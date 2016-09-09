Bu hafta 7 yeni film vizyonda!

SULLY



IMDb Puanı: 7.9

Tür: Dram, Biyografi

Yönetmen: Clint Eastwood

Oyuncular: Tom Hanks, Laura Linney, Aaron Eckhart

Ülke: ABD







KONU

15 Ocak 2009 tarihinde US Airways'in 1549 sefer sayılı uçuşu, kalkıştan çok kısa bir süre her iki motora kuş çarpması sonucu mecburi olarak Hudson Nehri'nde son bulmuş, can kaybı yaşanmayan olayda uçağı başarılı bir şekilde nehre indiren pilot Chesley "Sully" Sullenberger bir halk kahramanı ilan edilmişti.





TOZ OL





IMDb Puanı: 5.8

Orijinal adı: Skiptrace

Tür: Komedi

Yönetmen: Renny Harlin

Oyuncular: Jackie Chan, Johnny Knoxville

Ülke: ABD, Çin







KONU

Hong Kong'lu bir detektif olan Bennie Chan, yolunun kesiştiği Amerikalı kumarbaz Connor ile birlikte kötü namıyla ünlü Çin mafyasına savaş açar.







FRAGMAN







KÜÇÜK ADAMLAR







IMDb Puanı: 7.2

Orijinal adı: Little Men

Tür: Dram

Yönetmen: Ira Sachs

Oyunvcular: Jennifer Ehle, Greg Kinnear

Ülke: ABD







KONU

13 yaşındaki Jake, ailesiyle birlikte ölen dedesinden kalan eve, Manhattan'dan Brooklyn'e taşınır. Alt katlarındaki terzi, aynı zamanda dedelerinin yakın arkadaşı olan Leonard yalnız yaşayan bir kadındır ve Jake ile aynı yaşta, Tony adlı bir oğlu vardır. İki çocuk kısa sürede çok yakın arkadaş olurlar. Sessiz, sanatçı ruhlu Jake ressam; dışa dönük ve atılgan Tony ise oyuncu olmak istiyordur ve birlikte en tanınmış sanat liselerinden birine girme hayali kurarlar. Ancak dükkanın yeni sahibi olan Jake'in ailesi, Tony'nin annesinden yeni kontrat ve daha yüksek kira istediğinde işler karışır. Aileler arasındaki gerginlik er geç çocuklarının dostluklarına da yansır.





FRAGMAN









EL DEĞMEMİŞ AŞK







Tür: Romantik

Yönetmen: Umut Kırca

Oyuncular: Emre Karayel, Ceren Moray, Begüm Kütük Yaşaroğlu





KONU:

Tuttuğu futbol takımı ve sevgilisi Duygu dışında bir yaşamı olmayan Zafer'in hayatı, Feryal ile zorla evlendirilmek istenmesinden ötürü değişir. Bu evlilikten kaçmaya çalışan Zafer, Feryal ve Duygu arasında çözülmesi zor bir aşk üçgeni doğar.







FRAGMAN









AZEM 4: ALACAKARANLIK



Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Volkan Akbaş, Mert Ünsal

Oyuncular: Sibel Curciali, Okan Has, Reyhan İlhan





KONU

Azem serisi yine bir ilki gerçekleştirerek, yaklaşık 6 ay önce sosyal medya üzerinden "GERÇEK CİN HİKAYELERİ ARIYORUZ!!!" başlığı altında bir çağrıda bulundu. Oluşturulan mail hesaplarında, Türkiye'nin hemen hemen her şehrinden çeşitli efsaneler, yaşanmış ve yaşanmaya devam eden gizemli olaylarla alakalı birçok bilgi ve kayıt toplandı. 5.000'e yakın başvuru arasından, İç Anadolu' da Beydağları eteklerinde bir köyde yaşayan Merve T.'nin, gönderdiği fotoğraf ve video kayıtları bu filmin konusunu ve çekim mekanlarını oluşturdu. Olay yerinde yaklaşık bir hafta süren ön çalışma yapan ekip, dördüncü filmleri Alacakaranlık'ın temellerini atmış oldu.

1936 yılında İç Anadolu'da, Beydağları eteklerinde bir köyde yaşanan, garip bir ailenin tüyler ürperten hikayesine şahitlik edeceksiniz.

















AZEM 4: ALACAKARANLIK SEANSLAR





LANETLİ MESAJ



IMDb Puanı: 5.6 Orijinal adı: Friend Request Tür: Gerilim Yönetmen: Simon Verhoeven Oyuncular: Alycia Debnam-Carey, William Moseley, Connor Paolo Ülke: ABD



KONU Facebook'ta 800 arkadaşı olan Laura, üniversitenin popüler kızlarından biridir. Laura, bir gün sınıfın dışlanmış öğrencilerinden Marina'nın Facebook arkadaşlık isteğini kabul eder. Ancak Marina bu arkadaşlığı bir saplantıya dönüştürüp sürekli Laura ile ilgili paylaşımlar yapınca aralarında bir tartışma yaşanır ve Laura, Marina'yı arkadaş listesinden çıkartır. O andan itibaren Laura'nın hayatı lanetlenir ve arkadaşları bir bir öldürülmeye başlar. Laura'nın sosyal medya hesabını bir ruh ele geçirmiştir ve silinemeyen, esrarengiz, vahşet dolu videolar paylaşmaktadır.





FRAGMAN







FRAGMAN

FRAGMAN