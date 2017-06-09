Bu hafta 9 yeni film vizyonda!

11

Tür: Gerilim, Aksiyon

Yönetmen: Can Varol

Oyuncular: Zeynep Gülay, Anıl Can Yılar, Osman Cavcı

KONU

Üniversite son sınıf öğrencisi Zeynep; otoskopi rahatsızlığı bulunduğu için, ilaç tedavisi ve psikolojik tedavi almaktadır. Nişanlısının ölümünden kendisini sorumlu tutan Zeynep, zaman zaman kendisini dışarıdan izlediğini hissine kapılır (otoskopi) ve çeşitli sanrılar yaşar. Zeynep'in bu durumundan; sevgilisi Barış ve en yakın arkadaşı İlke de etkilenmekte ve hayatları karmaşa içinde sürüp gitmektedir. Bir gün ileri düzeyde sanrılar yaşayan Zeynep, psikologunun önerisini reddederek tedaviden kaçar ve kendisini takip eden diğer kendisi ile yaşama alışmaya karar verir.











DOKUZUNCU HAYAT

IMDb Puanı: 6.3

Orijinal Adı: The 9th Life of Louis Drax

Tür: Gerilim

Yönetmen: Alexandre Aja

Oyuncular: Jamie Dornan, Sarah Gadon, Aaron Paul

Ülke: ABD, İngiltere, Kanada

KONU

Louis Drax kaza yapmaya çok meyillidir. Sadece küçük kazalar değil. Büyük, korkunç ve ölüm tehlikesi yüksek kazalar. Aslına bakılırsa yaşadığı sekiz yılda sekiz büyük ölüm tehlikesi atlatmıştır. Ezilmiş, zehirlenmiş, elektrik akımına kapılmış, donmuş, kırılmış ve boğulmuştur. Ancak gizemli bir nedenle hepsinden canlı çıkmayı başarır. Ne ailesi ne de psikiyatristi, Louis'nin gizemini gün yüzüne çıkaramaz.

Louis yaşadığı en büyük kazayı, dokuzuncu doğum günü sırasında annesi Natalie ve babası Peter ile beraber iken tecrübe eder. Bir uçurumdan, buz gibi soğuk suyun içine düşen Louis, hastaneye ulaşamadan ölür. Bu onun son kazası gibi görünmektedir.

Gerçekten öyle midir? Morgda geçirdiği iki saatin ardından, Louis açıklanamayan bir şekilde hareket etmeye başlar. Ünlü çocuk nörolojisti Dr. Allan Pascal, Louis'nin gizemini çözmeye kararlıdır. Ancak Dr. Pascal'ın Natalie Drax'a karşı artan ilgisi olayları çok daha karışık bir hale getirir. Ayrıca esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Peter, herkes için potansiyel bir tehlike oluşturmaya başlar.

FRAGMAN

