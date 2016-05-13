Sinema eleştirmenleri Uğur Vardan, Murat Özer ve Ali Ulvi Uyanık haftanın yeni filmlerini sizin için yorumlayıp puanlıyor. İşte bu haftanın öne çıkan yapımları...
Senem Tüzen'in ilk uzun metrajlı filmi "ANA YURDU"
İki büyük yönetmene saygı duruşunda bulunan "HITCHCOCK/TRUFFAUT"
Fenomen oyunun beyaz perde versiyonu "ANGRY BIRDS FİLM"
Haftanın bir diğer eğlenceli yapımı "KÖTÜ KOMŞULAR 2"
Haftanın korku türündeki tek yapımı "DEHŞET TRENİ"
"Kritik Vaziyetler" programı, bu haftaki film seçiminizde size rehber olacak...
13 Mayıs 2016 11:36
Bu hafta hangi filme gitmeli?
Eleştirmenler vizyondaki filmleri puanladı.
Sinema eleştirmenleri Uğur Vardan, Murat Özer ve Ali Ulvi Uyanık haftanın yeni filmlerini sizin için yorumlayıp puanlıyor. İşte bu haftanın öne çıkan yapımları...
Yorumlar
-
Bu hafta hangi filme gitmeli?haber 15 Nisan 2016
-
Bu hafta hangi filme gitmeli?haber 22 Nisan 2016
-
Bu hafta hangi filme gitmeli?haber 29 Nisan 2016
-
Bu hafta hangi filme gitmeli?haber 6 Mayıs 2016
Vizyondaki Filmler
- Ziyaretçiler: Gece Avı
- Pervane
- Phantom Thread
- Direniş Karatay
- Küçük Kahramanlar
- Locman
- Gringo
- Vicdan Ağacı
- Mekânlar ve Yüzler
- Mahalle
- Kızıl Serçe
- Ailecek Şaşkınız
- Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
- Melez
- Uğur Böceği
- Savaştan Sonra
- Görevimiz Tatil
- Beni Adınla Çağır
- Alem-i Cin
- Samson
- The Florida Project
- All the Money in the World
- Tavşan Peter
- Hadi Be Oğlum
- Black Panther
- Ben, Tonya
- Mutlu Canavar Ailesi
- Sofra Sırları
- Antep Fıstığı
- Kapıdaki Sır
- Suyun Sesi
- Güzel Adam Süreyya
- Özgürlüğün Elli Tonu
- Kayhan
- Cebimdeki Yabancı
- Paramparça
- En Karanlık Saat
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Labirent: Son İsyan
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Ölümlü Dünya
- Sevgisiz
- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- Coco
- The Post
- Deliha 2
- Daha
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Loving Vincent
- Aile Arasında
Son Haberler
-
Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
-
37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
-
Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
-
Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.