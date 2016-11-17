Bu hafta 7 yeni film vizyonda!

İKİNCİ ŞANS

Tür: Romantik, Dram

Yönetmen: Özcan Deniz

Oyuncular: Füsun Erbulak, Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay

KONU

Matematik öğretmeni olan çok güzel bir kadın Yasemin ile et restoranı sahibi karizmatik gurme Cemal'in yolları kesişir. Yasemin geçmişte yaşadığı yanlış evliliğin yaralarını sarmaya çalışan, attığı adımlara dikkat eden bir annedir. Cemal ise sosyal, geçmişinden kurtulmak isteyen gamsız bir adamdır. Bu zıt karakterli ikilinin tanışması önce kavgalı olacaksa da zamanla hüzünlü bir aşka dönüşecektir. Geçmişlerinin derinlerine indiklerinde ikisinin de ikinci bir şansa ihtiyacı olduğu ortaya çıkar.

FRAGMAN

MEZUNİYET

IMDb puanı: 7.8

Orijinal adı: Bacalaureat (Graduation)

Tür: Dram

Yönetmen: Cristian Mungiu

Oyuncular: Adrian Titieni, Maria-Victoria Dragus, Rares Andrici

Ülke: Belçika, Fransa, Romanya

KONU

Romeo Aldea, Transylvania'da ufak bir dağ kasabasında yaşayan doktor bir babadır ve kızı Eliza'yı 18 yaşına geldiğinde onu okutmak için yurtdışına göndereceği idealiyle büyütür. Planları gerçekleşmek üzeredir. Eliza İngiltere'de psikoloji okumak için burs kazanır. Tek yapması gereken final sınavlarını geçmektir ki bu da aslında başarılı öğrenci için sadece bir formaliteden ibarettir. İlk yazılı sınavından bir önceki gün, Eliza tüm geleceğini riske atan bir saldırıya uğrar. Şimdi Romeo, bir karar vermek zorundadır. Durumu çözmek için birkaç yol vardır ancak hiçbiri kızına öğrettiği prensiplerle uyuşmamaktadır.

FRAGMAN





BİR ŞEY DEĞİLİM

Tür: Komedi

Yönetmen: Muharrem Özabat

Oyuncular: Rıza Sönmez, Levent Ülgen, Numan Çakır, Ümit Çırak

KONU

Mahmut, genç bir tiyatro oyuncusudur. Zor günler geçirmektedir. İkinci sınıf sinema filmine çağrılır. Kötü adam karakterini oynayacaktır. Acemi de olsa oyunculuğunu gösterir. Filmin Jön'ü Mahmut'un tiyatrocu olmasını kıskanır ve kovulması için üstüne gider. Mahmut yaşayabilmek ve karnını doyurabilmek için itilip kakılmalara istemeden tepkisiz kalır. Bu tepkisizliği kız arkadaşı ile tartışma nedeni olur. Kız, Mahmut'u terk eder ve gece vakti tek başına eve gitmeye kalkar. Beyoğlu sokakları güvenli değildir. Serap iki gaspçının saldırısına uğrar, tecavüze kalkışırlar. Mahmut fark ettirmeden kızı takip etmiştir ve olaya müdahale eder. Kızı kurtarır, eline geçirdiği sopayla gaspçılarla boğuşur. Yere serdiği gaspçıyı yerde baygın bırakıp gider. Mahmut gazetelerin baş sayfalarında kapak olur. Kadınları öldüren bir seri katili öldürmüştür. Mahmut kahramanlaşır ama içeride Mahmut baskı ve işkence görmektedir. Yapımcı Azmi Mahmut'u çok iyi karşılar, yeni anlaşmalar yapar. Kötü adam karakteri iyi adama dönüşerek yarım kalan film tamamlanacaktır. Her şey iyi ve hızlı giderken gerçek katilin kimliği basında açıklanınca Mahmut için yıkım olur. Mahmut meşhur olmak için yalan söyleyen sahtekar bir oyuncu haline gelir.

FRAGMAN













ADAM MISIN!

Tür: Komedi

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Oyuncular: Sinan Engin, Ahmet Çakar, Ertem Şener

KONU

Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz ve Ertem Şener'den oluşan Beyaz Futbol ekibi sevenleri ile buluşmak üzere bir sponsorun organize ettiği tatile çıkar. Tatil için gittikleri otelde kendilerini karşılayacak olan bu sponsora bir türlü ulaşamazlar ve hiç kimse onlarla ilgilenmez. Oteli terk etmek üzereyken kendisini "çok orijinal bir kötü" olarak takdim eden bir adamın tuzağına düşerler. Bu kötü adam "Rezil rüsva olmanız için sizinle oynayacağım" diyerek onlara birbirinden absürt ve komik görevler verir. Ekip "Kimse bizimle oynayamaz" diye hemen posta koyar. Ama fark etmedikleri bir şey vardır. Abdülkerim Durmaz kaçırılmıştır. Ekibin başına gelenler, onları bambaşka bir maceraya sürükler.