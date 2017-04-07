Bu hafta 7 yeni film vizyonda!

KOCA DÜNYA
BORDO BERELİLER SURİYE SEANSLAR
SÜMELA'NIN ŞİFRESİ 3 CÜNYOR TEMEL
Tür: Komedi
Yönetmen: Adem Kılıç
Oyuncular: Ayşegül Günay , Salih Kalyon , Çetin Altay
KONU
Cünyor Temel, tıpkı babası Temel Sözer gibi kısmetsiz ve hayalperest bir Trabzonludur. Babasından kalan 10 milyon lira borcu, reddi miras şansı varken 'bari öteki dünya da alacaklılarla boğuşmasın' diye kabul eden Cünyor Temel, şehrin en büyük müteahhiti Cemal Karkas'ın Arap ortağı Cabir El Kurabiyye ile birlikte girdiği Hamsiland Towers inşaatına karşı çıkmaktadır. Çünkü bu inşaat, Trabzon ve Trabzonsporlular için çok önemli olan tarihi bir semt sahasının üzerine kurulacaktır. Şehrin geri kalanı gibi sessiz kalmayı reddeden Cünyor Temel, arkadaşları Şato ve Oğuzubillah ile birlikte bu inşaatı durdurma ve tarihi önemdeki bu toprak sahayı kurtarma planı yaparlar. Plan; Cabir El Kurabiyyye'yi kaçırmak, onu kimsenin bulamaması için Trabzon yaylalarında birkaç gün misafir etmek, bu süre de Temel'in Cabir El Kurabbiye kılığına girerek, Cemal Karkas'la görüşmesi ve bu inşaatı birkaç sene geri atmayı kabul ettirmesini içermektedir. Temel'in sevdiği kızın trilyonluk inşaat işini bozduğu müteahhit Cemal Karkas'ın kızı çıkması da işleri iyice karıştırır.
FRAGMAN
SÜMELA'NIN ŞİFRESİ 3 CÜNYOR TEMEL SEANSLAR
ŞEYTANİ
IMDb Puanı: 3.7
Orijinal Adı: Satanic
Tür: Korku
Yönetmen: Jeffrey G. Hunt
Oyuncular: Sarah Hyland , Steven Krueger , Justin Chon
Ülke: ABD
KONU
Chloe, David, Seth ve Elise, Los Angeles'ta eskiden satanist ayinlerin yapıldığı ve lanetli olduğuna inanılan bir mahallede dolaşırken, bir kızı öldürülmek üzere olduğu bir ayinden kurtarırlar. Bu gizemli kızla birlikte ruh çağırmaya karar veren gençler, şeytani bir ruhun ortaya çıkmasıyla kendilerini doğaüstü, tehlikeli ve korku dolu olayların içinde bulurlar.
FRAGMAN
ŞEYTANİ SEANSLAR
ŞİRİNLER KAYIP KÖY
Tür:Komedi, Aile
Yönetmen: Kelly Asbury
Ülke: ABD
KONU
Şirine, Gözlüklü, Sakar ve Güçlü Şirin beraberce sihirli yaratıklarla dolu Yasak Orman'daki gizemli bir kayıp köyü, büyücü Gargamel'den önce bulmak zorundadırlar. Kahramanlarımız, aksiyon ve tehlike dolu bu serüvende, Şirinler tarihinin en büyük sırrını keşfederler.
FRAGMAN
BARAKA
IMDb Puanı: 6.6
Orijinal adı: The Shack
Tür: Korku, Gerilim
Yönetmen: Stuart Hazeldine
Oyuncular: Sam Worthington , Tim McGraw , Radha Mitchell
Ülke: ABD
KONU
New York Times'ın çok satan romanından uyarlanan Baraka, bizi bir babanın moral verici manevi yolculuğuna çıkarıyor. Bir aile trajedisi yaşadıktan sonra Mack Phillips'in (Sam Worthington) düştüğü derin depresyon, onu en içteki inancını sorgular hale getirir. Bu inanç kriziyle yüz yüze geldiğinde, Oregon vahşi doğasının derinlerinde terk edilmiş bir barakaya gitmesi için onu teşvik eden gizemli bir mektup alır. Şüphelerine rağmen Mack barakaya gider ve Papa (Octavia Spencer) adlı bir kadının liderlik ettiği esrarengiz üç yabancıyla karşılaşır. Bu toplantı sayesinde Mack, yaşadığı trajediyi anlama biçimini ve sonsuza dek hayatını değiştirecek önemli gerçeği bulur.
FRAGMAN
AŞKIN KRALLIĞI
IMDb Puanı: 6.7
Tür: Romantik, Dram, Biyografi
Orijinal adı: A United Kingdom
Yönetmen: Amma Asante
Oyuncular: Rosamund Pike , David Oyelowo , Tom Felton
Ülke: İngiltere
KONU
Parlak bir hukuk öğrencisi olan Afrikalı Seretse Khama, 1947 yılında Londra'da bir partide Ruth Williams ile tanışır. İkisi de cazdan hoşlanır ve ortak bir mizah anlayışları vardır. İlk görüşte aşık olurlar. Birkaç hafta sonra evlenmeye karar verirler…
Bechuanaland'ın yeni kralı adayı Seretse'nin, beyaz bir kadını eşi olarak halkına kabul ettirmesi kolay olmayacaktır. En çok da amcasına. Ruth'un da ailesini ikna etmesi kolay olmayacaktır.
Aşkları tüm dünya gündemine oturan ikili, aşkları uğruna, siyasi çıkarları için bu evliliğe karşı olan İngiliz hükümetinden politik manevralarıyla mücadele etmek zorunda kalacaktır.
FRAGMAN