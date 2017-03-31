Bu hafta 7 yeni film vizyonda!

KABUKTAKİ HAYALET

IMDb Puanı: 6.9

Orijinal adı: Ghost in the Shell

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon

Yönetmen: Rupert Sanders

Oyuncular: Scarlett Johansson , Michael Pitt , Takeshi Kitano

Ülke: ABD

KONU

Film, 9. Birlik özel görev gücünün başında yer alan, özel operasyonlardan sorumlu benzersiz insan-sayborg hibritin hikâyesini konu alıyor. Kendisini en tehlikeli suçluları durdurmaya adamış olan 9. Birlik, tek amacı Hanka Robotic'in siber teknolojideki girişimlerini yok etmek olan bir düşmanla karşı karşıyadır.

AŞK UYKUSU

Tür: Dram

Yönetmen: Nilüfer Yenidoğan Özmekik

Oyuncular: Gökçe Bahadır , Hasan Küçükçetin , Hande Subaşı

KONU

Aldatılan bir kadın dağılan evliliğini toparlamak ve eşini tekrar elde etmek için uğraşırken bir yandan da aldatılmanın psikolojik yıkıntısından kurtulmaya çalışıyor.

FRAGMAN

SARIKAMIŞ ÇOCUKLARI

Tür: Dram

Yönetmen: Can Ulkay, Mutlu Karadoğan

Oyuncular: Burç Kümbetlioğlu, Sılay Ünal, Cengiz Hayta

KONU

Yıl 1915... Mehmet ve Yusuf babalarının Sarıkamış'ta yaşadıkları köyde çeteciler tarafından öldürülmesinden sonra Sarıkamış cephesinde savaşan abilerine ulaşmanın yollarını ararlar. Cepheye, yaşadıkları köyden bir grup mehmetçiğin gideceğini öğrenince mehmetçikle beraber yola çıkıp cepheye ulaşmaya karar verirler.













SARIKAMIŞ ÇOCUKLARI SEANSLAR FRAGMAN

UMUT BAHÇESİ

IMDb Puanı: 7.2

Orijinal Adı: The Zookeeper's Wife

Tür: Dram, Biyografi

Yönetmen: Niki Caro

Oyuncular: Jessica Chastain, Daniel Brühl, Johan Heldenbergh

Ülke: ABD

KONU

Jessica Chastain'in başrolünde yer aldığı The Zookeeper's Wife, Nazi istilası sırasında Varşova HayvanaJessica Chastain'in başrolünde yer aldığı The Zookeeper's Wife, Nazi istilası sırasında Varşova Hayvanat Bahçesi'nden yüzlerce insan ve hayvanın kurtarılmasını sağlayan Antonina ve Jan Zabinski çiftinin hikâyesini ele alıyor.

FRAGMAN

FRAGMAN







UMUTBAHÇESİSEANSLAR











NOCTURAMA: PARİS YANIYOR

IMDb Puanı: 6.7

Orijinal adı: Nocturama

Tür: Gerilim

Yönetmen: Bertrand Bonello

Oyuncular: Finnegan Oldfield, Hamza Meziani, Manal Issa

Ülke: Almanya, Belçika, Fransa

KONU

Sıradan bir Paris sabahı, hareketli bir gün… Yaşları henüz 20 bile olmayan on genç… Sıra dışı olan tek şey ise sevgilileri ile buluşmak yerine Paris'in dört bir yanına bombalar döşüyor olmaları. Huzur içindeki Paris halkı beklenmedik bir gürültü ile sarsılmıştır. Şehrin bir çok yeri bombalı saldırı sonrası cayır cayır yanmakta ve tüm dünya olan biteni adeta bir gösteriymişçesine izlemektedir. Gençler yakalanacaklarını hiç düşünmeden arkadaşlarının yardımı ile geceyi geçirmek üzere lüks bir alışveriş merkezinde saklanırlar. Hayat, yaşamın değerini bilmeyen bu on genç insana ölümün bedelini gösterecektir.

FRAGMAN

BİZ SİZE DÖNERİZ

Tür: Komedi, Gençlik

Yönetmen: Doğa Can Anafarta

Oyuncular: Hande Soral, Çağlar Ertuğrul, Fırat Albayram

KONU

Bir iş görüşmesi en fazla ne kadar kötü gidebilir? İş görüşmesine gidip iş görüşmemeyi başarmak mümkün müdür? 4 TL benzinle bir araç ne kadar yol gidebilir? Ya da sadece gidebilir mi? Bir insan kendisine hiç dönülmeden "Biz size döneriz." cevabını en fazla kaç kez duyabilir? İş bir aşk mıdır yoksa aşk bir iş midir?

Filmde, işte bunlar gibi, insanlığın yüzyıllardır kendi kendine sorduğu birçok sorunun cevabı aranıyor.













BİZ SİZE DÖNERİZ SEANSLAR FRAGMAN

PATRON BEBEK

IMDb Puanı: 5.7

Orijinal adı: Boss Baby

Yönetmen: Tom McGrath

Ülke: ABD

KONU

Bu ailede kimin patron olduğu bellidir. Küçük kardeşinin doğduğu günden beri (Takside ve takım elbiseli), yedi yaşındaki Tim, bu hızlı konuşan ve çanta taşıyan bebeğin bir bela olduğunu biliyordur. Tim, ailesinin sevgisini geri kazanmaya çalışırken giriştiği görevde dünyadaki sevginin dengesini bozabilecek bir planın içinde olduğunu fark eder ve tüm bunların merkezinde olan sırnaşık kardeşinden başkası değildir. Şimdi gerçek birer kardeş gibi bir araya gelmeli bu alçak entrikaya bir son vermeli, ailelerini kurtarmalı ve dünyadaki dengeyi sağlayarak, sevginin sonsuz güç olduğunu kanıtlamalılar.















PATRON BEBEK SEANSLAR FRAGMAN









