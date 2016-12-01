Bu hafta 8 yeni film vizyonda!

GÖRÜMCE

Tür: Komedi

Yönetmen: Kıvanç Baruönü

Oyuncular: Gupse Özay, Eda Ece, Buğra Gülsoy

KONU

Yeliz fazlaca düşkün olduğu erkek kardeşi Ahmet'le mutlu mesut yaşamaktadır. Fakat Ahmet bir kıza aşık olup evlenme teklifi edince dünyası başına yıkılır. Aman canım ne olacaktır, şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bunları da ayırabilir. Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip ayırma planlarına başlar. Bir tarafta Yeliz, bir tarafta Deniz ve her şeyden habersiz Deniz'i ablasının tuzaklarından korumaya çalışan Ahmet'i türlü komik maceralar beklemektedir.







BABAMIN KANATLARI

Tür: Dram

Yönetmen: Kıvanç Seze

Oyuncular: Musab Ekici, Menderes Samancılar, Tansel Öngel

KONU

İbrahim ve yeğeni Yusuf İstanbul'da lüks bir şantiyede çalışan inşaat işçileridir. İbrahim ileri seviyede akciğer kanseri olduğunu öğrenir. Yaşlı ve hasta İbrahim'in tersine Yusuf hırslı ve gelecek için umut dolu bir gençtir.

Zorlu ve güvenliksiz koşullarda çalışmalarının bir sonucu olarak bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybeder. Firma ise olayın hukuki sorumluluğunu atmak için ölen işçinin ailesine kan parası teklif eder. İbrahim bu olayı duyduğunda ailesini düşünmeye başlar. Depremzede olan ailesi de yeni bir ev sahibi olmaya hak kazanmış olsa da uzun yıllar sürecek taksitleri ödemek zorundadır. Ancak para yoktur. Kanseri İbrahim'i eninde sonunda ölüme götüreceği için aklında şu soru canlanır: Bir insanın hayatının değeri nedir ve bu neye mal olur?

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BABAMIN KANATLARI SEANSLAR KÜMES Tür: Dram Yönetmen: Ufuk Bayraktar Oyuncular: Hasibe Eren, Selen Domaç, Mehmet Dere KONU Saniye, kocası Süleyman, çocukları Hikmet, Yılmaz, Mehmet ve Asiye ile birlikte 1950'lerde dağ yamacına kurulmuş birkaç haneli bir köyde yaşamaktadırlar. Fakat ailenin derme çatma evlerindeki huzur yaşamı Saniye'nin vereme yakalanmasıyla derinden sarsılır. Saniye öleceğine o kadar inanır ki kendisinden sonra çocuklarına ve kocasına bakması için Sülayman'ı kısır bir kadınla evlenmeye ikna eder. Ama tedavi süreci başarılı geçer ve Saniye altı ay sonra evine sağlıklı bir kadın olarak geri döner. Bu ev artık iki kadının yuvası olacaktır... FRAGMAN







KÜMES SEANSLAR MAVİ BİSİKLET Tür: Dram Yönetmen: Ümit Köreken Oyuncular: Selim Kaya, Eray Kılıçarslan, Katya Shenkova KONU Ali (13), annesi ve kız kardeşi ile birlikte yaşamaktadır. Boş zamanlarında bir lastikçide çalışır. Haftalığını evin ihtiyaçları için annesine vermekte; bahşiş̧ olarak aldığı birkaç lirayı ise mavi bir bisiklet alabilmek için biriktirmektedir. Ali'nin babası kasabadaki çiftlikte çalıştığı bir gün yaşamını yitirmiştir. Fakat cesedi tren yolunda bulunmuştur. Olayın tek şahidi çiftliğin kâhyası Salim'dir. Ali'nin platonik aşkı Elif çocukların oyuyla seçilmiş̧ okul başkanıdır. Kahya Salim de kasabaya gelen torunu Hasan'ı okula kaydettirir. Kısa bir süre sonra okul müdürü Elif'in yerine okul başkanlığını Hasan'a verir. Elif'e haksızlık yapıldığını düşünen Ali, mavi bisiklet için biriktirdiği tüm parayı bu yolda feda etmeye karar verir. Arkadaşı Yusuf'un da yardımıyla büyük bir kampanya başlatır. FRAGMAN









MAVİ BİSİKLET SEANSLAR







KAHRAMAN ÖRDEK IMDb Puanı: 4.7 Orijinal Adı: Quackerz Tür: Animasyon Yönetmen: Viktor Lakisov Ülke: Çin, Rusya KONU Kahkaha ve macera dolu 3 boyutlu animasyonun hikâyesi bir adada geçiyor. Güneşin hep ışıldadığı, yemyeşil ağaçlarla kaplı bu ada o kadar güzeldir ki, bir gün yeşil başlı bir yaban ördeği sürüsü bu adayı Hawaii sanarak buraya iniş yapar. İki ördek sürüsü pek anlaşamaz. Efsaneye göre kahraman Güneş Ördeği, sürüyü ve adanın enerji kaynağı olan Güneş'i korumakla görevlidir. Fakat kötü kalpli bir cadı Güneş Ördeği'nin süper güçlerini öğrenince adaya gelerek onun peşine düşer. O güne kadar pek iyi anlaşamayan iki farklı ördek sürüsü, adayı korumak için arkadaş olmak ve güçlerini birleştirmek zorunda olduklarını anlayacaklardır. FRAGMAN



FRAGMAN