Bu hafta 7 yeni film vizyonda!

Bu hafta 7 yeni film vizyona giriyor. Haftanın öne çıkan filmleri, uzun zamandır merakla beklenen, Harry Potter serisinin yan kitaplarından birisi olan Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? ve Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ı Asmalı Konak: Hayat filminden sonra yeniden beyazperdede buluşturan İkinci Şans. Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? bu senenin büyük bir heyecan yaratan ve sonbaharda kesinlikle izlenmesi gereken filmlerin arasında gösterilen bir filmdi. Sonunda vizyona giriyor ve oyuncu kadrosunda Eddie Redmayne, Colin Farrell ve Ezra Miller gibi oldukça ünlü isimleri barındırıyor. İkinci Şans ise Türk aşk filmleri içerisinde, Özcan Deniz'in tekrar ismini duymamızı sağlıyor. Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Doctor Strange, Dağ 2, Geliş gibi filmlerin yankısı sürerken sonbaharda vizyonun ne kadar yüksek tempoda geçeceği kendin belli etmeye başladı. İşte bu haftanın filmleri...
FANTASTİK CANAVARLAR NELERDİR, NEREDE BULUNURLAR?
IMDb Puanı: 8.3
Orijinal Adı: Fantastic Beasts and Where to Find Them
Tür: Fantastik, Aile, Macera
Yönetmen: David Yates
Oyuncular: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Colin Farrell, Ezra Miller
Ülke: ABD
KONU
Harry Potter filmlerinden tanıdığımız yönetmen David Yates'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, Newt Scamander'ın büyülü bavulundaki nesli tükenmekte olan sihirli yaratıkların, bavulun içerisinden kaçarak Amerika sokaklarına taşması sonrası yaşanan maceraları anlatıyor.
FRAGMAN
İKİNCİ ŞANS
Tür: Romantik, Dram
Yönetmen: Özcan Deniz
Oyuncular: Füsun Erbulak, Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay
KONU
Matematik öğretmeni olan çok güzel bir kadın Yasemin ile et restoranı sahibi karizmatik gurme Cemal'in yolları kesişir. Yasemin geçmişte yaşadığı yanlış evliliğin yaralarını sarmaya çalışan, attığı adımlara dikkat eden bir annedir. Cemal ise sosyal, geçmişinden kurtulmak isteyen gamsız bir adamdır. Bu zıt karakterli ikilinin tanışması önce kavgalı olacaksa da zamanla hüzünlü bir aşka dönüşecektir. Geçmişlerinin derinlerine indiklerinde ikisinin de ikinci bir şansa ihtiyacı olduğu ortaya çıkar.
FRAGMAN
MEZUNİYET
IMDb puanı: 7.8
Orijinal adı: Bacalaureat (Graduation)
Tür: Dram
Yönetmen: Cristian Mungiu
Oyuncular: Adrian Titieni, Maria-Victoria Dragus, Rares Andrici
Ülke: Belçika, Fransa, Romanya
KONU
Romeo Aldea, Transylvania'da ufak bir dağ kasabasında yaşayan doktor bir babadır ve kızı Eliza'yı 18 yaşına geldiğinde onu okutmak için yurtdışına göndereceği idealiyle büyütür. Planları gerçekleşmek üzeredir. Eliza İngiltere'de psikoloji okumak için burs kazanır. Tek yapması gereken final sınavlarını geçmektir ki bu da aslında başarılı öğrenci için sadece bir formaliteden ibarettir. İlk yazılı sınavından bir önceki gün, Eliza tüm geleceğini riske atan bir saldırıya uğrar. Şimdi Romeo, bir karar vermek zorundadır. Durumu çözmek için birkaç yol vardır ancak hiçbiri kızına öğrettiği prensiplerle uyuşmamaktadır.
FRAGMAN
BİR ŞEY DEĞİLİM
Tür: Komedi
Yönetmen: Muharrem Özabat
Oyuncular: Rıza Sönmez, Levent Ülgen, Numan Çakır, Ümit Çırak
KONU
Mahmut, genç bir tiyatro oyuncusudur. Zor günler geçirmektedir. İkinci sınıf sinema filmine çağrılır. Kötü adam karakterini oynayacaktır. Acemi de olsa oyunculuğunu gösterir. Filmin Jön'ü Mahmut'un tiyatrocu olmasını kıskanır ve kovulması için üstüne gider. Mahmut yaşayabilmek ve karnını doyurabilmek için itilip kakılmalara istemeden tepkisiz kalır. Bu tepkisizliği kız arkadaşı ile tartışma nedeni olur. Kız, Mahmut'u terk eder ve gece vakti tek başına eve gitmeye kalkar. Beyoğlu sokakları güvenli değildir. Serap iki gaspçının saldırısına uğrar, tecavüze kalkışırlar. Mahmut fark ettirmeden kızı takip etmiştir ve olaya müdahale eder. Kızı kurtarır, eline geçirdiği sopayla gaspçılarla boğuşur. Yere serdiği gaspçıyı yerde baygın bırakıp gider. Mahmut gazetelerin baş sayfalarında kapak olur. Kadınları öldüren bir seri katili öldürmüştür. Mahmut kahramanlaşır ama içeride Mahmut baskı ve işkence görmektedir. Yapımcı Azmi Mahmut'u çok iyi karşılar, yeni anlaşmalar yapar. Kötü adam karakteri iyi adama dönüşerek yarım kalan film tamamlanacaktır. Her şey iyi ve hızlı giderken gerçek katilin kimliği basında açıklanınca Mahmut için yıkım olur. Mahmut meşhur olmak için yalan söyleyen sahtekar bir oyuncu haline gelir.
FRAGMAN
ADAM MISIN!
Tür: Komedi
Yönetmen: Emir Khalilzadeh
Oyuncular: Sinan Engin, Ahmet Çakar, Ertem Şener
KONU
Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz ve Ertem Şener'den oluşan Beyaz Futbol ekibi sevenleri ile buluşmak üzere bir sponsorun organize ettiği tatile çıkar. Tatil için gittikleri otelde kendilerini karşılayacak olan bu sponsora bir türlü ulaşamazlar ve hiç kimse onlarla ilgilenmez. Oteli terk etmek üzereyken kendisini "çok orijinal bir kötü" olarak takdim eden bir adamın tuzağına düşerler. Bu kötü adam "Rezil rüsva olmanız için sizinle oynayacağım" diyerek onlara birbirinden absürt ve komik görevler verir. Ekip "Kimse bizimle oynayamaz" diye hemen posta koyar. Ama fark etmedikleri bir şey vardır. Abdülkerim Durmaz kaçırılmıştır. Ekibin başına gelenler, onları bambaşka bir maceraya sürükler.
FRAGMAN
ÖLÜM ALFABESİ: KÖTÜLÜĞÜN BAŞLANGICI
IMDb Puanı: 6.4
Tür: Korku
Orijinal adı: Ouija: Origin of Evil
Yönetmen: Mike Flanagan
Oyuncular: Henry Thomas, Elizabeth Reaser, Parker Mack
Ülke: ABD
KONU
1965 yılında Los Angeles'ta yaşayan bekar bir anne ve iki kızı kötü bir ruhu istemeden evlerine kabul eder. Küçük kızın bu kötü ruh tarafından esir alınmasıyla, onu kurtarmak ve kötü ruhu geri göndermek için aile görülmemiş korkularla yüzleşecektir.