Bu hafta 7 yeni film vizyonda!

Oyuncular: Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson
Çok sevdiği büyükbabası Jake'i terk ettiğinde onu başka zaman ve dünyalara götürecek bir ipucu bırakıyor. Bu ipucu onu sihirli bir yer olan Bayan Peregrine'nin evi olarak da bilinen tuhaf yere yönlendiriyor. Ancak gizem ve tehlike, orada yaşayanları tanıdıkça,onların özel güçlerini ve düşmanlarını öğrendikçe derinleşiyor. Sonunda Jake aslında kendi "tuhaflığının" yeni arkadaşlarını kurtarabileceğini keşfediyor.
FRAGMAN
ELVEDA BERLİN
IMDb Puanı: 7.5
Orijinal adı: Tschick (Good Bye Berlin)
Tür: Aile
Yönetmen: Fatih Akın
Oyuncular: Anand Batbileg , Tristan Göbel , Nicole Mercedes Müller
Ülke: Almanya
KONU
Fatih Akın'ın çağdaş bir Huckleberry Finn hikâyesi olarak nitelenen yeni filmi, zengin ve kopuk bir ailede büyüyen 14 yaşındaki Maik ile sınıfa yeni gelen göçmen Tschick'in sıra dışı dostluğunu anlatıyor. Annesi rehabilitasyon merkezine yatırılmış ve babası da iş gezisinde olan Maik yaz tatilini tek başına geçirecektir. Ancak Tschick kapısında çalıntı bir arabayla belirince plansız programsız bir yolculuğa çıkarlar. Maik için hem kendini hem de hayatı keşfedeceği bir macera olacaktır bu.
FRAGMAN
PELE: BİR EFSANENİN DOĞUŞU
IMDb Puanı: 7.3
Orijinal adı: Pelé: Birth of a Legend
Tür: Dram, Biyografi, Spor
Yönetmen: Michael Zimbalist, Jeff Zimbalist
Oyuncular: Vincent D'Onofrio, Kevin De Paula, Leonardo Lima Carvalho
Ülke: ABD
KONU
Jeff ve Michael Zimbalist'in yönetmen koltuğunda oturduğu Pelé: Bir Efsanenin Doğuşu, futbol tarihinin en yetenekli oyuncularından biri olan Pelé'nin bir yıldız olma yolundaki hikâyesini anlatıyor.
FRAGMAN
DEEPWATER HORIZON: BÜYÜK FELAKET
IMDb Puanı: 7.3
Orijinal adı: Deepwater Horizon
Tür: Dram, Gerilim
Yönetmen: Peter Berg
Oyuncular: Mark Wahlberg, Dylan O'Brien, Douglas M. Griffin
Ülke: ABD
KONU
Lousiana sahilinin açıklarında olan sondaj kulesi Deepwater Horizon, bugüne kadar dünyaya en pahalıya patlayan durdurulamaz yangın ve petrol sızıntısına sebep olan petrol sondajıdır. 87 gün boyunca günde 50.000 varilden fazla petrol Meksika Körfezine sızar. İnsan tarihinin gördüğü en büyük okyanus kazası ve petrol sızıntısıdır. Kazanın neden olduğuna dair birçok soruyu beraberinde getirir. Filmde 2010 Nisan'ında Deepwater Horizon 'da çalışan ve olabilecek en korkutucu şartlara maruz kalan 126 kişilik ekibin hikayesini anlatıyor.
TÜM SIRLARIN SAHİBİ KIZ
IMDb Puanı: 7.3
Orijinal adı: The Girl with All the Gifts
Tür: Korku, Dram, Gerilim
Yönetmen: Colm McCarthy
Oyuncular: Gemma Arterton, Glenn Close, Paddy Considine
Ülke: ABD, İngiltere
KONU
Yakın bir gelecekte: insanlık özgür iradeyi yok eden ve herkesi insan eti yiyen birer "aç" haline getiren bir çeşit virüs nedeniyle yok olma tedidiyle karşı karşıyadır. Sadece bir grup çocuk bu korkunç virüse karşı bağışıklık göstermektedir.
İngiltere'de bir askeri üste bu bir grup eşsiz çocuk Dr. Caldwell'in (Glenn Close) önderliğinde bir dizi zalim tıbbi teste tabi tutulmaktadır. Tüm dünyayı etkisi altına alan herkesi bir zombiye dönüştüren bu virüs salgınından etkilenmiş olmalarına ragmen bu çocuklar hâlâ duygulara ve düşünme yetisine sahiptirler. O nedenle de insan etine karşı büyük bir arzu duymalarına rağmen bu ikinci jenerasyon "açlar" enfeksiyona karşı bir tedavi geliştirilmesinin en büyük umududur.
Bu çocuklar her gün Çavuş Parks'ın gözetiminde okula gitmektedir. Ancak içlerinden birisi - Melanie - diğerlerinden her hâliyle ayrılmaktadır. O özel bir çocuktur. Diğerlerinden daha zekidir, öğrenme isteğiyle doludur, hayal gücü kuvvetlidir ve öğretmeni Bayan Justineau'yu (Gemma Arterton) çok sevmektedir.
Bulundukları üssün saldırıya uğraması üzerine Melanie, Bayan Justineau, Çavuş Parks ve Dr. Caldwell üsten kaçar. Artık harap durumda olan İngiltere'de Melanie bir an önce ne olduğunu keşfetmeli ve insanlığın geleceği için bir karar vermelidir.
FRAGMAN
BİR BABA HİNDU
Tür: Komedi
Yönetmen: Sermiyan Midyat
Oyuncular: Sermiyan Midyat, Nicole Faria, Şafak Sezer
KONU
Film, aşık olduğu kız Gundhi’nin peşinden Mumbai’ye giden Fadıl’ın hikâyesini anlatılıyor. Filmi yazıp yöneten Sermiyan Midyat aynı zamanda oyuncu kadrosunda da yer alıyor. Midyat´a Hintli oyuncu Nicole Faria, Burak Satıbol, Şafak Sezer gibi oyuncular eşlik ediyor.
FRAGMAN
LANET: UYANIŞ
Tür: Korku, Gerilim
Yönetmen: Kemal Özdemir
Oyuncular: İnanç Akbulut, Tuğba Dikmen, Mervan Tuzcuoğlu
KONU
Üniversite Felsefe Bölümü öğrencilerinden Zeynel'in Metafizik dersine karşı bakış açısının,
diğer öğrencilere nazaran daha ilgili ve uç noktada olması, bazı arkadaşları tarafından alay konusuhaline gelmiştir. Dokuz arkadaşın aralarında yaptıkları iddialaşmalar ve gece mezarlıkta başlayan cesaret gösterileri eğlence olmaktan çıkıp, içinden çıkamayacakları bir kabusun başlangıcı ve hayatta kalma mücadeleleri olacaktır. Fakat bunu başarmak ve hayatta kalmak hiç de kolay olmayacaktır.
FRAGMAN