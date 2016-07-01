Bu hafta 8 yeni film vizyonda!

THE BFG

IMDb Puanı: 7.3

Orijinal Adı: The Big Friendly Giant

Tür: Fantastik, Aile

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Bill Hader, Rebecca Hall, Mark Rylance

Ülke: ABD

KONU:

THE BFG insanları yemekten vazgeçen bir devin, yetimhanede yaşayan Sophie adındaki küçük kızla yaşadığı cesaret, dostluk ve macera dolu hikayesini konu alıyor.

ARINMA GECESİ: SEÇİM YILI

IMDb Puanı: 6.9

Orijinal Adı: The Purge 3

Tür: Korku

Yönetmen: ames DeMonaco

Oyuncular: Frank Grillo, Ethan Phillips, Raymond J. Barry

Ülke: ABD

KONU:

Arınma Gecesi serisi, üçüncü filmi "Arınma Gecesi: Seçim Yılı" ile devam ediyor. Filmde, Amerika'nın Yeni Kurucuları tarafından her yıl hayata geçirilen 12 saatlik anarşinin dehşet verici yeni bölümü gözler önüne seriliyor.

FRAGMAN









BİR KADIN + BİR ERKEK

IMDb Puanı: 6.2

Orijinal Adı: Un + une

Tür: Komedi, Aksiyon

Yönetmen: Claude Lelouch

Oyuncular: Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, Christopher Lambert

Ülke: Fransa

KONU:

Film, başarılı ve çekici bir film bestecisi olan Antoine'ın iş için Hindistan'a gidişini ve kendisiyle tam anlamıyla zıt bir karakterde olan Fransa Büyükelçisi'nin eşi olan Anna'ya âşık olmasını konu alıyor. İkili, karmaşık bir ilişkinin içerisine girer.

BABAANNEM

Tür: Dram

Yönetmen: Serkan Özarslan

Oyuncular: Tuna Kiremitçi, Özgül Koşar, Meral Çetinkaya

KONU:

Mehmet varlıklı bir ailenin çocuğudur. Bir gece trafik kazasında annesini ve babasını kaybeder. Başına gelen bu kötü olay aslında onun için çok zor bir sürecin başlangıcıdır. Mehmet bir süre sonra annesinin ve babasının yaptığı dolandırıcılıklar yüzünden her şeyini kaybeder ve bir gece hayatına son vermeyi dener. Hastanede gözlerini açtığında karşısında babannesiZehra hanımı bulur. Babaannesi ona bundan sonraki tüm hayatını onu iyileştirmeye adayacağını söyler. Zehra hanım Mehmet'i alarak babasından kalma İstanbul'daki derme çatma eve gelir. Ailesinin yaptıklarından utanan ve bununla başa çıkamadığı için intihar eden Mehmet iyileşebilecek midir?



















BABAANNEM SEANSLAR



HİTLER'E SUİKAST IMDb Puanı: 7.0 Tür: Dram, Biyografi, Macera Orijinal Adı: Elser Yönetmen: Fred Breinersdorfer Oyuncular: Christian Friedel, Katharina Schüttler, Burghart Klaussner Ülke: Almanya KONU Nazi dönemi Almanya'sında geçen film, yerleştirdiği bomba ile Adolf Hitler'i ve kurmaylarını havaya uçurmayı sadece 13 dakikayla kaçıran Georg Elser'in hikayesini anlatıyor. Yaklaşan Nazi tehlikesini herkesten önce fark eden, başkaları bilinçsizce emirlere itaat ederken ya da sus pus otururken harekete geçen bu esrarengiz adam kimdir? Diğer insanların görmezden geldiği bir şeyi görmüştür. Hitler'e Suikast, Nazi diktatörlüğünün her geçen gün gücüne güç kattığı bir dönemde imkansızı başarmaya çalışan bu adamın öyküsü anlatılıyor. FRAGMAN





FRAGMAN

FRAGMAN

HİTLER'E SUİKAST SEANSLAR

KÜÇÜK ŞÖVALYE TRENK

IMDb Puanı: 6.3

Tür: Animasyon

Orijinal Adı: Trenk, The Little Knight

Yönetmen: Anthony Power

Ülke: Almanya

KONU

Ortaçağ'da bir ejderha sorunu baş göstermiştir. Duke, bununla mücadele edecek birturnuva yapmak için kolları sıvamıştır. Kazananın bir dilek hakkı olacaktır. Köylerdenbirinde kendi halinde yaşayan Trenk'in babası haksızca zindana atılmıştır ve Trenkbabasını kurtarmak için savaşmayı öğrenmek zorundadır. Ejderha ile savaşmak için biraçık kollayan Trenk'in arkadaşı Zink turnuvaya katılır ama kaybeder. Babasının zindandaolması yüzünden de köyde güçlü erkek sayısı azalmıştır ve iş Trenk'e kalmıştır. Trenkbabasının yerine savaşmak zorundadır artık... Trenk ve arkadaşları kötü Wertolt tarafından kapana sıkıştırılan ejderha ile savaşmaya çalışırken bu ejderhanın hiç bilinmeyen bir yönünü keşfetmişlerdir.

FRAGMAN

MIDNIGHT SPECIAL

IMDb Puanı: 6.8

Tür: Dram, Bilim kurgu

Yönetmen: Jeff Nichols

Oyuncular: Kirsten Dunst, Sam Shepard, Michael Shannon

Ülke: ABD

KONU:

Oğlunun doğaüstü güçleri olduğunu öğrenen baba, ikisi için bir kaçış planlar.













MIDNIGHT SPECIAL SEANSLAR



ÜÇ HARFLİLER 3: KARABÜYÜ Tür: Korku Yönetmen: Alper Mestçi Oyuncular: Seda Oğuz, Deniz Gündoğdu, Özay Fecht KONU Anne ve babasını kaybettikten sonra çocukluğunun geçtiği eski evde oturmak istemeyen Alev, evini kiraya verir. Bu eve taşınan "tekinsiz" ve tuhaf kiracılar Alev, kızı Eda ve kocası Erol'un hayatlarını bir anda kabusa çevirir. Eve taşınan Dilek ve Kadir yeni evli bir çifttir. İkisinin de geçmişinde ürkütücü olaylar vardır ve farklı şekillerde Alev'in ailesine musallat olurlar. Alev rastlantı sonucu gittiği ve ''Ebced Hesabı'' yaparak ''Yıldızname'' falına bakan ürkütücü kadından, kiracıları hakkında bazı bilgiler öğrenir. Fakat öğrendiği şeyler Alev'in yaşadıklarını daha da kara bir kabusa dönüştürecektir. FRAGMAN







FRAGMAN

ÜÇ HARFLİLER 3: KARABÜYÜ SEANSLAR



