem Uslu, Adnan Koç, Fatma Büşra Ayaydın

Ülke: Türkiye







KONU

Orhan ile Sedat çocukluk arkadaşıdır. Yıllar sonra Orhan, Sedat'ın kız kardeşi Kader'le birbirlerine aşık olup evlenirler. Sedat'ın yaptığı araba kazası üçünün de hayatlarının dönüm noktası olur. Sedat'ın oğlu Mehmet felç olur. Kader ise geçmişini hatırlayamaz. Orhan bu olay yüzünden Sedat'ı suçlar ve onunla bütün iletişimini keser. Sedat, duyduğu vicdan azabı ve yaşadığı tuhaf ürkütücü olaylar nedeniyle iyice dağılır. Orhan ise çok sevdiği ilk ve tek aşkı Kader'i kaybetmeme uğruna korkunç bir şey yapar!..















SİCCİN 3: CÜRMÜ AŞK SEANSLAR











TUTMAYIN BENİ







IMDb Puanı: - Tür: Komedi Yönetmen: Semra Dündar Oyuncular: Hakan Eratik, Derya Şen, Bala Atabek Ülke: Türkiye





KONU: Güvenlik Fikret karakteriyle, ilk kez bir kadın kahramanın aksiyon ve komedi filmi olan Tutmayın Beni'de güvenlikçiyi Bala Atabek canlandırıyor.





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TUTMAYIN BENİ SEANSLAR

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