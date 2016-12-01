Bu hafta 8 yeni film vizyonda!

İbrahim ve yeğeni Yusuf İstanbul'da lüks bir şantiyede çalışan inşaat işçileridir. İbrahim ileri seviyede akciğer kanseri olduğunu öğrenir. Yaşlı ve hasta İbrahim'in tersine Yusuf hırslı ve gelecek için umut dolu bir gençtir.
Zorlu ve güvenliksiz koşullarda çalışmalarının bir sonucu olarak bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybeder. Firma ise olayın hukuki sorumluluğunu atmak için ölen işçinin ailesine kan parası teklif eder. İbrahim bu olayı duyduğunda ailesini düşünmeye başlar. Depremzede olan ailesi de yeni bir ev sahibi olmaya hak kazanmış olsa da uzun yıllar sürecek taksitleri ödemek zorundadır. Ancak para yoktur. Kanseri İbrahim'i eninde sonunda ölüme götüreceği için aklında şu soru canlanır: Bir insanın hayatının değeri nedir ve bu neye mal olur?
KÜMES
Tür: Dram
Yönetmen: Ufuk Bayraktar
Oyuncular: Hasibe Eren, Selen Domaç, Mehmet Dere
KONU
Saniye, kocası Süleyman, çocukları Hikmet, Yılmaz, Mehmet ve Asiye ile birlikte 1950'lerde dağ yamacına kurulmuş birkaç haneli bir köyde yaşamaktadırlar. Fakat ailenin derme çatma evlerindeki huzur yaşamı Saniye'nin vereme yakalanmasıyla derinden sarsılır. Saniye öleceğine o kadar inanır ki kendisinden sonra çocuklarına ve kocasına bakması için Sülayman'ı kısır bir kadınla evlenmeye ikna eder. Ama tedavi süreci başarılı geçer ve Saniye altı ay sonra evine sağlıklı bir kadın olarak geri döner. Bu ev artık iki kadının yuvası olacaktır...
FRAGMAN
MAVİ BİSİKLET
Tür: Dram
Yönetmen: Ümit Köreken
Oyuncular: Selim Kaya, Eray Kılıçarslan, Katya Shenkova
KONU
Ali (13), annesi ve kız kardeşi ile birlikte yaşamaktadır. Boş zamanlarında bir lastikçide çalışır. Haftalığını evin ihtiyaçları için annesine vermekte; bahşiş̧ olarak aldığı birkaç lirayı ise mavi bir bisiklet alabilmek için biriktirmektedir. Ali'nin babası kasabadaki çiftlikte çalıştığı bir gün yaşamını yitirmiştir. Fakat cesedi tren yolunda bulunmuştur. Olayın tek şahidi çiftliğin kâhyası Salim'dir.
Ali'nin platonik aşkı Elif çocukların oyuyla seçilmiş̧ okul başkanıdır. Kahya Salim de kasabaya gelen torunu Hasan'ı okula kaydettirir. Kısa bir süre sonra okul müdürü Elif'in yerine okul başkanlığını Hasan'a verir.
Elif'e haksızlık yapıldığını düşünen Ali, mavi bisiklet için biriktirdiği tüm parayı bu yolda feda etmeye karar verir. Arkadaşı Yusuf'un da yardımıyla büyük bir kampanya başlatır.
FRAGMAN
KAHRAMAN ÖRDEK
IMDb Puanı: 4.7
Orijinal Adı: Quackerz
Tür: Animasyon
Yönetmen: Viktor Lakisov
Ülke: Çin, Rusya
KONU
Kahkaha ve macera dolu 3 boyutlu animasyonun hikâyesi bir adada geçiyor. Güneşin hep ışıldadığı, yemyeşil ağaçlarla kaplı bu ada o kadar güzeldir ki, bir gün yeşil başlı bir yaban ördeği sürüsü bu adayı Hawaii sanarak buraya iniş yapar. İki ördek sürüsü pek anlaşamaz. Efsaneye göre kahraman Güneş Ördeği, sürüyü ve adanın enerji kaynağı olan Güneş'i korumakla görevlidir. Fakat kötü kalpli bir cadı Güneş Ördeği'nin süper güçlerini öğrenince adaya gelerek onun peşine düşer. O güne kadar pek iyi anlaşamayan iki farklı ördek sürüsü, adayı korumak için arkadaş olmak ve güçlerini birleştirmek zorunda olduklarını anlayacaklardır.
FRAGMAN