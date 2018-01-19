Bu hafta vizyonda 6 yeni film var

ENES BATUR HAYAL Mİ, GERÇEK Mİ?





Tür: Komedi

Yönetmen: Kamil Çetin

Oyuncular: Enes Batur, Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy, Başak Karahan

KONU : Film hiçbir şey olan bir çocuğun kendini geliştirerek dünya yıldızı olmasını anlatıyor. Bu yolda karakterindeki değişimler, yaptığı seçimler ve psikolojisi büyük önem taşıyor. Saf iyi aile çocuğu olan karakterimiz zamanla bir dünya starı olurken bu iyi özelliklerini kaybediyor. Karakterimizin ismi Enes Batur'dur. Enes babası polis annesi bir hemşire olduğundan sürekli yalnız kalmaktadır. Ailesi tarafından neredeyse hiç ilgi görmez böylece içe kapanık bir çocuk olmaktadır. Babası ona 6 yaşındayken bilgisayar alır ve tüm dünyası o olur. Ortaokul yılları arasında normal çocuklara göre çok daha fazla sivilcesi vardır ve diğer çocuklar tarafından dışlanmaktadır. Bu durum ona küçüklüğünden beri hayal kurmasını sağlamıştır. Her zaman çevresi tarafından sevilen insan olmak istemiştir. Babası bu işin gelip geçici olduğunu söyler sürekli ve üniversite sınavına çalışması için onu zorlar. Çevresindeki herkes ona doğru olanın bu olduğunu söyler, üniversite sınavına çalışıp kazanıp bir yerlere gitmenin en hayırlı olduğu söylenir. Enes'in büyük bir seçim yapması gerekmektedir. Ya hayallerinin peşinde koşup YouTuber olacak, kimsenin gitmediği yoldan gidip farklı bir şeyler başarmak için çabalayacak ya da riske atmayıp üniversite sınavına çalışacaktır.





COCO

Tür: Animasyon

Yönetmen: Adrian Molina, Lee Unkrich

IMDB: 8.7

KONU: Miguel, ailesinin nesiller boyu süren yasağına rağmen idolü Ernesto de la Cruz gibi başarılı bir müzisyen olmanın hayalini kuruyordur. Çaresizce yeteneğini kanıtlamaya çalışan Miguel, kendini etkileyici ve renkli Ölüler Şehri'nde bir dizi gizemli olay zincirini takip ederken bulur. Bu sırada çekici bir oyunbaz olan Hector'la tanışır ve birlikte Miguel'in aile geçmişindeki asıl hikâyeyi ortaya çıkartacak olağanüstü bir yolculuğa çıkarlar.

RÜZGAR

Tür: Romantik Komedi, Aile

Yönetmen: Serkan Acar

Oyuncular: Belçim Bilgin, Halil Sezai, Ataberk Mutlu, Nebil Sayın, Cezmi Baskın

KONU: Çocuk bezleri üreten bir şirkette genel müdür yardımcısı olan Ece'nin sevgilisi Alper'le 2 yıllık mutlu bir ilişkisi vardır. İlişkilerini evliliğe taşımanın önündeki tek engel Alper'in çocuk isteğine karşı çıkan Ece'yken bir anda hayatlarına dahil olacak bir kapkaç çetesi elemanı olan 10 yaşındaki Rüzgar hayatlarındaki her şeyin değişmesine sebep olacaktır. Rüzgar; sevgi, hayat ve aile çemberinde yolculuk vadeden, dramatik anlarla yaşamın derin sularına götüren bir film.

UMUT AVCILARI

Tür: Komedi

Yönetmen: İlker Çavga

Oyuncular: Haydar Zeytünlü, Furkan Tezcan, Turgut Güneş, Kenan Balık

KONU:Çocuk bezleri üreten bir şirkette genel müdür yardımcısı olan Ece'nin sevgilisi Alper'le 2 yıllık mutlu bir ilişkisi vardır. İlişkilerini evliliğe taşımanın önündeki tek engel Alper'in çocuk isteğine karşı çıkan Ece'yken bir anda hayatlarına dahil olacak bir kapkaç çetesi elemanı olan 10 yaşındaki Rüzgar hayatlarındaki her şeyin değişmesine sebep olacaktır. Rüzgar; sevgi, hayat ve aile çemberinde yolculuk vadeden, dramatik anlarla yaşamın derin sularına götüren bir film.

HAKARET

Tür: Dram

Yönetmen:Ziad Doueiri

Oyuncular: Adel Karam,Kamel El Basha,Camille Salameh,Diamand Bou Abboud,Rita Hayek

IMDB: 8.0

KONU: Araba tamircisi Tony'nin hamile eşi Shirine'le sade bir hayatı vardır. Sokaklarındaki altyapı çalışmalarından Lübnan'a göç etmiş, yakınlardaki bir mülteci kampında yaşayan Filistinli ustabaşı Yasser'in şirketi sorumludur. Yasser, Tony'nin balkonundaki giderin akıttığını fark edip tamir etmek ister. Ancak Tony onu evine almamakta kararlıdır. Yasser dışarıdan da olsa gideri onarır. İlkanlaşmazlıkları bu olay üzerine çıkan ikili arasında git gide büyüyen gerilim, Tony'nin Yasser'e kurduğu bir cümle ile çok farklı bir noktaya taşınır. Aralarındaki bu husumet önce mahkemeye, sonrasında politikacıların da dahil olduğu bir kamuoyu davasına döner. İki taraf da sonuna kadar hakkını savunurken, geçmişin yaraları da tekrar açılacaktır.

AMAN DOKTOR

Tür: Dram

Yönetmen: Tony Gatlif

Oyuncular: Daphne Patakia, Simon Abkarian, Maryne Cayon, Kimon Kouris, Solon Lekkas, Yannis Bostantzoglou, Eleftheria Komi

IMDB: 7.3

KONU: Eski bir denizci ve Rebetiko türü müziğin büyük bir hayranı olan Kakourgos, tekneleri için zor bulunan bir parçayı almak üzere yeğeni Djam'i İstanbul'a gönderir. Genç kadın burada 18 yaşındaki Avril ile tanışır; göçmenler için gönüllü yardım yapan ve burada ne parası ne de tanıdığı biri olan başka bir genç kadın. Cömert, kendinden emin, tahmin edilemez ve özgür ruhlu Djam, Midilli'ye yaptığı, müzik, yeni insanlar, paylaşılanlar ve umutla dolu bu yolculukta Avril'i kanatlarının altına alacaktır.