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Sinema>  Sinema Haberleri
20 Mayıs 2016 11:07

Bu hafta hangi filme gitmeli?

Eleştirmenler vizyondaki filmleri puanladı.

Sinema eleştirmenleri Uğur Vardan, Murat Özer ve Ali Ulvi Uyanık haftanın yeni filmlerini sizin için yorumlayıp puanlıyor. İşte bu haftanın öne çıkan yapımları...

Serinin yeni filmi "X-MEN: APOCALYPSE"
Shane Black'den bir müzisyen filmi "BAŞIMIN BELASI"
Brezilya'dan bir anne-kız öyküsü "ANNEMLE GEÇEN YAZ"
Türkiye'den bir aile filmi "MİSAFİR"
"Kritik Vaziyetler" programı, bu haftaki film seçiminizde size rehber olacak...




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