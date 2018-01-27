Bu hafta vizyonda hangi filmler var?

ÖLÜMLÜ DÜNYA

Tür: Komedi

Yönetmen: Ali Atay

Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan

KONU: Nesillerdir Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantası'nı işleten Mermer Ailesi, sekiz kişiden oluşan geniş bir ailedir. Kendi halinde, sade bir yaşamları olan bu insanların durumları biraz karışıktır. Bu ailenin, uzun zamandır gizledikleri bir de sırları vardır. Bu sır, her ne pahasına olursa olsun açığa çıkmaması gerekmektedir.

LABİRENT: SON İSYAN

Tür: Macera/Bilim Kurgu/Aksiyon

Yönetmen: Wes Ball

IMDB: 7.1

Oyuncular: Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Nathalie Emmanuel, Katherine McNamara, Walton Goggins, Patricia Clarkson, Giancarlo Esposito, Rosa Salazar, Ki Hong Lee, Barry Pepper

KONU: Thomas ve arkadaşları Labirent'ten kurtulmalarının ardından hapsoldukları tesisten kaçmayı başarmış ve dünyayı pençesinde tutan acımasız organizasyon W.I.C.K.E.D.'e direnen isyancı grup Right Hand ile bir araya gelmeyi başarabilmişlerdir. Ancak Teresa'nın ihaneti sonucu grup kendini bir kez daha W.I.C.K.E.D.'a karşı mücadele ederken bulmuş, bu mücadele sırasında Minho'nun, organizasyon tarafından yakalanmasını engelleyememişlerdir. Minho'yu kurtarmak için yola çıkan Thomas ve arkadaşları organizasyonun peşine düşer.

AYI KARDEŞLER: FANTASTİK DÜNYALAR

Tür: Macera/Animasyon

Yönetmen: Ding Liang

KONU:Cesur ve maceraperest robot Coco, efsaneler ve masallarla dolu Orta Dünya Krallığı'nın harikalarından biri olan Altın Geyik'in yerini keşfeder. Onu, hazine avcısı hırsızlardan korumak için en güvendiği ve sevdiği arkadaşlarını bir araya getirip, bir grup kurar. Hırsızlar geyiği hırsları için çalmaya çalışırken, Coco ve arkadaşları ormanın ahengini korumak istemektedir. Bu heyecan dolu yolculukta Altın Geyik'e ilk önce kim ulaşabilecektir?

HAFIZA

Tür: Bilim Kurgu/Dram/Gizem

Yönetmen: Mark Palansky

Oyuncular: Peter Dinklage, Matt Ellis, Anton Yelchin, Julia Ormond

IMDB: 6,2

KONU: Ünlü bir bilim insanı olan Gordon Dunn, çığır açan yeni cihazını tanıttıktan kısa bir süre sonra gizemli bir şekilde ölü bulunur. Gordun'un ölümü eşi Carolyn için tam bir yıkım olur. Carolyn, her şeyle bağını yitirip kendi iç dünyasına dalmıştır. Tam da bu sırada Gordun'un geçmişinden olduğunu iddia eden gizemli bir adam ortaya çıkar. Adam, cihazı alarak gizemi ortaya çıkarmaya çalışır. Suçluluk, hüzün ve ihanetle karşılaşacağı bir araştırmaya girişecektir.





SEVGİSİZ

Tür: Dram

Yönetmen:Andrey Zvyagintsev

Oyuncular: Maryana Spivak,Aleksey Rozin,Varvara Shmykova,Matvey Novikov,Daria Pisareva,Yanina Hope

IMDB: 7.9

KONU:Zhenya ve Boris, bıkkınlık, nefret ve karşılıklı suçlamalarla tükenen evliliklerini sonlandırmak üzeredir. Boşanma işlemlerini başlatmadan çok önce hayatlarına birileri giren ikili yeni bir başlangıç yapmak için sabırsızdır; ta ki tartışmalarından birine kulak misafiri olan 12 yaşındaki oğulları Alyosha ortadan kayboluncaya kadar.

ADI AŞK

Tür: Aşk, Dram

Yönetmen: Eyüp Dirlik

Oyuncular: Mustafa Yabaş,Mariam Hussein,Ümit Acar,Selime Gümüş,Faisal Al Faisal,Lidya Sabra

KONU:Yıllar önce ayrıldığı Çanakkale'ye geri dönen Levent eski dostlarıyla hasret giderirken, İstanbul'da yaşayan Zeynep ise arkadaşları Aslı, Murat ve Engin'in ısrarıyla kafasının dağıtmak için Çanakkale'ye bir tatile gider. Tatil boyunca Zeynep'in ilgisini çekmeye çalışan Engin, sahilde oldukları bir an Zeynep'in yaralanmasına neden olur. Engin panikleyip kaçtığında ise Zeynep'i sahilde yürüyüş yapan Levent bulur. Bu tatsız karşılaşma sonrasında ikilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşür. Ancak İstanbul'dan aldığı haberden sonra geri dönme vaadiyle giden Zeynep'ten uzun süre haber gelmeyince, Levent aramalara başlar. Yılların sonunda Levent, Zeynep'in ortadan kayboluşunun asıl nedenini öğrenecektir.