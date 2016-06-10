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Sinema>  Sinema Haberleri
10 Haziran 2016 10:49

Bu hafta hangi filme gitmeli?

Eleştirmenler vizyondaki filmleri puanladı.

Sinema eleştirmenleri Uğur Vardan, Murat Özer ve Ali Ulvi Uyanık haftanın yeni filmlerini sizin için yorumlayıp puanlıyor. İşte bu haftanın öne çıkan yapımları...

Bol yıldızlı yapımın devam filmi "SİHİRBAZLAR ÇETESİ 2"
Anlatısıyla dikkat çeken "BELGICA"
İlgi çekici bir yerel komedi "VE PANAYIR KÖYDEN GİDER"
Bruce Willis'li aksiyon "ÖZEL KARGO"
Nicole Kidman ve Jude Law'ı buluşturan "FIRTINALI HAYATLAR"
Merakla beklenen animasyon "ZOOTROPOLİS: HAYVANLAR ŞEHRİ"
James WAn yönetmenliğindeki "KORKU SEANSI 2"







"Kritik Vaziyetler" programı, bu haftaki film seçiminizde size rehber olacak...
Yorumlar

  • merhabalar kritik vaziyetlerin her hafta izleyen ve merakla bekleyen biri olarak, bitmesine bir anlam veremedim. son derece akıcı ve özellikli gördüğüm bu işin devam etmesini çok isterim.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Zootropolis: Hayvanlar Şehri

Korku Seansı 2

Sihirbazlar Çetesi 2

Özel Kargo

Belgica

Ve Panayır Köyden Gider
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