Bu hafta 9 yeni film vizyonda!

Acımasız bir çölün derinliklerindeki bir lahitte güvenli bir şekilde gömülü olduğu düşünülen, hayatı haksız bir şekilde elinden alınmış antik prenses (Sofia Boutella, Kingsman: The Secret Service ve Star Trek Beyond), günümüze uyanır ve yüzyıldır büyüyen kötülüklerini ve insanlığa meydan okuyan dehşetini de yanında getirir.
FRAGMAN
KEDİ
IMDb Puanı: 7.9
Tür: Belgesel
Yönetmen: Ceyda Torun
KONU
İstanbul'un sokaklarında her gün yüz binlerce kedi özgürce dolaşıyor. Binlerce senedir kediler insanların hayatlarına girip çıkarak, bu şehrin zengin yapısının önemli bir parçası haline geldi. Sahip tanımayan bu kediler İstanbul'da vahşi ve evcil hayat arasında bir çizgide yaşıyor ve evlat edinmeye karar verdikleri insanların hayatına neşe ve bir amaç hissi getiriyor. İstanbul'da kediler insanlara birer ayna oluyor ve onlara, hayatlarını akla gelmeyecek şekillerde değerlendirme fırsatı sunuyor.
FRAGMAN
SALUR KAZAN: ZORAKİ KAHRAMAN
Tür: Komedi
Yönetmen: Burak Aksak
Oyuncular: Mahir İpek, Devrim Yakut, Onur Atilla
KONU
Salur Kazan: Zoraki Kahraman'da hepimizin bildiği masallar mizahi ve modern bir dille yeniden karşımıza çıkıyor. Salur, kötü adamlar tarafından esir alınan sevdiklerini kurtarabilecek mi? Peki esir alınan oba halkı kötü adamları alt edebilecek mi?
FRAGMAN
ÇÜNKÜ ONU ÇOK SEVDİM SEANSLAR
ÇÜNKÜ ONU ÇOK SEVDİM
Tür: Romantik, Dram
Yönetmen: Erdoğan Koç
Oyuncular: Ümit Sağlam, Hüseyin Yaşar, Bilgehan Duman
KONU
Emre, içine kapanık ama sosyal yaşayan, çevresince çok sevilen bir gençtir. Kendini Karakalem çizimlere adamış ve en büyük hayali İtalya'da Resim eğitimi alıp kendini geliştirmektir. Bir gün Arkadaş grubuyla gönüllü olarak katıldıkları bir motivasyon etkinliğinde Sema ile karşılaşır. Sema ile tanışması Emre 'nin hayatında önemli değişikliklere neden olur, içinde gizli kalmış duyguları gün yüzüne çıkarken artık Sema hayatında önemli bir yere sahiptir ve hayatın anlamını, neşesini ifade etmektedir. Bir yandan kendisiyle ve hayatla olan mücadelesine devam eden Emre, kurduğu gelecek planlarını sil baştan yaparken, çok değer verdiği ve sevdiği Sema içinde mücadele etmeye başlayacaktır.
FRAGMAN
BİR NEFES
IMDb Puanı: 6.2
Orijinal adı: Ein Atem (One Breath)
Tür: Dram
Yönetmen: Christian Zübert
Oyuncular: Apostolis Totsikas, Benjamin Sadler, Jördis Triebel
Ülke: Almanya, Yunanistan
KONU
Elena, Yunanistan'da iş bulamadığı için erkek arkadaşının karşı çıkmasına rağmen Almanya'ya taşınan genç ve eğitimli bir kadındır. İstediği bir işe giremediği gibi hamile olduğunu öğrenmesiyle hayatı tamamen tepetaklak olur. Tessa ise Almanya'da yaşayan 30'lu yaşlarında başarılı bir anne, eş ve iş kadınıdır. Bebeğine bakıcı ararken Elena ile yolları kesişir. Farklı ülkelerden, geçmişlerden ve deneyimlerden gelen bu iki kadının ortak bir hayali vardır: çalışıp mutlu olmak. Fakat Tessa'nın hayatı beklenmedik bir anda altüst olur. Elena, Tessa'nın bebeği ile birlikte ortadan kaybolur.
