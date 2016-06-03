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Sinema>  Sinema Haberleri
3 Haziran 2016 15:15

Bu hafta hangi filme gitmeli?

Eleştirmenler vizyondaki filmleri puanladı.

Sinema eleştirmenleri Uğur Vardan, Murat Özer ve Ali Ulvi Uyanık haftanın yeni filmlerini sizin için yorumlayıp puanlıyor. İşte bu haftanın öne çıkan yapımları...

Popüler bilgisayar oyununun ilk filmi "WARCRAFT"
Elijah Wood ve Nicholas Cage'li aksiyon "VURGUN"
Yönetmen Lucile Hadzihalilovic'ten bir distopya "EVRİM"
Aynı adlı filmin uyarlaması "SEN BENİMSİN"
Atalay Taşdiken'den bir yerel komedi "ARAMA MOTURU"
"Kritik Vaziyetler" programı, bu haftaki film seçiminizde size rehber olacak...

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