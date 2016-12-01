Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
1 Aralık 2016 16:19

Bu hafta 8 yeni film vizyonda!

Haftanın öne çıkan filmi, Brad Pitt ve Marion Cotillard'ı buluşturan Müttefik!

MÜTTEFİK


IMDb Puanı: 7.2
Orijinal adı: Allied
Tür: Romantik, Gerilim
Yönetmen: Robert Zemeckis
Oyuncular: Lizzy Caplan, Marion Cotillard, Brad Pitt
Ülke: ABD
KONU
Max (Brad Pitt) ve Marianne (Marion Cotillard), Casablanca'da gerçekleştirdikleri ölümcül bir görev sonrası evlenen iki ajandır. Max'in, eşinin bir Nazi ajanı olabileceğinden şüphelenip Marianne'i araştırmaya başlamasıyla evliliklerinin gidişatı da değişecektir.
FRAGMAN





KARANLIKLAR ÜLKESİ: KAN SAVAŞLARI
IMDb Puanı: 6.6
Orijinal adı: Underworld: Blood Wars
Tür: Korku, Bilim Kurgu, Aksiyon
Yönetmen: Anna Foerster
Oyuncular: Bradley James, Kate Beckinsale, Theo James
Ülke: ABD
KONU
Anna Foerster'in yönetmenliğini üstlendiği, Kate Beckinsale'in Selene'e yeniden can vereceği Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları, Lycan ve Vampir Savaşı arasında kalmış Selene'in hikâyesini anlatmaya devam ediyor.
FRAGMAN







GÖRÜMCE
Tür: Komedi
Yönetmen: Kıvanç Baruönü
Oyuncular: Gupse Özay, Eda Ece, Buğra Gülsoy
KONU
Yeliz fazlaca düşkün olduğu erkek kardeşi Ahmet'le mutlu mesut yaşamaktadır. Fakat Ahmet bir kıza aşık olup evlenme teklifi edince dünyası başına yıkılır. Aman canım ne olacaktır, şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bunları da ayırabilir. Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip ayırma planlarına başlar. Bir tarafta Yeliz, bir tarafta Deniz ve her şeyden habersiz Deniz'i ablasının tuzaklarından korumaya çalışan Ahmet'i türlü komik maceralar beklemektedir.
FRAGMAN








BABAMIN KANATLARI
Tür: Dram
Yönetmen: Kıvanç Seze
Oyuncular: Musab Ekici, Menderes Samancılar, Tansel Öngel
KONU
İbrahim ve yeğeni Yusuf İstanbul'da lüks bir şantiyede çalışan inşaat işçileridir. İbrahim ileri seviyede akciğer kanseri olduğunu öğrenir. Yaşlı ve hasta İbrahim'in tersine Yusuf hırslı ve gelecek için umut dolu bir gençtir.
Zorlu ve güvenliksiz koşullarda çalışmalarının bir sonucu olarak bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybeder. Firma ise olayın hukuki sorumluluğunu atmak için ölen işçinin ailesine kan parası teklif eder. İbrahim bu olayı duyduğunda ailesini düşünmeye başlar. Depremzede olan ailesi de yeni bir ev sahibi olmaya hak kazanmış olsa da uzun yıllar sürecek taksitleri ödemek zorundadır. Ancak para yoktur. Kanseri İbrahim'i eninde sonunda ölüme götüreceği için aklında şu soru canlanır: Bir insanın hayatının değeri nedir ve bu neye mal olur?
FRAGMAN






KÜMES
Tür: Dram
Yönetmen: Ufuk Bayraktar
Oyuncular: Hasibe Eren, Selen Domaç, Mehmet Dere
KONU
Saniye, kocası Süleyman, çocukları Hikmet, Yılmaz, Mehmet ve Asiye ile birlikte 1950'lerde dağ yamacına kurulmuş birkaç haneli bir köyde yaşamaktadırlar. Fakat ailenin derme çatma evlerindeki huzur yaşamı Saniye'nin vereme yakalanmasıyla derinden sarsılır. Saniye öleceğine o kadar inanır ki kendisinden sonra çocuklarına ve kocasına bakması için Sülayman'ı kısır bir kadınla evlenmeye ikna eder. Ama tedavi süreci başarılı geçer ve Saniye altı ay sonra evine sağlıklı bir kadın olarak geri döner. Bu ev artık iki kadının yuvası olacaktır...
FRAGMAN



MAVİ BİSİKLET
Tür: Dram
Yönetmen: Ümit Köreken
Oyuncular: Selim Kaya, Eray Kılıçarslan, Katya Shenkova
KONU
Ali (13), annesi ve kız kardeşi ile birlikte yaşamaktadır. Boş zamanlarında bir lastikçide çalışır. Haftalığını evin ihtiyaçları için annesine vermekte; bahşiş̧ olarak aldığı birkaç lirayı ise mavi bir bisiklet alabilmek için biriktirmektedir. Ali'nin babası kasabadaki çiftlikte çalıştığı bir gün yaşamını yitirmiştir. Fakat cesedi tren yolunda bulunmuştur. Olayın tek şahidi çiftliğin kâhyası Salim'dir.
Ali'nin platonik aşkı Elif çocukların oyuyla seçilmiş̧ okul başkanıdır. Kahya Salim de kasabaya gelen torunu Hasan'ı okula kaydettirir. Kısa bir süre sonra okul müdürü Elif'in yerine okul başkanlığını Hasan'a verir.
Elif'e haksızlık yapıldığını düşünen Ali, mavi bisiklet için biriktirdiği tüm parayı bu yolda feda etmeye karar verir. Arkadaşı Yusuf'un da yardımıyla büyük bir kampanya başlatır.
FRAGMAN








KAHRAMAN ÖRDEK
IMDb Puanı: 4.7
Orijinal Adı: Quackerz
Tür: Animasyon
Yönetmen: Viktor Lakisov
Ülke: Çin, Rusya
KONU
Kahkaha ve macera dolu 3 boyutlu animasyonun hikâyesi bir adada geçiyor. Güneşin hep ışıldadığı, yemyeşil ağaçlarla kaplı bu ada o kadar güzeldir ki, bir gün yeşil başlı bir yaban ördeği sürüsü bu adayı Hawaii sanarak buraya iniş yapar. İki ördek sürüsü pek anlaşamaz. Efsaneye göre kahraman Güneş Ördeği, sürüyü ve adanın enerji kaynağı olan Güneş'i korumakla görevlidir. Fakat kötü kalpli bir cadı Güneş Ördeği'nin süper güçlerini öğrenince adaya gelerek onun peşine düşer. O güne kadar pek iyi anlaşamayan iki farklı ördek sürüsü, adayı korumak için arkadaş olmak ve güçlerini birleştirmek zorunda olduklarını anlayacaklardır.
FRAGMAN



KAHRAMAN ÖRDEK SEANSLAR



Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir