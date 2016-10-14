Bu hafta 7 yeni film vizyonda!

Harvard Üniversitesi Simgebilim Profesörü Robert Langdon başından vurulmuş bir halde hastane odasında gözlerini açar. Ne buraya nasıl geldiğini ne de nasıl vurulduğunu hatırlamaktadır. Camdan gördüğü manzara karşısında altüst olan profesör, evinden binlerce kilometre uzakta, Floransa'da olduğunu anlar. Simgebilim profesörü kendini bir anda ipuçlarını Dante'nin cehenneminde bularak çözmesi gereken korkunç bir senaryonun içinde bulur. Floransa'nın tarih kokan dar sokaklarından Venedik'in muazzam bazilikalarına uzanan semboller zinciri Langdon'ı insanlık tarihini sonsuza dek değiştirebilecek bir mekâna sürükler.
Burası üç imparatorluğun merkezi olmuş, insanlık tarihi kadar eski, dünyanın incisi İstanbul'dur. Ve bu şehirde ya insanlık tarihi baştan sona yeniden yazılacak ya da bunu yazacak hiç kimse kalmayacaktır.
FRAGMAN
CEHENNEM SEANSLAR
DEMİR YUMRUK
IMDb Puanı: 6.7
Orijinal Adı: Hands of Stone
Tür: Dram, Aksiyon
Yönetmen: Jonathan Jakubowicz
Oyuncular: Robert De Niro, Ana de Armas, Edgar Ramirez
Ülke: ABD
KONU
Dört farklı ağırlık sınıfında dünya şampiyonu unvanını kazanmayı başaran efsanevi boksör Roberto Durán'ın Panama sokaklarından önemli bir boks kariyerine uzanan hikâyesini anlatacak filmde, bir başka boks efsanesi antrenör Ray Arcel ile Durán'ın en büyük rakiplerinden Sugar Ray Leonard da yer alacak.
FRAGMAN
ANSIZIN
IMDb Puanı: 6.8
Orijinal adı: Auf Einmal
Tür: Dram
Yönetmen: Aslı Özge
Oyuncular: Sebastian Hülk, Hanns Zischler, Sascha Alexander
Ülke: Almanya
KONU
Karsten'in dairesindeki parti bittiğinde, Anna dışındaki tüm konuklar ayrılır. Bu gizemli kadına hayranlıkla yaklaşan Karsten'ın sağlam temeller üzerine oturttuğu hayatı, bir zayıflık anında kontrolünden çıkıp felakete dönüşecektir. Almanya'nın bu ufak taşra kasabasında hayal kırıklığı öfkeyi ateşleyecek, adalet ikiyüzlülüğün arkasına gizlenecek ve sonunda kötülük yüzünü gösterecektir.
FRAGMAN
OĞLAN BİZİM KIZ BİZİM
Tür: Romantik, Komedi
Yönetmen: Semra Dündar
Oyuncular: Aras Aydın, Emrah Şahan, Mustafa Şen
KONU
5 yıllık sevgilisinden yeni ayrılan beyaz yakalı Zeynep, radyodan kazandığı tatile en yakın kız arkadaşıyla giderken, aşka hiç inanmayan oto tamircisi Barış da bu tatile kankası Emrah'ı götürür. Tanıştıkları andan itibaren birbirinden nefret eden gençlerin tatilinin çoğu birbirlerine bu tatili zehir etmekle geçer. Barış ve Zeynep bu didişmeler esnasında yakınlaşarak birbirlerine aşık olurlar ancak aşklarını yaşamaya fırsat kalmadan Zeynep'in eski sevgilisi ansızın çıkagelince işler karışır.
FRAGMAN
YOLSUZLAR ÇETESİ
Tür: Komedi
Yönetmen: Ali Ayyıldız
Oyuncular: Osman Sonant, Beyti Engin, Kadir Çöpdemir
KONU
Fiko ve Kamil ailelerinin evlerini ipotek ederek bankadan ve tefeci Rıfat'tan aldıkları paralarla mahallelerinde bir büfe açmış, var olma mücadelesi veren iki kafadardır. Rıfat hem evleri hem de dükkanı almak için elindeki senedin ödeme tarihini erkene çekince ikili sıkışır. İşlerini toparlayıp para kazanmak için mahallenin bitirim öğrencisi Cafer ile anlaşırlar. İkilinin para kazandığını gören Rıfat dükkanlarını yakarak onları yeniden zor duruma düşürür. Fiko ile Kamil, başka işler bularak Rıfat'a olan borçlarını denkleştirmeye çalışırken başka bir mafya babası olan Süleyman ile Rıfat'ın savaşının tam ortalarına düşerler. İki kafadar Fiko'nun melek görünümlü ahlaksız ergen kardeşi Taki, aileleri ve Kamil'in uzatmalı aşkı Gülay'ın arasında bu mücadeleden sıyrılmaya ve kendilerini kurtarmaya çalışırlar.
FRAGMAN
SENİ SEVEN ÖLSÜN
Tür: Romantik, Komedi
Yönetmen: Cem Tabak
Oyuncular: Fulya Zenginer, Durul Bazan, Sait Genay
KONU
Seni Seven Ölsün, yüzyıllardır bir tılsım yüzünden sevenlerin kavuşamadığı bir Karadeniz köyünde bu tılsımın etkisini kırmak için çabalayan ,aileleri birbirine düşman iki aşık gencin trajikomik hikayesini anlatıyor.
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BERZAH: CİN ALEMİ
Tür: Korku
Yönetmen: Ahmet Can Kasap
Oyuncular: Ufuk Kaplan, Kemal Burak Alper, Berna Üçkaleler
KONU
İnsanlardan kendini soyutlamış, hayatına devam etmeye çalışan Mete'nin geçmişi intiharlar ve cinayetlerle doludur. Mete'nin annesi Nesrin şiddet dolu geçen evlilik yaşamını düzeltebilmek için Kerim Hoca'ya yaptırdığını zannettiği bağlama büyüsü bütün ailesini ve bu büyüye temas eden herkesi felakete sürüklemektedir.
FRAGMAN