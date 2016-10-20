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Sinema>  Sinema Haberleri
20 Ekim 2016 16:49

Bu hafta 7 yeni film vizyonda!

Jack Reacher Asla Geri Dönme ve İkimizin Yerine, haftanın öne çıkan filmleri.

JACK REACHER ASLA GERİ DÖNME

IMDb Puanı: 7.1
Orijinal adı: Jack Reacher: Never Go Back
Tür: Macera, Aksiyon
Yönetmen: Edward Zwick
Oyuncular: Tom Cruise, Cobie Smulders, Robert Knepper
Ülke: ABD

KONU
Binbaşı Susan Turner (Cobie Smulders), Reacher'ın eski soruşturma biriminin başındaki isimdir ve vatana ihanetten tutuklanmıştır. Susan'ın masum olduğuna inanan Reacher, onu hapishaneden çıkarmalı ve isimlerini temize çıkararak hayatlarını kurtarmak için büyük bir hükümet komplosunun ardındaki gerçeği ortaya koymalıdır.


FRAGMAN







İKİMİZİN YERİNE
Tür: Romantik, Dram
Yönetmen: Umur Turagay
Oyuncular: Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Zerrin Tekindor
KONU
Bir taşra kasabasında, ailesinin dayattığı hayata sıkışıp kalmış genç Çiçek (Serenay Sarıkaya), kasabaya yeni gelen gizemli edebiyat öğretmeni Doğan'a (Nejat İşler) aşık olur. Doğan bu yasak aşka ne kadar dirense de, Çiçek'ten uzak duramaz. Gencecik bir kalbe ne kadar büyük bir aşk sığar? Peki o aşk yaralı bir adamın kalbini iyileştirebilir mi? Doğan ve Çiçek cevapları birbirlerinde ararlar. Oysa bu aşk sadece onların değil, bir ailenin de kaderini sonsuza kadar değiştirecektir.
FRAGMAN






ORTAOKUL HAYATIMIN EN KÖTÜ YILLARI

IMDb Puanı: 5.8
Orijinal adı: Middle School: The Worst Years of My Life
Tür: Komedi
Yönetmen: Steve Carr
Oyuncular: Griffin Gluck, Lauren Graham, Alexa Nisenson
Ülke: ABD
KONU
Rafe'in inanılmaz bir hayal gücü ve aynı zamanda otorite ile hafif sorunları vardır. Sahip olduğu bu iki olgu, baskıcı ve kuralcı bir ortaokula transfer olduğunda Rafe'in içinde bir iç çatışmaya sebep olur. Yapması ve yapmaması gerekenler arasında boğulduğu sıralarda, en yakın arkadaşı Leo ile okulun tüm kurallarını çiğnemek üzerine bir plan yaparlar ve kendilerini Müdür Dwight'a karşı yarattıkları bir kaosun içinde bulurlar. Ancak Dwight'ın acımasız bir yaratıcılığı vardır ve kurallara karşı gelenlere karşı misilleme yapar. Bu sırada Rafe kötü davranışlarını, çok parlak bir öğrenci ve ilk aşkı Jeanne'den, annesinden ve üvey babası olacak olan annesinin erkek arkadaşından gizlemekte zorlanır.
FRAGMAN








DEFNE'NİN BİR MEVSİMİ

Tür: Romantik, Dram
Yönetmen: Mehmet Öztürk
Oyuncular: Hande Subaşı, Gökhan Alkan, Mert Öcal
KONU
Türkiye'nin çalkantılı bir yaz mevsiminde geçen film, romans ile politik dram arasında ilerliyor. Zengin bir ailenin kızı Defne'ye aşık iki fakir kardeşin hikâyesini anlatan film, Antakya'nın kültürel, etnik ve dinsel kozmopolit ortamını yansıtırken Ortadoğu'da her şeyin birdenbire nasıl değiştiğini gösteriyor. Dününden bugününe, bu güzel ama zorlu coğrafyaya ışık tutan film, Doğu Akdeniz'in lirik bir tasvirini yapmayı hedefliyor.
FRAGMAN



RÜYA

Tür: Dram
Yönetmen: Derviş Zaim
Oyuncular: Gizem Akman, Gizem Erdem, Mehmet Ali Nuroğlu
KONU
Mimari sanatının genç bir kadının gözünden anlatıldığı filmde, gelenekten ve tarihten devraldığı mirası taşımaya çalışan; bir yandan da süreklilik içinde değişerek hayata devam etmenin peşinde olan mimar Sine'nin hikâyesi ele alınıyor. Ne var ki Mimar Sine, hayallerini gerçekleştirmek üzere uğraşırken kendini sürükleyici bir suç hikayesi içinde buluyor.


EN SÜPER KAHRAMANLAR


IMDb Puanı: 4.7
Orijinal adı: Bling
Tür :Animasyon
Yönetmen: Kyung Ho Lee, Wonjae Lee
Oyuncular: Kyung Ho Lee, Chris Denk, Hyunjoong Kim
Ülke: Güney Kore

KONU
Orjinalini Taylor Kitsch, Carlo Gugino ve Tom Green gibi oyuncuların seslendirdiği animasyon En Süper Kahramanlar, Sam'in, aşık olduğu kızı ve şehrini korkunç bir saldırıdan korumasını anlatıyor.

FRAGMAN





İLLET

Tür: Korku, Gerilim
Yönetmen: Soner Acar
Oyuncular: Aydın Sidal, Taner Karamahmutoğlu, Gülçin Özlen
KONU
Yıllar önce anne ve babalarını kaybeden Aydın ve Taner kardeşler Kemerburgaz'da ailelerinden kalma derme çatma dağ evinde yaşamlarını sürdürmektedirler. .Aydın'ın tek arzusu kardeşi Taner'i sevdiği kızla evlendirebilmektir. Bir gün aile dostları Can'ın kanser olan kardeşinin istemeden ölümüne sebep olurlar. Can, intikamını almak için Cinler aleminden ateist bir Cin ile anlaşma yaparak Aydın'a büyü yaptırır ve herkes için ölüm-kalım savaşı başlar.

FRAGMAN






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