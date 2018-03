Bu oyuncuları kim seslendiriyor?

Dublaj, sinema ve televizyon yapımlarının olmazsa olmazı konumundadır. Her ne kadar “Ben altyazılıdan başka bir şey izlemem.” de deseniz bir şekilde dublaja maruz kalırsınız. Hatta çoğu zaman bir aktörün yerli dublajında duyduğunuz ses size, onun orijinal sesinden daha tanıdık gelecektir. Seslendirmenin olağanüstü koşullarını ve seslendirmelerden nasıl harikalar çıkağından fazla bahsetmeden derhal örneklere geçsek daha iyi. Çünkü inanın yazının geri kalanı sizi fazlasıyla şaşırtacak ve eğlendirecektir.





Sungun Babacan

Hani deriz ya “Bu aktörleri hep mi aynı kişi seslendiriyor.”, kısmen evet. Tom Hanks’ten Nicholas Cage’ye, Brad Pitt’ten Tom Cruise’ye hatta Jean Clead Van Damme’den Sean Penn’e ve daha saymadığımız birçok büyük ismi seslendiren kişi Sungun Babacan’dır. Böylesine büyük “repertuara” sahip biri için belli başlı açıklamalar yapmak gerçekten zor. Çünkü ne söylersek söyleyelim Sungun Babacan’ın sesini duyduğumuz anda bütün yazılanlar kuru kalacaktır. Peki seslendirme işinden bahsederken sizin de aklınıza şu soru takılmadı mı, “Ya iki isim de aynı filmde rol alıyorsa?”. Yani Brad Pitt hiç mi Tom Cruise’ye karşı oynamadı. Yoksa Babacan o filmden çift maaş mı alıyor? 1994 yapımı “Interview with the Vampire” filmini bu duruma örnek gösterebiliriz. Yine de hemen heyecanlanmayın çünkü Babacan öyle bir işe girişmedi ne azından bu filmde. Sungun Babacan Brad Pitt’i seslendirirken, bir başka önemli seslendirmen olan Murat Şen de Tom Cruise’yi seslendirdi.





Alev Sezer

Alev Sezer Mel Gibson ve Bruce Willis ile özdeşleşen bir sese sahipti. Tabi ki de hayatı boyunca sadece onları seslendirmedi ancak o varken kimse Gibson ile Willis’in dublajına kalkışamazdı. Eğer seksenler kuşağında televizyon başında olan okuyucularımız varsa onlar Alev Sezer’i başka bir ikon oyuncuyu seslendirirken de dinlediler. Bu kişi, Dallas dizisinde Bobby Ewing rolünü canlandıran Patrick Duffy’dir. 40 seneden uzun bir süre sinema, televizyon ve tiyatrolarda boy gösteren Türkiye’nin en iyi seslerinden biri 1997 yılında aramızdan ayrıldı.





Engin Alkan

Genç izleyicilerin bile özellikle dizilerden tanıdığı bir yüz olan Engin Alkan da fazlasıyla karakteristik sese sahip olan sanatçılarımızdandır. Sağlam bir tiyatro eğitiminin yanında seslendirme de yapan Alkan’ın kimleri seslendirdiğini biliyor musunuz? Şöyle bir yüzüne bakın ve aklınıza gelen ilk karakteri söyleyin. Tabi ki “Şirin Baba”. Sadece sesiyle değil fiziğiyle de tam bir “şirin baba” olan Engin Alkan, Susam Sokağı ve Shrek gibi daha çok çocuklara yönelik yapımlarda da rol aldı. Susam Sokağı’ndaki Edi’yi ve Shrek’teki Çizmeli Kedi’yi seslendiren Alkan Yüzüklerin Efendisi serisinde de Sean Astin’in canlandırdığı Sam karakterine ses vermiştir.





Bahtiyar Engin

Henüz Devlet Konservatuar’ından mezun olmadan Halit Refiğ’in 1988 yapımlı “Hanım” isimli filminde çalışma şansı bulan Bahtiyar Engin’i, daha çok rol aldığı televizyon dizilerinden tanıyoruz. Daha çok “kötü” adam rollerinde gördüğümüz Engin, acaba hangi büyük projelerin dublajında çalışmıştır dersiniz? O daha çok sinemanın büyülü dünyalarında var olmayı tercih etmiştir. Yüzüklerin Efendisi gibi… Orada hangi karakteri seslendirdiği tahmin edebiliyor musunuz? Gollum. Engin’in, çok başarılı bir seslendirme yapmasından sonra insanların gözünde, ürkütücü bir biçimde Gollum’u andırması umarız sadece hoş bir tesadüften ibarettir.





Sezai Aydın

Seslendirdiği karaktere benzeyen sanatçılardan sonra sıranın Sezai Aydın’a gelmesi biraz manidar oldu. Çünkü akıllarımıza kazınan “Rocky repliklerinin” Sezai Aydın’ın sesinden dinlemiş olduğumuz gerçeği biraz şaşırtıcı. Kimse Rocky’nin temposunun Aydın ile eşdeğer olduğunu iddia edemez herhalde. Sezai Aydın’ı, sabahın ayazında İstanbul sokaklarında koştururken hayal etmeye çalışırsanız ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Şaka bir yana muazzam Rocky performansı ile beraber Aydın, çok sevdiğimiz “Taş Devri” çizgi filmlerinde Fred Çakmaktaşı da seslendirmiştir. Rocky’nin Fred Çakmaktaş ile aynı dili konuşması herhalde size, seslendirme dünyasının ne kadar zorlu ve eşsiz bir alan olduğunu daha iyi fark ettiriyordur.





İstemi Betil

Eğer bir Kurtlar Vadisi hayranıysanız “Laz Ziya” karakterini canlandıran İstemi Betil’in “kestiği raconlara” alışıksınızdır. Şimdi ise size Betil’in, aslında Laz değil de bir “Orta Dünya büyücüsü” olduğunu söylesek nasıl tepki verirdiniz. Evet tam tahmin ettiğiniz isim. İstemi Betil Yüzüklerin Efendisi’nin en önemli karakterlerinden biri olan Gandalf’ı seslendiren sanatçımızdı. Tabi seslendirmeleri bununla da bitmiyor. Kirk Douglas ve Antony Quinn gibi karizmatik isimler de Betil tarafından seslendirilmiştir.





Nancy Cartwright

Bunca yerli isimden sonra listeyi bitirirken bir “yabancı bonusu” kullanalım dedik. Konuya alıştıra alıştıra girmeyeceğiz. Nancy Cartwright dünyaca ünlü animasyon dizisi “The Simpsons”taki “Bart” karakterini canlandırıyor. Evet hani şu diken diken saçları olan 10-12 yaşlarındaki haylaz çocuk. 58 yaşındaki bir kadının, dizi başladığında Cartwright 30’lu yaşların başındaydı, ergen bir oğlanı seslendirmesi size de garip mi geldi? Eğer öyleyse sakin olun ve bu inanılmaz tercihi idrak etmeye çalışın. Önünüze Bart ile yaşıt bir erkek çocuğu alın. Henüz ergen dönemlerinde ve sesi yeni yeni sertleşmeye başlıyor. Görevlendirilecek herhangi bir erkek sesini ne kadar inceltirse inceltsin o hakiki “ergen tonunu” yakalayamayacak. Peki ya tok sesli bir kadın? Ve işte seslendirme sanatının akıl almaz ihtişamı.



AHMET TOĞAÇ

