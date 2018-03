Bu hafta 7 yeni film vizyonda!

Bu hafta 7 yeni film vizyona giriyor. Haftanın öne çıkan filmleri, uzun zamandır merakla beklenen, Harry Potter serisinin yan kitaplarından birisi olan Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? ve Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ı Asmalı Konak: Hayat filminden sonra yeniden beyazperdede buluşturan İkinci Şans. Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? bu senenin büyük bir heyecan yaratan ve sonbaharda kesinlikle izlenmesi gereken filmlerin arasında gösterilen bir filmdi. Sonunda vizyona giriyor ve oyuncu kadrosunda Eddie Redmayne, Colin Farrell ve Ezra Miller gibi oldukça ünlü isimleri barındırıyor. İkinci Şans ise Türk aşk filmleri içerisinde, Özcan Deniz'in tekrar ismini duymamızı sağlıyor. Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Doctor Strange, Dağ 2, Geliş gibi filmlerin yankısı sürerken sonbaharda vizyonun ne kadar yüksek tempoda geçeceği kendin belli etmeye başladı. İşte bu haftanın filmleri...

FANTASTİK CANAVARLAR NELERDİR, NEREDE BULUNURLAR?

IMDb Puanı: 8.3

Orijinal Adı: Fantastic Beasts and Where to Find Them

Tür: Fantastik, Aile, Macera

Yönetmen: David Yates

Oyuncular: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Colin Farrell, Ezra Miller

Ülke: ABD

KONU

Harry Potter filmlerinden tanıdığımız yönetmen David Yates'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, Newt Scamander'ın büyülü bavulundaki nesli tükenmekte olan sihirli yaratıkların, bavulun içerisinden kaçarak Amerika sokaklarına taşması sonrası yaşanan maceraları anlatıyor.

