Bu hafta vizyonda 4 yeni film var!

TARZAN EFSANESİ

IMDb Puanı: 7.1

Orijinal Adı: The Legend of Tarzan

Tür: Macera, Aksiyon

Yönetmen: David Yates

Oyuncular: Alexander Skarsgard , Margot Robbie , Christoph Waltz

Ülke: ABD

KONU:

Şehir yaşamına alışan Tarzan, eski evi olan ormanda ki endüstiriyel çalışmalara karşı ormana geri dönmek için çağrıda bulunur.

FRAGMAN









TARZAN EFSANESİ SEANSLAR FREKANS IMDb Puanı: 4.4 Orijinal Adı: Cell Tür: Korku, Bilim Kurgu, Gerilim Yönetmen: Tod Williams Oyuncular: Samuel L. Jackson, John Cusack, Isabelle Fuhrman Ülke ABD KONU: Clay Riddell (John Cusack) arasının açık olduğu eşi Sharon'ı, Boston'daki Havalanı'ndan iyi haberleri vermek için arar: Grafik romanın bilgisayar oyun haklarını yeni satmıştır ve New Hampshire'daki evine, oğlu Johnny'nin yanına gelmek istiyordur. Ancak eşi cevap veremeden önce hat kopar. Bilinmeyen bir frekans GSM şebekelerinde dolaşmaya başlar ve bu cep telefonu kullananlarda ölümcül bir öfke oluşmasına neden olur. Telefon delilerince metroya kadar takip edilen Clay, metro trenin kondüktörü Tom McCourt (Samuel L. Jackson) ile birlik olurlar. Metro tünellerini kullanarak birlikte şehirden kaçmaya çalışırlar ve sonunda Clay'in dairesine ulaşmayı başarırlar. Burada 17 yaşında bir başka felaketzede olan Alice (Isabelle Fuhrman) ile karşılaşırlar. Boston alevlere teslim olmuşken, üçlü Clay'in ailesini aramak üzere kuzeye doğru gitmeye karar verirler. Yol boyunca attıkları her adımda, kendilerini endişe edici bir oranda evrim geçiren "telefon kullanıcılarından" korumak zorunda kalırlar. Sonunda grup Clay'in evine vardıklarında Johnny'nin bir telefon tuzağına düştüğünü görürler ve Clay oğlunu kurtarabilmek için her şeyi riske atmak zorunda kalır… FRAGMAN





FREKANS SEANSLAR MIKE VE DAVE: AH BİR SEVGİLİ YAPSAK IMDb Puanı: 6.7 Orijinal Adı: Mike & Dave Need Wedding Dates Tür: Komedi Yönetmen: Jake Szymanski Oyuncular: Anna Kendrick, Aubrey Plaza, Sugar Lyn Beard Ülke: ABD KONU: Hayatları partiyle geçen iki kardeş Mike (Adam Devine) ve Dave (Zac Efron), kız kardeşlerinin Hawaii'deki düğüne beraber katılacakları eşlerini (Anna Kendrick, Aubrey Plaza) bulmak için internete ilan verirler. Bu durumdan kolayca sıyrılmayı bekleyen kardeşler, kendilerini bir anda kontrol edilemez ikilinin ellerinde bulurlar. FRAGMAN





MIKE VE DAVE: AH BİR SEVGİLİ YAPSAK SEANSLAR

DENİZDEKİ ATEŞ

IMDb Puanı: 7.4

Tür: Belgesel

Orijinal Adı: Fuocoammare (Fire At Sea)

Yönetmen: Gianfranco Rosi

Ülke: Fransa, İtalya

KONU:

"Çevreyolu" belgeseli ile 2013 yılında Altın Aslan kazanan Gianfranco Rosi, Berlin'den Altın Ayı ile dönen yeni belgeseli Denizdeki Ateş'te günümüzün en acil ve en önemli toplumsal sorununa değiniyor. Film, özellikle Kuzey Afrikalı mültecilerin Avrupa'ya giriş noktası olan, İtalyan adası Lampedusa'da geçiyor. Rosi, adanın çeşitli sakinlerinin hayatını takip ediyor: bir balıkçı ailesi, bir radyo DJ'i, adada göçmenlerle ilgilenen tek doktor ve büyükannesi ve amcası ile yaşayan 12 yaşındaki Samuele... Bir anlamda filmin yıldızı olan Samuele'nin göz hastalığı, sapanla oynadığı oyunlar, hatta onunla ilgili hemen her şey Avrupa'nın göçmen sorununa yaklaşımıyla ilgili bir metafora dönüşüyor.