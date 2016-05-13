Bu hafta hangi filme gitmeli?

Sinema eleştirmenleri Uğur Vardan, Murat Özer ve Ali Ulvi Uyanık haftanın yeni filmlerini sizin için yorumlayıp puanlıyor. İşte bu haftanın öne çıkan yapımları...



Senem Tüzen'in ilk uzun metrajlı filmi " ANA YURDU "



İki büyük yönetmene saygı duruşunda bulunan " HITCHCOCK/TRUFFAUT "



Fenomen oyunun beyaz perde versiyonu " ANGRY BIRDS FİLM "



Haftanın bir diğer eğlenceli yapımı " KÖTÜ KOMŞULAR 2 "



Haftanın korku türündeki tek yapımı " DEHŞET TRENİ "



"Kritik Vaziyetler" programı, bu haftaki film seçiminizde size rehber olacak...









