Bu hafta 7 yeni film vizyonda!

BEN-HUR

IMDb Puanı: 5.7

Tür: Savaş, Tarih

Yönetmen: Timur Bekmambetov

Oyuncular: Haluk Bilginer, Morgan Freeman, Jack Huston

Ülke: ABD









KONU

Ben-Hur filmi, Roma ordusunda subay olan üvey erkek kardeşi Messsala tarafından haksız bir şekilde ihanetle suçlanan prens Judah Ben-Hur'un epik hikayesini konu alıyor. Rütbesi alınan, ailesinden ve sevdiği kadından (Nazanin Boniadi) ayrı bırakılan Judah, köleliğe zorlanır. Denizde geçen yıllardan sonra intikam almak için vatanına döner.







SULLY



IMDb Puanı: 7.9

Tür: Dram, Biyografi

Yönetmen: Clint Eastwood

Oyuncular: Tom Hanks, Laura Linney, Aaron Eckhart

Ülke: ABD







KONU

15 Ocak 2009 tarihinde US Airways'in 1549 sefer sayılı uçuşu, kalkıştan çok kısa bir süre her iki motora kuş çarpması sonucu mecburi olarak Hudson Nehri'nde son bulmuş, can kaybı yaşanmayan olayda uçağı başarılı bir şekilde nehre indiren pilot Chesley "Sully" Sullenberger bir halk kahramanı ilan edilmişti.

















TOZ OL



IMDb Puanı: 5.8 Orijinal adı: Skiptrace Tür: Komedi Yönetmen: Renny Harlin Oyuncular: Jackie Chan, Johnny Knoxville Ülke: ABD, Çin





KONU Hong Kong'lu bir detektif olan Bennie Chan, yolunun kesiştiği Amerikalı kumarbaz Connor ile birlikte kötü namıyla ünlü Çin mafyasına savaş açar.





KÜÇÜK ADAMLAR





IMDb Puanı: 7.2 Orijinal adı: Little Men Tür: Dram Yönetmen: Ira Sachs Oyunvcular: Jennifer Ehle, Greg Kinnear Ülke: ABD





KONU 13 yaşındaki Jake, ailesiyle birlikte ölen dedesinden kalan eve, Manhattan'dan Brooklyn'e taşınır. Alt katlarındaki terzi, aynı zamanda dedelerinin yakın arkadaşı olan Leonard yalnız yaşayan bir kadındır ve Jake ile aynı yaşta, Tony adlı bir oğlu vardır. İki çocuk kısa sürede çok yakın arkadaş olurlar. Sessiz, sanatçı ruhlu Jake ressam; dışa dönük ve atılgan Tony ise oyuncu olmak istiyordur ve birlikte en tanınmış sanat liselerinden birine girme hayali kurarlar. Ancak dükkanın yeni sahibi olan Jake'in ailesi, Tony'nin annesinden yeni kontrat ve daha yüksek kira istediğinde işler karışır. Aileler arasındaki gerginlik er geç çocuklarının dostluklarına da yansır.



EL DEĞMEMİŞ AŞK





Tür: Romantik Yönetmen: Umut Kırca Oyuncular: Emre Karayel, Ceren Moray, Begüm Kütük Yaşaroğlu



KONU: Tuttuğu futbol takımı ve sevgilisi Duygu dışında bir yaşamı olmayan Zafer'in hayatı, Feryal ile zorla evlendirilmek istenmesinden ötürü değişir. Bu evlilikten kaçmaya çalışan Zafer, Feryal ve Duygu arasında çözülmesi zor bir aşk üçgeni doğar.





AZEM 4: ALACAKARANLIK

Tür: Korku, Gerilim Yönetmen: Volkan Akbaş, Mert Ünsal Oyuncular: Sibel Curciali, Okan Has, Reyhan İlhan



KONU Azem serisi yine bir ilki gerçekleştirerek, yaklaşık 6 ay önce sosyal medya üzerinden "GERÇEK CİN HİKAYELERİ ARIYORUZ!!!" başlığı altında bir çağrıda bulundu. Oluşturulan mail hesaplarında, Türkiye'nin hemen hemen her şehrinden çeşitli efsaneler, yaşanmış ve yaşanmaya devam eden gizemli olaylarla alakalı birçok bilgi ve kayıt toplandı. 5.000'e yakın başvuru arasından, İç Anadolu' da Beydağları eteklerinde bir köyde yaşayan Merve T.'nin, gönderdiği fotoğraf ve video kayıtları bu filmin konusunu ve çekim mekanlarını oluşturdu. Olay yerinde yaklaşık bir hafta süren ön çalışma yapan ekip, dördüncü filmleri Alacakaranlık'ın temellerini atmış oldu. 1936 yılında İç Anadolu'da, Beydağları eteklerinde bir köyde yaşanan, garip bir ailenin tüyler ürperten hikayesine şahitlik edeceksiniz.















LANETLİ MESAJ



IMDb Puanı: 5.6 Orijinal adı: Friend Request Tür: Gerilim Yönetmen: Simon Verhoeven Oyuncular: Alycia Debnam-Carey, William Moseley, Connor Paolo Ülke: ABD



KONU Facebook'ta 800 arkadaşı olan Laura, üniversitenin popüler kızlarından biridir. Laura, bir gün sınıfın dışlanmış öğrencilerinden Marina'nın Facebook arkadaşlık isteğini kabul eder. Ancak Marina bu arkadaşlığı bir saplantıya dönüştürüp sürekli Laura ile ilgili paylaşımlar yapınca aralarında bir tartışma yaşanır ve Laura, Marina'yı arkadaş listesinden çıkartır. O andan itibaren Laura'nın hayatı lanetlenir ve arkadaşları bir bir öldürülmeye başlar. Laura'nın sosyal medya hesabını bir ruh ele geçirmiştir ve silinemeyen, esrarengiz, vahşet dolu videolar paylaşmaktadır.





