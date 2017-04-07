Bu hafta 7 yeni film vizyonda!

KOCA DÜNYA

Tür: Dram

Yönetmen: Reha Erdem

Oyuncular: Ecem Uzun, Berke Karaer, Melisa Akman

KONU

Anne babalarının sorumluluğunu üstlenemediği, belki de istemediği iki çocuk koca dünyada nasıl hayatta kalır? Büyümek kurtuluş mudur yoksa hayatın daha da zalim yüzleriyle karşılaşmalara mı gebedir? Yetimhane duvarları gözlerden sakladıkları çocuklar için bir hapishanenin aşılmaz duvarları mıdır yoksa onları dışarıdaki karanlık, kocaman dünyadan korumakta mıdır?





Ali ile Zuhal yetimhanede büyümüş iki gençtir. Kardeş oldukları söylenir. Öyle değilse bile geçen zaman ve sahipsizlikleri onları kardeş gibi yakınlaştırmıştır. Film Ali ile Zuhal'in yetimhane dışındaki koca dünyanın kucağına savunmasız fırlatılıp atıldıkları sırada başlar. Ali ve Zuhal, yetimhaneden çıkıp bu koca dünyaya attıkları ilk adımda suçla tanışırlar. Onlar için artık insanlar arasında yaşamak olanaksız hale gelmiştir; sığındıkları orman, onlar için bir tür ıssız adaya dönüşür. Medeni dünyadan dışarıya fırlatılıp atılan iki çocuk, insanlığın tüm serüvenini burada sil baştan yaşayacaktır.













KOCA DÜNYA SEANSLAR











FRAGMAN

BORDO BERELİLER SURİYE Tür: Dram, Macera, Aksiyon Yönetmen: Erhan Baytimur Oyuncular: Cenk Ertan , Sedat Mert , Erdoğan Yaprak KONU Film, 2015'in Eylül ayında Hakkari Dağlıca' da 16 askeri şehit eden PKK'lıları yakalamak için bölgeye getirilen ve 'dön' emri almamak için telsizlerini kapatan bordo berelilerin yaptığı operasyonla birlikte başlıyor. Ekip, daha sonra Yüzbaşı Mehmet ve komutasındaki ekiple birlikte Suriye'de, Türk sınır güvenliğini tehdit eden bir terör örgütünün başındaki "Çöl İmamı" lakaplı Ebu Salim'i yok etmeye çalışıyor. Daha sonra bu terör örgütüne destek olan yapının FETÖ olduğu anlaşılıyor ve filmde bu kişilere karşı bir mücadeleye girişiliyor. FRAGMAN







BORDO BERELİLER SURİYE SEANSLAR

SÜMELA'NIN ŞİFRESİ 3 CÜNYOR TEMEL

Tür: Komedi

Yönetmen: Adem Kılıç

Oyuncular: Ayşegül Günay , Salih Kalyon , Çetin Altay

KONU

Cünyor Temel, tıpkı babası Temel Sözer gibi kısmetsiz ve hayalperest bir Trabzonludur. Babasından kalan 10 milyon lira borcu, reddi miras şansı varken 'bari öteki dünya da alacaklılarla boğuşmasın' diye kabul eden Cünyor Temel, şehrin en büyük müteahhiti Cemal Karkas'ın Arap ortağı Cabir El Kurabiyye ile birlikte girdiği Hamsiland Towers inşaatına karşı çıkmaktadır. Çünkü bu inşaat, Trabzon ve Trabzonsporlular için çok önemli olan tarihi bir semt sahasının üzerine kurulacaktır. Şehrin geri kalanı gibi sessiz kalmayı reddeden Cünyor Temel, arkadaşları Şato ve Oğuzubillah ile birlikte bu inşaatı durdurma ve tarihi önemdeki bu toprak sahayı kurtarma planı yaparlar. Plan; Cabir El Kurabiyyye'yi kaçırmak, onu kimsenin bulamaması için Trabzon yaylalarında birkaç gün misafir etmek, bu süre de Temel'in Cabir El Kurabbiye kılığına girerek, Cemal Karkas'la görüşmesi ve bu inşaatı birkaç sene geri atmayı kabul ettirmesini içermektedir. Temel'in sevdiği kızın trilyonluk inşaat işini bozduğu müteahhit Cemal Karkas'ın kızı çıkması da işleri iyice karıştırır.

