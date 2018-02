Bu hafta vizyonda!

GÖREVİMİZ TATİL

Yerli komedinin öne çıkan yönetmenlerinden Murat Şeker'in son filmi Görevimiz Tatil, bir aile komedisi.Uzun zamandır tatile çıkmamış bir ailenin Ege'de bir köye doğru yola çıkışlarını mizahi bir dille aktaran filmde Demet Akbağ ve Zafer Algöz başroldeler. Görevimiz Tatil, bu hafta sonu tercih edilebilecekler listenize girmeye aday. 314 salonda gösterime giren film 102 dakika.

THE FLORIDA PROJECT

Üçüncü uzun metrajını çeken genç yönetmen Sean Baker, takipe alınmaya değer bir yönetmen olarak işleriyle göz dolduruyor doğrusu. Son filmi The Florida Project, pek çok uluslararası festivalden ödülle dönmüş bir yapım. Film geçtiğimiz yıl ülkemizde deAltın Portakal Uluslararası Film Yarışması Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmüştü. Film,Florida'da okulların tatil olduğu yaz aylarında altı yaşındaki Moonee ve arkadaşlarının yaşadıklarını epizodik bir dille anlatırken çocuk masumiyetinin gücünü aktarmış oluyor izleyiciye.Sert ama candan bir otel yöneticisini canladıran Willem Dafoe ise etkileyici performanslarından birini daha sergilemiş oluyor. 10 salonda vizyon şansı bulan film 111 dakika.

ALEM-İ CİN

'Ammar' ve 'Deccal' serilerinin yanısıra 'Azazil: Düğüm', 'Helak: Kayıp Köy' ve 'Korku Komedi: Bana Normal Aktiviteler' gibi filmleriyle tanınan genç yönetmen Özgür Bakar'ın son filmi bakalım korku severleri tatmin edecek mi?25. yaşgününden sonra kabuslar görmeye başlayan Yeliz gittikçe daha büyük bir çıkmazın içine girer. Düşmanı ise bu dünyadan değildir.Başrollerini Ayçin Tuyun, Kadriye Çetinkaya, Zeynep Turpçu gibi isimlerin üstlendiği film 196 kopyayla sinemalarda yerini alıyor ve süresi tam 196 dakika.

BENİ ADINLA ÇAĞIR (CALL ME BY YOUR NAME)

2017'nin en ses getiren filmlerinden biri olan ve tüm favori listelerde yer alan Beni Adınla Çağır, geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını yürüten usta yönetmen Pedro Almodóvar için de yılın en iyi filmiydi. Melissa P.'nin yönetmenliğinden hatırlayabileceğimiz İtalyan yönetmenLuca Guadagnino'nun yeni filmi Beni Adınla Çağır,André Aciman'ın aynı isimli romanından uyarlanmış bir senaryoya sahip. Bizleri 1983 yazına götüren hikayede17 yaşındaki Elio Perlman ile 24 yaşındaki Oliver'ın tanışarak birbirlerinin hayatlarını değiştirmelerini izliyoruz. Ülkemizde 40 lokasyonda seyircisiyle buluşacak olan yapım 132 dakika.

KIRLANGIÇLAR SUSAMIŞSA

Muhammet Çakıral'ın yazıp yönettiği belgesel, Karadeniz'de bir dağ köyünün bölgeyi işgale yeltenen HES'çilere karşı verdikleri mücadeleyi anlatıyor.Belgesel ve kurgusal görüntülerin birlikte kullanıldığı ve köy halkının oyuncu olarak yer aldığı film, 27. Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde 'Asya'nın En İyi Filmi' ve 'Asya'nın Ruhu' ödülleri için yarışmıştı. 112 dakikalık filmin salon sayısı ise sadece 2.

DÜNYANIN BÜTÜN PARASI (ALL THE MONEY IN THE WORLD)

Usta yönetmenRidley Scott'ın yönettiği film, dünyanın sayılı zenginlerinden olan petrol milyarderi Jean Paul Getty'nin, kaçırılan 16 yaşındaki torununun fidyesini ödemek istememesi sonrası gelişen ilginç olayları anlatan bir yapım.Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg gibi başarılı ve popüler isimlerin yer aldığı yapım2018 Altın Küre Ödülleri adaylıklarında yerini almıştı. Film ülkemizde 50 salonda yer bulurken filmin süresi ise 132 dakika.

SAMSON

Bruce Macdonald ve Gabriel Sabloff'un yönetmenliğini üstlendiği yapım,Eski Ahit kahramanı Samson'un insanüstü güçlerini ve Filistin ordusu ile karşı karşıya gelişini konu alıyor. Çekimleri Güney Afrika'da gerçekleşen yapımdaTaylor James, Jackson Rathbone, Billy Zane gibi isimler başrolde. 49 salonda vizyon şansı bulan aksiyon türündeki film 110 dakika.

TAVŞAN PETER (PETER RABBIT)

Will Gluck imzalı animasyon türü filmdenesiller boyu okuyucuları cezbetmiş olan maceracı kahraman Peter, arkadaşlarıyla birlikte sahiplendikleri kır evinde Bay MacGregor ile çatışma yaşar ve olaylar gelişir diyelim. Fakat filmle ilgili de küçük bir haber verelim sizlere: Filmde kara böğürtlene olan alerjinin ölümcül boyuta gelmesi ve tavşanların buna sevinmesi aileler tarafından hoş karşılanmamış ve Sony bu sahneden dolayı özür dilemiş. OrijinalindeMargot Robbie, Daisy Ridley ve Sam Neill gibi ünlü isimlerin seslendirdiği film ülkemizde tam 230 salon bulurken filmin süresi ise 95 dakika.