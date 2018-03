Bu hafta 7 yeni film vizyonda!

İKİMİZİN YERİNE

Tür: Romantik, Dram

Yönetmen: Umur Turagay

Oyuncular: Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Zerrin Tekindor

KONU

Bir taşra kasabasında, ailesinin dayattığı hayata sıkışıp kalmış genç Çiçek (Serenay Sarıkaya), kasabaya yeni gelen gizemli edebiyat öğretmeni Doğan'a (Nejat İşler) aşık olur. Doğan bu yasak aşka ne kadar dirense de, Çiçek'ten uzak duramaz. Gencecik bir kalbe ne kadar büyük bir aşk sığar? Peki o aşk yaralı bir adamın kalbini iyileştirebilir mi? Doğan ve Çiçek cevapları birbirlerinde ararlar. Oysa bu aşk sadece onların değil, bir ailenin de kaderini sonsuza kadar değiştirecektir.





ORTAOKUL HAYATIMIN EN KÖTÜ YILLARI





IMDb Puanı: 5.8

Orijinal adı: Middle School: The Worst Years of My Life

Tür: Komedi

Yönetmen: Steve Carr

Oyuncular: Griffin Gluck, Lauren Graham, Alexa Nisenson

Ülke: ABD

KONU

Rafe'in inanılmaz bir hayal gücü ve aynı zamanda otorite ile hafif sorunları vardır. Sahip olduğu bu iki olgu, baskıcı ve kuralcı bir ortaokula transfer olduğunda Rafe'in içinde bir iç çatışmaya sebep olur. Yapması ve yapmaması gerekenler arasında boğulduğu sıralarda, en yakın arkadaşı Leo ile okulun tüm kurallarını çiğnemek üzerine bir plan yaparlar ve kendilerini Müdür Dwight'a karşı yarattıkları bir kaosun içinde bulurlar. Ancak Dwight'ın acımasız bir yaratıcılığı vardır ve kurallara karşı gelenlere karşı misilleme yapar. Bu sırada Rafe kötü davranışlarını, çok parlak bir öğrenci ve ilk aşkı Jeanne'den, annesinden ve üvey babası olacak olan annesinin erkek arkadaşından gizlemekte zorlanır.

DEFNE'NİN BİR MEVSİMİ





Tür: Romantik, Dram

Yönetmen: Mehmet Öztürk

Oyuncular: Hande Subaşı, Gökhan Alkan, Mert Öcal

KONU

Türkiye'nin çalkantılı bir yaz mevsiminde geçen film, romans ile politik dram arasında ilerliyor. Zengin bir ailenin kızı Defne'ye aşık iki fakir kardeşin hikâyesini anlatan film, Antakya'nın kültürel, etnik ve dinsel kozmopolit ortamını yansıtırken Ortadoğu'da her şeyin birdenbire nasıl değiştiğini gösteriyor. Dününden bugününe, bu güzel ama zorlu coğrafyaya ışık tutan film, Doğu Akdeniz'in lirik bir tasvirini yapmayı hedefliyor.

RÜYA





Tür: Dram

Yönetmen: Derviş Zaim

Oyuncular: Gizem Akman, Gizem Erdem, Mehmet Ali Nuroğlu

KONU

Mimari sanatının genç bir kadının gözünden anlatıldığı filmde, gelenekten ve tarihten devraldığı mirası taşımaya çalışan; bir yandan da süreklilik içinde değişerek hayata devam etmenin peşinde olan mimar Sine'nin hikâyesi ele alınıyor. Ne var ki Mimar Sine, hayallerini gerçekleştirmek üzere uğraşırken kendini sürükleyici bir suç hikayesi içinde buluyor.













EN SÜPER KAHRAMANLAR







IMDb Puanı: 4.7

Orijinal adı: Bling

Tür :Animasyon

Yönetmen: Kyung Ho Lee, Wonjae Lee

Oyuncular: Kyung Ho Lee, Chris Denk, Hyunjoong Kim

Ülke: Güney Kore





KONU

Orjinalini Taylor Kitsch, Carlo Gugino ve Tom Green gibi oyuncuların seslendirdiği animasyon En Süper Kahramanlar, Sam'in, aşık olduğu kızı ve şehrini korkunç bir saldırıdan korumasını anlatıyor.

















EN SÜPER KAHRAMANLAR SEANSLAR İLLET

Tür: Korku, Gerilim Yönetmen: Soner Acar Oyuncular: Aydın Sidal, Taner Karamahmutoğlu, Gülçin Özlen KONU Yıllar önce anne ve babalarını kaybeden Aydın ve Taner kardeşler Kemerburgaz'da ailelerinden kalma derme çatma dağ evinde yaşamlarını sürdürmektedirler. .Aydın'ın tek arzusu kardeşi Taner'i sevdiği kızla evlendirebilmektir. Bir gün aile dostları Can'ın kanser olan kardeşinin istemeden ölümüne sebep olurlar. Can, intikamını almak için Cinler aleminden ateist bir Cin ile anlaşma yaparak Aydın'a büyü yaptırır ve herkes için ölüm-kalım savaşı başlar.

