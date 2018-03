Bu korku filmlerindeki her şey gerçek

Herkes korku filmi izleyemez. Bazıları ise korku dışında bir şey izlemek istemez. Sinemanın böylesine ilginç bir türü olan korku, kendi içinde de bir takım ilginçlikler barındırıyor. Örneğin beyazperdede görmüş olduğumuz ürkütücü hikayelerin gerçekten yaşanmış olması gibi. Hani o gördüğümüz katiller, caniler ve şeytanlar var ya, hani şu “Aman ne korkuyorsun film işte.” dediğiniz sahneler var ya, işte onlar sadece birer film değil. İnanmıyorsanız aşağıdaki başlıkları okumaya başlayın.





The Strangers (2008)

Liv Tyler ve Scott Speedman’ın canlandırdığı bir çift, tatil yapmak amacıyla şehirden uzakta bir yazlığa gitmeye karar verirler. Ancak bu tatilleri, evlerini işgal eden maskeli üç psikopat sebebi ile zehir olacaktır. Filmin yönetmeni Bryan Bertino ise filmin, küçükken başına gelen bir kazaya dayandığını söyledi. Çocukken bir yabancı kapısında belirmiş, orada yaşamayan birisini sormuş ve ayrılmış. Sonradan, o gece mahallesinde bir dizi hırsızlıklar olduğunu öğrenmiş. Bu travmatik anı ile beraber gizli güçlere sahip olduğu inanan Charles Manson'un emri altındakiler tarafından devam ettirilen kötü şöhretli “Manson” cinayetlerinden de ilham aldığını söylemiştir.





The Girl Next Door (2007)

Filmin 2004 yapımı romantik komedi ile aynı isme sahip olması ne yazık ki kötü bir tesadüf. 2007 yapımı bu filmin, ne romantik ne de komik bir tarafı var. Çünkü film, bir kadının komşuları tarafından kaçırılıp, bodrum katında maruz kaldığı işkenceleri konu ediniyor. Bu travmatik hikayeli yapım, 1965’te kapı komşusu Gertrude Baniszewski tarafından önce işkence edilip sonra da öldürülen Sylvia Likens’ın vakasından ilham alındı. Bu genç kadın öldürüldüğünde yalnız 16 yaşındaydı. İş için evden uzaklaşacak ailesi Sylvia ve kardeşnii, Baniszewski’ye bırakmıştı. Suç, savcı tarafından mahkemede “Indiana’da işlenilen en korkunç suç” olarak tanımlandı.





Open Water (2003)

Tüplü dalgıçlar Daniel Kinter (Daniel Travis) ve Susan Watkins (Blanchard Ryan) bir deniz sınırı gezisinde geride bırakıldıklarında köpek balıkları tarafından ele geçirilmiş sularda hapis kalmışlardır. Böylesine ürkütücü bir film de mi, gerçek hayattan uyarlanmış? Evet aynen öyle. Gerçek hikaye: Amerikalı turistler Tom ve Eileen Lonergan, 1998’in Ocak ayında, bir dalış şirketinin ortamdaki insan sayısını yanlış hesaplaması yüzünden Great Barrier Reef'in yakınlarında kayboldular. İki gün sonra, şirket hatasının farkına vardı ve adamlarıyla bir arama başlattı ancak Lonergan'lar asla bulunamadı.





A Nightmare on Elm Street (1984)

Amerikan gençleri, pençe biçimindeki eldivenlere sahip olan Freddy Krueger (Robert Englund) isimli bir “hayalet” seri katil tarafından avlandılar. Bu katile karşı gözlerinizi kapamak size güven vermeyecek. Hatta ona davetiye bile çıkarmış sayılırsınız Çünkü Freddy sizi, uykunuzda avlayacaktır. Uykuya gitmek sizi kurtarmayacak. Kan olacak. Çok ve daha çok kan. Gelelim filmin gerçeklik payına. Böyle bir fantastik hikayenin nasıl bir hakikate dayandığını merak ediyor olabilirsiniz. Tabi ki de filmin senarist ve yönetmeni Wes Craven eserini, tamamen gerçekten etkilenerek yaratmadı. Ancak LA Times’ta çıkan bir makalede bir grup Kamboçya göçmeninin kabusları sırasında sancılar içinde öldüğü yazıyordu. Craven esin kaynağı işte tam bu ölümler oldu.





The Exorcist (1973)

William Peter Blatty'nin romanından uyarlanan William Friedkin'in yönettiği efsane filmde bir cadı tahtasıyla şeytani güçleri açığa çıkaran genç kız rolünde Linda Blair vardı. Yapımların esinlendiği gerçek hayat öyküsünde ise “başrol” Roland Doe idi. İddialara göre Doe, 1949'da "cinlenmişti". Katolik kilisesi bir "cin çıkarma" seansı yaptı. Aradan yıllar geçmesine rağmen Doe’ya tam olarak ne olduğu açıklanamamıştır. Genel kanı onun, zorlu bir psikolojik hastalık içinde olduğu yönündedir.





Psycho (1960)

Psycho, Janet Leigh'in patronunun parasını çaldıktan sonra kaçışa başlayan rolüyle başrolde olduğu bir Hitchcock klasiğidir. Bu kadının, bir anne ile oğlun işlettiği Bates Motel'de konaklaması ile olaylar “karışacaktır”. Bates Motel'i neresi mi? Sinema tarihinin en şok edici sahnelerinden birinin gerçekleştiği o efsane mekan. Peki bu roman uyarlaması olan klasiğin gerçek hikayesine bir göz atalım. Robert Bloch'un romanı Wisconsin'de kadınları öldüren Ed Gein'in hikayesine biraz olsun dayanıyordu. Bloch hikayesi için Gein'i bir şablon olarak kullanmadı ama romanına Gein tutuklandığı zamanlarda başlamıştı. Hikaye dört bir tarafı kuşattığında Bloch'un hayal gücüne bir kıvılcım çakmış olmalı. Ayrıca Gein’in hikayesi, birbirinden farklı birçok korku filmine de ilham kaynağı olmuştu.



AHMET TOĞAÇ