FRAGMAN
VAMPİR CEHENNEMİ: İSTİLA
IMDb Puanı: 5.3
Orijinal adı: The Stakelander
Tür: Korku, Aksiyon
Yönetmen: Robert Olsen
Oyuncular: Dan Berk, Nick Damici, Connor Paolo
Ülke: ABD
KONU
Yeni Cennet adlı kurtarılmış bölgedeki evi ve ailesi vampirler tarafından yok edilen Martin, tek başına intikam peşine düşer. Bu zorlu savaşı kazanabilmesi için tek çaresi, eski akıl hocası ve efsanevi vampir avcısı Mister'ı bulmaktır. Martin, bunun için salgından dolayı giderek çürümekte olan Amerika'nın en tehlikeli bölgelerinde bir maceraya atılır.
FRAGMAN
11
Tür: Gerilim, Aksiyon
Yönetmen: Can Varol
Oyuncular: Zeynep Gülay, Anıl Can Yılar, Osman Cavcı
KONU
Üniversite son sınıf öğrencisi Zeynep; otoskopi rahatsızlığı bulunduğu için, ilaç tedavisi ve psikolojik tedavi almaktadır. Nişanlısının ölümünden kendisini sorumlu tutan Zeynep, zaman zaman kendisini dışarıdan izlediğini hissine kapılır (otoskopi) ve çeşitli sanrılar yaşar. Zeynep'in bu durumundan; sevgilisi Barış ve en yakın arkadaşı İlke de etkilenmekte ve hayatları karmaşa içinde sürüp gitmektedir. Bir gün ileri düzeyde sanrılar yaşayan Zeynep, psikologunun önerisini reddederek tedaviden kaçar ve kendisini takip eden diğer kendisi ile yaşama alışmaya karar verir.
FRAGMAN
DOKUZUNCU HAYAT
IMDb Puanı: 6.3
Orijinal Adı: The 9th Life of Louis Drax
Tür: Gerilim
Yönetmen: Alexandre Aja
Oyuncular: Jamie Dornan, Sarah Gadon, Aaron Paul
Ülke: ABD, İngiltere, Kanada
KONU
Louis Drax kaza yapmaya çok meyillidir. Sadece küçük kazalar değil. Büyük, korkunç ve ölüm tehlikesi yüksek kazalar. Aslına bakılırsa yaşadığı sekiz yılda sekiz büyük ölüm tehlikesi atlatmıştır. Ezilmiş, zehirlenmiş, elektrik akımına kapılmış, donmuş, kırılmış ve boğulmuştur. Ancak gizemli bir nedenle hepsinden canlı çıkmayı başarır. Ne ailesi ne de psikiyatristi, Louis'nin gizemini gün yüzüne çıkaramaz.
Louis yaşadığı en büyük kazayı, dokuzuncu doğum günü sırasında annesi Natalie ve babası Peter ile beraber iken tecrübe eder. Bir uçurumdan, buz gibi soğuk suyun içine düşen Louis, hastaneye ulaşamadan ölür. Bu onun son kazası gibi görünmektedir.
Gerçekten öyle midir? Morgda geçirdiği iki saatin ardından, Louis açıklanamayan bir şekilde hareket etmeye başlar. Ünlü çocuk nörolojisti Dr. Allan Pascal, Louis'nin gizemini çözmeye kararlıdır. Ancak Dr. Pascal'ın Natalie Drax'a karşı artan ilgisi olayları çok daha karışık bir hale getirir. Ayrıca esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Peter, herkes için potansiyel bir tehlike oluşturmaya başlar.
FRAGMAN
PRENSES VE KURBAĞA: AJANLAR İŞ BAŞINDA
IMDb Puanı: 5.2
Orijinal adı: The Swan Princess: Royally Undercover
Tür: Animasyon
Yönetmen: Richard Rich, Brian Nissen
Ülke: ABD, Hindistan, Güney Kore
KONU
Muhteşem krallığa gelen yeni ziyaretçiler hiç de iyi insanlar değildirler ve görevleri tehlikelidir. Prenses, kurbağa ve diğer hayvan arkadaşları olağanüstü yetenekleri ile yepyeni bir maceraya atılırlar. Bu macerada başlarına gelmeyen bir şey kalmamıştır. Bakalım bu filmde prenses kurbağayı öptükten sonra sevimli kurbağamız yakışıklı prense dönüşecek midir?