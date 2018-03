Bu rolde olmak için bakın ne yalanlar söylediler?

Oyunculuk bir yalan söyleme sanatıdır, öyle değil mi? Hangi oyuncu kamera karşısında daha iyi yalan söylerse onu daha çok beğeniriz. Netice o oyuncular kurmaca bir evrende gerçekten var olmayan ve gerçekten hissetmedikleri duyguları bize aktarıyorlar. Peki oyuncular acaba sadece kamera önünde mi yalan söyler? Yoksa bir rol kapmak için de yalan söyleyen oyuncular var mıdır? Eğer bu konuyu merak ettiyseniz aşağıda yazılanlar tam da size göre.





George Lazenby

Pek çok insan James Bond olabilmek için blöf yaptığını ifşa etmezdi. Ancak konu George Lazenby olunca bu durum tamamen değişebilir. Lazenby, Bond olduğu 1963 yapımı ”On Her Majesty’s Secret Service” filmi ile ilginç bir başarıya imza attı. Çünkü gerçek anlamda aktör bile olmayan bu adam sahte bir özgeçmiş ile yönetmen Peter Hunt’ı kandırmıştı. Hem de ne kandırma! Lazenby, koskoca Sean Connery’i tahtından etti. Lazenby, New York Post’a, şişirilmiş özgeçmişiyle ilgili gerçeği yönetmene itiraf ettiğinde bu cesur hareket yönetmeni o kadar çok etkilemiş ki delikanlıya rol vermek hatırına bu gerçeğe aldırmamaya gönüllü olduğunu söylemiş. Bu küçük beyaz yalanını kendine saklaması koşulunda tabi ki… Lazenby daha önce hiç oyunculuk yapmamıştı. Evet daha önce model olarak kameraların karşısına geçmişti ancak hiçbir kamera önünde konuşmamıştı. Peter Hunt ise ona şunları söyleyecekti: “Yeter ki hikayeye sadık kal, seni gelecek James bond yapacağım” dedi ve gerçekten de yaptı. Lazenby serinin diğer filmleri için de uygun görülürken, o geri çekilmeyi tercih etti. Böylece Sean Connery tekrardan Bond evrenine geri döndü.





Angelina Jolie

Performanslarıyla övülen ve yaptığı hayır işleriyle medyada uluslararası bir ünü olan Angelina Jolie'nin bile bazen etekleri tutuşabiliyor. Onun ailesi, kendisinin ve kardeşi James Haven'ın anne tarafından yarı Iraklı oldukları yalan hikayesini ortaya attı. Bu beyaz yalan annesi Marcheline Bertrand'ın, babası John Voight'le evlendikleri vakitte düğüne bir egzotiklik katacaktı. Voight sonradan onların sözde Irak vatandaşlık haklarının Bertrand'ın profilini arttırmak için uydurma olduğu ve ailenin tüm hikayesinin, bir saçmalık konusunda ısrar etti. İyi haberse, mirası hakkındaki yanlış yönlendirme Jolie’nin suçu değildi. Böylelikle kariyeri, annesinin boşboğazlığı yüzünden yerlerde sürünmedi.





Eddie Redmayne

Eddie Redmayne, artık Oscar’lı bir oyuncu olduğu için düzmece bir biyografi hazırlamak zorunda kalmayacaktır ama bir zamanlar, her yalana başvurarak başarıya ulaşmaya çalışan birisiydi. Bir İngiliz televizyon dizisi olan “Elizabeth I”da işte tam olarak böyleydi. At sürmeyi “bilen” aktör, her nasılsa o günde sette at sürememişti. da durum böyleydi ve at sürmesi istendiğinde, süremedi. Aktör, atın üzerinde tedirgin bir biçimde beklerken rejiden gelen “Ekşın” uyarısı ile olanları şöyle anlatıyor: “Tom Hooper bana, daha önce ata binip binmediğimi sordu. Ben de evet dedim. Bundan yaklaşık iki hafta sonra Litvanya'daydık, mahmuz ayağıma bağlanmış, devasa bir atın üzerindeydim. Kayda girildiğinde atımı dürttüm ve saatte yüz km hızla uçtu.”. Hooper, bu aldatmacaya çok aldırmamış olmalı ki Redmayne’i, daha sonraki filmleri Les Miserables ve The Danish Girl’de de ekibine dahil etti. Ancak yönetmen, Les Miserables’in çekimlerinde, Eddie Redmayn canlandırdığı karakter Marius’u bir atın sırtından bayrakla atlatıyordu Daha sonra aktör bu sahne için “Bu benim kefaretimdi.” Yorumunda bulunacaktı. Kim bilir belki de Hooper, Eddie Redmayne’den intikam almak istemiştir.





Carla Gugino

Pek çok star belli rollerde olabilmek için yaşları hakkında yalan söylemişlerdir ve entourage aktrisi carla gugino istisna değil. 16 yaşındayken Gugino, Troop Beverly Hills’teki ilk film rolünü daha 14 yaşında olduğunu iddia ederek yakaladı ve kaçamak sözlerini, rolü güvende olana kadar itiraf etmedi. Talk show sahibi James cordon’a “IMDb’den önce, yaşınız hakkında yalan söyleyebiliyordunuz ve ben bu sayede ödüllendirildim. Çünkü 16 yaşındaydım ve işi alabilmek için 14 olduğumu söyledim. Neticede aldım da! Üç hafta sonra yönetmen, yeterince sahne çektiğimiz için kovulamayacağımdan emin olunca gerçeği söyledim.” Yönetmenin bu gerçeği çok da aldırmayacağını düşünen aktris beklemediği bir tepki ile karşılaşmıştı. Çünkü yönetmen, Carla Gugino’nin gerçek yaşını bilse onu filme almayacağını söylemiş. Ancak Gugino, yalan söylemekle ilgili dersini aldığını ve o zamandan sonra bir daha asla böyle bir işe kalkışmadığını söylüyor.





Brian Dennehy

Dennehy, Amerikan deniz piyade teşkilatında hizmet etmiş ve Vietnam savaşında yaralanmış biri olarak kendine sektöre tanıtmıştır. Bu hayali “vatani hizmet” geçmişini çok fazla donattığını itiraf etmişti. Yalan söylediği için sonradan özür dilemiş ama herhalde bazı insanlar hala onun bu sözlerini duymamışlar. Örnek olarak, 2007’de The Wall Street Journal’da yayınlancak bir röportajda bir aktör, Dennehy’nin gazi statüsünden bahsettiği için editörler, bu hatayı düzeltmek adına yazının belli bölümlerini kırpmışlarıdır.



AHMET TOĞAÇ