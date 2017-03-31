Bu hafta 7 yeni film vizyonda!

Film, 9. Birlik özel görev gücünün başında yer alan, özel operasyonlardan sorumlu benzersiz insan-sayborg hibritin hikâyesini konu alıyor. Kendisini en tehlikeli suçluları durdurmaya adamış olan 9. Birlik, tek amacı Hanka Robotic'in siber teknolojideki girişimlerini yok etmek olan bir düşmanla karşı karşıyadır.
FRAGMAN
AŞK UYKUSU
Tür: Dram
Yönetmen: Nilüfer Yenidoğan Özmekik
Oyuncular: Gökçe Bahadır , Hasan Küçükçetin , Hande Subaşı
KONU
Aldatılan bir kadın dağılan evliliğini toparlamak ve eşini tekrar elde etmek için uğraşırken bir yandan da aldatılmanın psikolojik yıkıntısından kurtulmaya çalışıyor.
FRAGMAN
SARIKAMIŞ ÇOCUKLARI
Tür: Dram
Yönetmen: Can Ulkay, Mutlu Karadoğan
Oyuncular: Burç Kümbetlioğlu, Sılay Ünal, Cengiz Hayta
KONU
Yıl 1915... Mehmet ve Yusuf babalarının Sarıkamış'ta yaşadıkları köyde çeteciler tarafından öldürülmesinden sonra Sarıkamış cephesinde savaşan abilerine ulaşmanın yollarını ararlar. Cepheye, yaşadıkları köyden bir grup mehmetçiğin gideceğini öğrenince mehmetçikle beraber yola çıkıp cepheye ulaşmaya karar verirler.
UMUT BAHÇESİ
IMDb Puanı: 7.2
Orijinal Adı: The Zookeeper's Wife
Tür: Dram, Biyografi
Yönetmen: Niki Caro
Oyuncular: Jessica Chastain, Daniel Brühl, Johan Heldenbergh
Ülke: ABD
KONU
Jessica Chastain'in başrolünde yer aldığı The Zookeeper's Wife, Nazi istilası sırasında Varşova HayvanaJessica Chastain'in başrolünde yer aldığı The Zookeeper's Wife, Nazi istilası sırasında Varşova Hayvanat Bahçesi'nden yüzlerce insan ve hayvanın kurtarılmasını sağlayan Antonina ve Jan Zabinski çiftinin hikâyesini ele alıyor.
FRAGMAN
UMUTBAHÇESİSEANSLAR
NOCTURAMA: PARİS YANIYOR
IMDb Puanı: 6.7
Orijinal adı: Nocturama
Tür: Gerilim
Yönetmen: Bertrand Bonello
Oyuncular: Finnegan Oldfield, Hamza Meziani, Manal Issa
Ülke: Almanya, Belçika, Fransa
KONU
Sıradan bir Paris sabahı, hareketli bir gün… Yaşları henüz 20 bile olmayan on genç… Sıra dışı olan tek şey ise sevgilileri ile buluşmak yerine Paris'in dört bir yanına bombalar döşüyor olmaları. Huzur içindeki Paris halkı beklenmedik bir gürültü ile sarsılmıştır. Şehrin bir çok yeri bombalı saldırı sonrası cayır cayır yanmakta ve tüm dünya olan biteni adeta bir gösteriymişçesine izlemektedir. Gençler yakalanacaklarını hiç düşünmeden arkadaşlarının yardımı ile geceyi geçirmek üzere lüks bir alışveriş merkezinde saklanırlar. Hayat, yaşamın değerini bilmeyen bu on genç insana ölümün bedelini gösterecektir.
FRAGMAN
BİZ SİZE DÖNERİZ
Tür: Komedi, Gençlik
Yönetmen: Doğa Can Anafarta
Oyuncular: Hande Soral, Çağlar Ertuğrul, Fırat Albayram
KONU
Bir iş görüşmesi en fazla ne kadar kötü gidebilir? İş görüşmesine gidip iş görüşmemeyi başarmak mümkün müdür? 4 TL benzinle bir araç ne kadar yol gidebilir? Ya da sadece gidebilir mi? Bir insan kendisine hiç dönülmeden "Biz size döneriz." cevabını en fazla kaç kez duyabilir? İş bir aşk mıdır yoksa aşk bir iş midir?
Filmde, işte bunlar gibi, insanlığın yüzyıllardır kendi kendine sorduğu birçok sorunun cevabı aranıyor.
PATRON BEBEK
IMDb Puanı: 5.7
Orijinal adı: Boss Baby
Yönetmen: Tom McGrath
Ülke: ABD
KONU
Bu ailede kimin patron olduğu bellidir. Küçük kardeşinin doğduğu günden beri (Takside ve takım elbiseli), yedi yaşındaki Tim, bu hızlı konuşan ve çanta taşıyan bebeğin bir bela olduğunu biliyordur. Tim, ailesinin sevgisini geri kazanmaya çalışırken giriştiği görevde dünyadaki sevginin dengesini bozabilecek bir planın içinde olduğunu fark eder ve tüm bunların merkezinde olan sırnaşık kardeşinden başkası değildir. Şimdi gerçek birer kardeş gibi bir araya gelmeli bu alçak entrikaya bir son vermeli, ailelerini kurtarmalı ve dünyadaki dengeyi sağlayarak, sevginin sonsuz güç olduğunu kanıtlamalılar.