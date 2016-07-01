Bu hafta 8 yeni film vizyonda!

THE BFG insanları yemekten vazgeçen bir devin, yetimhanede yaşayan Sophie adındaki küçük kızla yaşadığı cesaret, dostluk ve macera dolu hikayesini konu alıyor.
FRAGMAN
ARINMA GECESİ: SEÇİM YILI
IMDb Puanı: 6.9
Orijinal Adı: The Purge 3
Tür: Korku
Yönetmen: ames DeMonaco
Oyuncular: Frank Grillo, Ethan Phillips, Raymond J. Barry
Ülke: ABD
KONU:
Arınma Gecesi serisi, üçüncü filmi "Arınma Gecesi: Seçim Yılı" ile devam ediyor. Filmde, Amerika'nın Yeni Kurucuları tarafından her yıl hayata geçirilen 12 saatlik anarşinin dehşet verici yeni bölümü gözler önüne seriliyor.
FRAGMAN
BİR KADIN + BİR ERKEK
IMDb Puanı: 6.2
Orijinal Adı: Un + une
Tür: Komedi, Aksiyon
Yönetmen: Claude Lelouch
Oyuncular: Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, Christopher Lambert
Ülke: Fransa
KONU:
Film, başarılı ve çekici bir film bestecisi olan Antoine'ın iş için Hindistan'a gidişini ve kendisiyle tam anlamıyla zıt bir karakterde olan Fransa Büyükelçisi'nin eşi olan Anna'ya âşık olmasını konu alıyor. İkili, karmaşık bir ilişkinin içerisine girer.
BABAANNEM
Tür: Dram
Yönetmen: Serkan Özarslan
Oyuncular: Tuna Kiremitçi, Özgül Koşar, Meral Çetinkaya
KONU:
Mehmet varlıklı bir ailenin çocuğudur. Bir gece trafik kazasında annesini ve babasını kaybeder. Başına gelen bu kötü olay aslında onun için çok zor bir sürecin başlangıcıdır. Mehmet bir süre sonra annesinin ve babasının yaptığı dolandırıcılıklar yüzünden her şeyini kaybeder ve bir gece hayatına son vermeyi dener. Hastanede gözlerini açtığında karşısında babannesiZehra hanımı bulur. Babaannesi ona bundan sonraki tüm hayatını onu iyileştirmeye adayacağını söyler. Zehra hanım Mehmet'i alarak babasından kalma İstanbul'daki derme çatma eve gelir. Ailesinin yaptıklarından utanan ve bununla başa çıkamadığı için intihar eden Mehmet iyileşebilecek midir?
FRAGMAN
HİTLER'E SUİKAST
IMDb Puanı: 7.0
Tür: Dram, Biyografi, Macera
Orijinal Adı: Elser
Yönetmen: Fred Breinersdorfer
Oyuncular: Christian Friedel, Katharina Schüttler, Burghart Klaussner
Ülke: Almanya
KONU
Nazi dönemi Almanya'sında geçen film, yerleştirdiği bomba ile Adolf Hitler'i ve kurmaylarını havaya uçurmayı sadece 13 dakikayla kaçıran Georg Elser'in hikayesini anlatıyor. Yaklaşan Nazi tehlikesini herkesten önce fark eden, başkaları bilinçsizce emirlere itaat ederken ya da sus pus otururken harekete geçen bu esrarengiz adam kimdir? Diğer insanların görmezden geldiği bir şeyi görmüştür.
Hitler'e Suikast, Nazi diktatörlüğünün her geçen gün gücüne güç kattığı bir dönemde imkansızı başarmaya çalışan bu adamın öyküsü anlatılıyor.
FRAGMAN
HİTLER'E SUİKAST SEANSLAR
KÜÇÜK ŞÖVALYE TRENK
IMDb Puanı: 6.3
Tür: Animasyon
Orijinal Adı: Trenk, The Little Knight
Yönetmen: Anthony Power
Ülke: Almanya
KONU
Ortaçağ'da bir ejderha sorunu baş göstermiştir. Duke, bununla mücadele edecek birturnuva yapmak için kolları sıvamıştır. Kazananın bir dilek hakkı olacaktır. Köylerdenbirinde kendi halinde yaşayan Trenk'in babası haksızca zindana atılmıştır ve Trenkbabasını kurtarmak için savaşmayı öğrenmek zorundadır. Ejderha ile savaşmak için biraçık kollayan Trenk'in arkadaşı Zink turnuvaya katılır ama kaybeder. Babasının zindandaolması yüzünden de köyde güçlü erkek sayısı azalmıştır ve iş Trenk'e kalmıştır. Trenkbabasının yerine savaşmak zorundadır artık... Trenk ve arkadaşları kötü Wertolt tarafından kapana sıkıştırılan ejderha ile savaşmaya çalışırken bu ejderhanın hiç bilinmeyen bir yönünü keşfetmişlerdir.
FRAGMAN
MIDNIGHT SPECIAL
IMDb Puanı: 6.8
Tür: Dram, Bilim kurgu
Yönetmen: Jeff Nichols
Oyuncular: Kirsten Dunst, Sam Shepard, Michael Shannon
Ülke: ABD
KONU:
Oğlunun doğaüstü güçleri olduğunu öğrenen baba, ikisi için bir kaçış planlar.
FRAGMAN
ÜÇ HARFLİLER 3: KARABÜYÜ
Tür: Korku
Yönetmen: Alper Mestçi
Oyuncular: Seda Oğuz, Deniz Gündoğdu, Özay Fecht
KONU
Anne ve babasını kaybettikten sonra çocukluğunun geçtiği eski evde oturmak istemeyen Alev, evini kiraya verir. Bu eve taşınan "tekinsiz" ve tuhaf kiracılar Alev, kızı Eda ve kocası Erol'un hayatlarını bir anda kabusa çevirir. Eve taşınan Dilek ve Kadir yeni evli bir çifttir. İkisinin de geçmişinde ürkütücü olaylar vardır ve farklı şekillerde Alev'in ailesine musallat olurlar. Alev rastlantı sonucu gittiği ve ''Ebced Hesabı'' yaparak ''Yıldızname'' falına bakan ürkütücü kadından, kiracıları hakkında bazı bilgiler öğrenir. Fakat öğrendiği şeyler Alev'in yaşadıklarını daha da kara bir kabusa dönüştürecektir.
FRAGMAN
ÜÇ HARFLİLER 3: KARABÜYÜ SEANSLAR