FRAGMAN













SÜMELA'NIN ŞİFRESİ 3 CÜNYOR TEMEL SEANSLAR

ŞEYTANİ

IMDb Puanı: 3.7

Orijinal Adı: Satanic

Tür: Korku

Yönetmen: Jeffrey G. Hunt

Oyuncular: Sarah Hyland , Steven Krueger , Justin Chon

Ülke: ABD

KONU

Chloe, David, Seth ve Elise, Los Angeles'ta eskiden satanist ayinlerin yapıldığı ve lanetli olduğuna inanılan bir mahallede dolaşırken, bir kızı öldürülmek üzere olduğu bir ayinden kurtarırlar. Bu gizemli kızla birlikte ruh çağırmaya karar veren gençler, şeytani bir ruhun ortaya çıkmasıyla kendilerini doğaüstü, tehlikeli ve korku dolu olayların içinde bulurlar.

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ŞİRİNLER KAYIP KÖY

Tür:Komedi, Aile

Yönetmen: Kelly Asbury

Ülke: ABD

KONU

Şirine, Gözlüklü, Sakar ve Güçlü Şirin beraberce sihirli yaratıklarla dolu Yasak Orman'daki gizemli bir kayıp köyü, büyücü Gargamel'den önce bulmak zorundadırlar. Kahramanlarımız, aksiyon ve tehlike dolu bu serüvende, Şirinler tarihinin en büyük sırrını keşfederler.

FRAGMAN











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BARAKA

IMDb Puanı: 6.6

Orijinal adı: The Shack

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Stuart Hazeldine

Oyuncular: Sam Worthington , Tim McGraw , Radha Mitchell

Ülke: ABD

KONU

New York Times'ın çok satan romanından uyarlanan Baraka, bizi bir babanın moral verici manevi yolculuğuna çıkarıyor. Bir aile trajedisi yaşadıktan sonra Mack Phillips'in (Sam Worthington) düştüğü derin depresyon, onu en içteki inancını sorgular hale getirir. Bu inanç kriziyle yüz yüze geldiğinde, Oregon vahşi doğasının derinlerinde terk edilmiş bir barakaya gitmesi için onu teşvik eden gizemli bir mektup alır. Şüphelerine rağmen Mack barakaya gider ve Papa (Octavia Spencer) adlı bir kadının liderlik ettiği esrarengiz üç yabancıyla karşılaşır. Bu toplantı sayesinde Mack, yaşadığı trajediyi anlama biçimini ve sonsuza dek hayatını değiştirecek önemli gerçeği bulur.

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BARAKA SEANSLAR

AŞKIN KRALLIĞI

IMDb Puanı: 6.7

Tür: Romantik, Dram, Biyografi

Orijinal adı: A United Kingdom

Yönetmen: Amma Asante

Oyuncular: Rosamund Pike , David Oyelowo , Tom Felton

Ülke: İngiltere

KONU

Parlak bir hukuk öğrencisi olan Afrikalı Seretse Khama, 1947 yılında Londra'da bir partide Ruth Williams ile tanışır. İkisi de cazdan hoşlanır ve ortak bir mizah anlayışları vardır. İlk görüşte aşık olurlar. Birkaç hafta sonra evlenmeye karar verirler…

Bechuanaland'ın yeni kralı adayı Seretse'nin, beyaz bir kadını eşi olarak halkına kabul ettirmesi kolay olmayacaktır. En çok da amcasına. Ruth'un da ailesini ikna etmesi kolay olmayacaktır.

Aşkları tüm dünya gündemine oturan ikili, aşkları uğruna, siyasi çıkarları için bu evliliğe karşı olan İngiliz hükümetinden politik manevralarıyla mücadele etmek zorunda kalacaktır.

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AŞKIN KRALLIĞI SEANSLAR